Hindi Newsदुनिया

धरती से दूर, समंदर में आशियाना, लहरों के ऊपर रहती है ये जनजाति, लोगों से जुदा है रहन-सहन

UniqueTribe: दुनिया में कई तरह से लोग रहते हैं. ऐसे ही हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी जनजाति के बारे में जिसका आशियाना समंदर के ऊपर पानी में रहता है. जानते हैं इसके बारे में.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 16, 2025, 09:12 PM IST
Bajau Tribe: इस दुनिया में कई तरह के लोग रहते हैं. लोग अपने रहन-सहन पहनावे और खाने-पीने के लिए फेमस होते हैं. कई ऐसी जनजाति भी होती है जिसका रंग दुनिया से जुदा होता है. जो अनोखे तरीके से जीवन को गुजारती है, ऐसे ही हम बात करने चल रहे हैं एक ऐसी जनजाति के बारे में जिसका धरती से दूर-दर तक नाता नहीं है. इसका बसेरा समंदर में है और ये पानी के ऊपर घर बनाकर रहती है. आइए जानते हैं इनके अनोखे जीवन के बारे में. 

अनोखी जनजाति
इस जनजाति को जिप्सी' कहा जाता है और ये सदियों से पानी को अपना घर समझते हैं. इस जनजाति को लोग कुशल नाविक और सांस रोक देने वाले फ्रीडाइवर हैं. बाजाऊ लाउट एक खानाबदोश जीवन शैली जीते है. ये मौसम बदलने के साथ- साथ एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर जाते रहते थे. ये लकड़ी के खंभे वाले घरों या लेपा-लेपा नामक हाउसबोट में रहते हैं. इस जनजाति के समुदाय के लोगों को समुद्र के बंजारे भी कहा जाता है. ये लोग मछली पकड़ने के लिए भाले का भी प्रयोग करते हैं. इनकी जीवनशैली इन्हें और समुदाय से जुदा बनाती है. 

ऐसी है जीवन शैली
गोता लगाने में माहिर
इस जनजाति के कई लोग बिन किसी उपकरण के प्रयोग किए 20-30 मीटर की गहराई तक गोता लगा सकते हैं. सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि ये 5 मिनट तक अपनी सांस भी रोक सकते हैं. वैज्ञानिक मानते हैं कि बाजाऊ लोगों में आनुवंशिक रूप से बढ़े हुए प्लीहा होते हैं जो उन्हें पानी के नीचे लंबे समय तक रहने में मदद करते हैं. इसके अलावा इन्हें लेकर कहा जाता है कि वे लकड़ी के चश्मे और पारंपरिक भालों के साथ नंगे पैर गोता लगाते हैं. ये मछली और ऑक्टोपस को आसानी के साथ पकड़ने में माहिर होते है. इस जनजाति के बच्चे चलने से बेहतर तैरना जानते हैं और इनका जीवन मछली पकड़ने के इर्द गिर्द ही घुमता रहा है. 

Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

UniqueTribe

