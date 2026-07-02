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जापानी पीएम सनाए ताकाइची और नरेंद्र मोदी के बीच बॉन्डिंग चीन की दादागीरी को देगा चुनौती

जापान की पीएम सनाए ताकाइची और भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी के बीच हैदराबाद हाउस में हो रही बातचीत पर पूरे विश्व की नजर है. वे 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारत के दौरे पर हैं. इस बीच भारत और जापान के बीच कई सारे समझौतों को अंजाम दिया जाएगा.

Written ByHaresh Kumar
Published: Jul 02, 2026, 12:48 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 12:57 PM IST
जापानी पीएम सनाए ताकाइची और नरेंद्र मोदी के बीच बॉन्डिंग चीन की दादागीरी को देगा चुनौती

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Haresh Kumar

Haresh Kumar

हरेश कुमार ने 2005-06 में समाचार4मीडिया.कॉम से सीनियर सब एडिटर के तौर पर पत्रकारिता की शुरुआत की. दिसंबर, 2013 में दैनिक भास्कर.कॉम भोपाल में क्वालिटी चेक टीम का हिस्‍सा बना. जनवरी,2018 में दैनिक जागरण.कॉम दिल्ली में मैनेजर क्वालिटी चेक के तौर पर ज्‍वाइन किया. 2 मार्च, 2026 को जी न्यूज के डिजिटल डिवीजन में  सीनियर कॉपी एडिटर के तौर पर ज्वाइन किया. देश-विदेश, राजनीतिक और सामाजिक खबरों पर खूब कलम चलाई. ब्लॉग के जमाने में दैनिक जागरण प्रिंट के संपादकीय पेज पर आर्टिकल खूब छपे. वैसे ज्‍यादातर करियर क्वालिटी चेक यानी खबरों को चेक करने में व्‍यतीत हुआ. खबरों में व्याकरण से लेकर फैक्ट्स संबंधित किसी तरह की त्रुटि न हो, यह सुनिश्चित करने की अहम जिम्‍मेदारी रही है. इस कसौटी पर खरा उतरने का हरसंभव प्रयास रहा है.

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