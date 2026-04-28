सत्ता, सुरक्षा और रणनीति पर एकछत्र पकड़: IRGC का उभार और बदलता ईरान का पावर स्ट्रक्चर

ईरान में सत्ता का संतुलन धीरे-धीरे बदल रहा है, लेकिन यह बदलाव बिना किसी बड़े ऐलान या राजनीतिक उथल-पुथल के साथ हुआ. जिसके केंद्र में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) रहा. शुरुआत में IRGC को इस्लामी क्रांति की रक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन अब यह ईरान की सुरक्षा, राजनीति, अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय रणनीति के लगभग हर स्तर पर प्रभाव डाल रहा है.

समय के साथ IRGC की ताकत लगातार बढ़ती गई. क्षेत्रीय तनाव बढ़ने से पहले ही इसने ईरान की अर्थव्यवस्था के कई अहम क्षेत्रों पर अपनी मजबूक पकड़ बना ली थी. इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स और संचार जैसे क्षेत्रों में एक्टिव रहकर इसने अपनी पकड़ मजबूत की. इन क्षेत्रों की स्थिरता और अस्तित्व काफी हद तक बाहरी दबावों और प्रतिबंधों से जुड़ा रहा है और IRGC की मौजूदगी ने इन्हें टिकाए रखने में भूमिका निभाई. इस स्तर की भागीदारी ने IRGC को देश के कामकाज का एक जरूरी हिस्सा बना दिया है.

आर्थिक विस्तार के साथ-साथ IRGC ने अपनी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया. इसका प्रभाव अब केवल सैन्य भूमिका तक सीमित नहीं रहा. इसके नेटवर्क ईरानी समाज के कई हिस्सों तक फैले हुए हैं, जिनमें स्थानीय संगठन, शैक्षणिक संस्थान और प्रशासनिक ढांचे शामिल हैं. इससे इसे समाज पर निगरानी रखने, प्रभाव डालने और तेजी से प्रतिक्रिया देने में मदद मिलती है. इसकी विकेंद्रीकृत कमांड संरचना क्षेत्रीय स्तर पर भी तेज फैसले लेने में सक्षम बनाती है, जो केंद्रीय सत्ता से स्वतंत्र होकर काम कर सकती है.

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अप्रैल 2024 में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया, जब ईरान ने इजरायल के खिलाफ सीधे सैन्य कार्रवाई की. दुनिया का ध्यान भले ही इस सैन्य टकराव पर रहा हो, लेकिन इसके घरेलू असर भी उतने ही अहम थे. इस घटना के बाद IRGC को न सिर्फ एक ताकतवर संस्था, बल्कि बाहरी खतरों से देश की रक्षा करने वाली मुख्य शक्ति के रूप में देखा जाने लगा. ऐसे समय में, जब समाज अस्थिरता महसूस करता है, वह उन संस्थाओं पर ज्यादा भरोसा करता है, जो ताकत और स्थिरता दिखाती हैं. इसी वजह से IRGC की भूमिका और मजबूत हो गई और उसके खिलाफ विरोध भी कम होता गया.

2025 और 2026 की शुरुआत में हुई घटनाओं ने इस प्रवृत्ति को और मजबूत किया. इस दौरान एक तेज लेकिन गंभीर संघर्ष हुआ, जिससे अनिश्चितता बढ़ी और नेतृत्व स्तर पर बदलाव देखने को मिला. ऐसे संकट किसी भी देश की आंतरिक मजबूती की परीक्षा लेते हैं. ईरान के मामले में यह व्यवस्था काफी स्थिर रही और IRGC ने हालात को संभालने और निरंतरता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई.

इसके बाद नेतृत्व का बदलाव भी व्यवस्थित तरीके से हुआ, लेकिन इससे यह साफ हो गया कि फैसले लेने की प्रक्रिया अब ज्यादा सुरक्षा-केंद्रित हो गई है. ऐसे लोगों को ज्यादा महत्व दिया गया जिनके पास रणनीतिक सोच और संस्थागत अनुभव था.

अप्रैल 2026 में होर्मुज में हुई घटनाओं ने इस बदलते हालात को और साफ कर दिया. आधिकारिक तौर पर स्थिरता बनाए रखने और किसी भी व्यवधान से बचने की बात कही गई, लेकिन जमीनी स्तर पर हुई कार्रवाइयों ने दिखाया कि असली ताकत उसी के पास होती है, जिसके पास रणनीतिक संसाधनों का नियंत्रण होता है. इस घटना ने यह भी दिखाया कि तनाव के समय सिर्फ कूटनीति ही नहीं, बल्कि ऑपरेशनल कंट्रोल भी उतना ही जरूरी होता है और ईरान में यह नियंत्रण तेजी से IRGC के पास जा रहा है.

इन सभी घटनाओं से यह साफ होता है कि ईरान में सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक ताकत अब एक-दूसरे से जुड़ चुकी हैं. IRGC इन तीनों क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभा रहा है. यह अब सिर्फ एक शक्तिशाली संस्था नहीं रह गया है, बल्कि देश के संचालन का एक मुख्य आधार बन चुका है. इसलिए अगर कोई देश ईरान के साथ बातचीत या शांति की कोशिश करना चाहता है, तो उसे IRGC की भूमिका को समझना और ध्यान में रखना जरूरी है.

हालांकि, IRGC को सीधे बातचीत में शामिल करना आसान नहीं होता. राजनीति, कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों से जुड़े कई मुद्दे इसमें बाधा बन सकते हैं. फिर भी, इसका मतलब यह नहीं है कि IRGC को नजरअंदाज किया जा सकता है. इसके नजरिए और हितों को समझना बेहद जरूरी है.

ईरान के साथ शांति वार्ता तभी कामयाब हो सकती है, जब IRGC के रणनीतिक हितों, जैसे सुरक्षा, रोकथाम, प्रभाव और संप्रभुता को ध्यान में रखा जाए. अगर समझौते इन पहलुओं को नजरअंदाज करते हैं, तो वे लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे, चाहे वे कागज पर कितने भी अच्छे क्यों न दिखें. वहीं, अगर ये समझौते IRGC की प्राथमिकताओं के मुताबिक होते हैं, तो उनके लागू होने की संभावना बढ़ जाती है. इस तरह IRGC एक ‘गेटकीपर’ और ‘फैसिलिटेटर’ दोनों की भूमिका निभाता है.

नीतिनिर्माताओं और विश्लेषकों को ईरान के प्रति ज्यादा यथार्थवादी नजरिया अपनाने की जरूरत है. सिर्फ पारंपरिक कूटनीति पर निर्भर रहना काफी नहीं होगा. इसके लिए यह समझना जरूरी है कि असली फैसले कहां और कैसे लिए जा रहे हैं. सफल रणनीति के लिए क्लियर टार्गेट, समय और विभिन्न हितों के बीच संतुलन जरूरी है.

IRGC की बढ़ती ताकत एक बड़े वैश्विक ट्रेंड को भी दिखाती है. आज की मुश्किल राजनीति में सत्ता सिर्फ पारंपरिक राजनीतिक संस्थाओं तक सीमित नहीं रहती. अब ताकत उन संस्थाओं के पास होती है, जो सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और प्रशासन के कई स्तरों पर एक साथ काम करती हैं.

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि यह व्यवस्था पूरी तरह बिना समस्या के चल रही है. आर्थिक चुनौतियां, अलग-अलग क्षेत्रों के बीच प्रतिस्पर्धा और सामाजिक तनाव इस सिस्टम में संतुलन बनाए रखते हैं. फिर भी, IRGC की खासियत यह रही है कि वह इन चुनौतियों के बावजूद खुद को मजबूत बनाए रखता है. इसी वजह से यह ईरान के भविष्य से जुड़ी किसी भी चर्चा में एक अहम भूमिका निभाता रहेगा.

आखिर में, यह कहा जा सकता है कि ईरान में शांति की कोई भी कोशिश आदर्शवाद और व्यावहारिकता के संतुलन पर आधारित होनी चाहिए. IRGC की मौजूदगी को स्वीकार करना किसी तरह का समझौता नहीं, बल्कि वास्तविक स्थिति को समझना है. स्थायी शांति के लिए व्यावहारिक सोच बेहद जरूरी है, खासकर पश्चिम एशिया जैसे संवेदनशील क्षेत्र में, जहां कई जटिल मुद्दे मौजूद हैं.