/जापानी पीएम सनाए ताकाइची और नरेंद्र मोदी के बीच बॉन्डिंग चीन की दादागीरी को देगा चुनौती

जापान की पीएम सनाए ताकाइची और भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी के बीच हैदराबाद हाउस में हो रही बातचीत पर पूरे विश्व की नजर है. वे 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारत के दौरे पर हैं. इस बीच भारत और जापान के बीच कई सारे समझौतों को अंजाम दिया जाएगा.
भारत के दौरे पर आई जापानी पीएम ताकाइची का राष्ट्रपति भवन में पूरे गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया. ताकाइची के भारत दौरे को लेकर चीन बहुत सतर्क है, क्योंकि वो हमेशा चीन को अपने निशाने पर लेती रही है. मोदी और ताकाइची के बीच बातचीत से चीन की धड़कनें तेज होने लगी हैं. क्योंकि ताकाइची न सिर्फ चीन को अफने निशाने पर लेती रही हैं, बल्कि वो ताइवान पर चीन के होने वाले किसी भी हमले के खिलाफ डटकर जवाब देने की बात कर चुकी हैं.
जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच होने वाली तीन दिवसीय वार्ता एशिया महाद्वीप में नया तूफान लेकर आने वाला है. ताकाइची भारत को समर्थक होने के साथ-साथ चीन की विस्तावादी नीति की कट्टर विरोधी रही हैं. 2025 नवंबर में उन्होंने जापान की संसद को संबोधित करते हुए चीन द्वारा ताइवान को अपने में मिलाने या उस पर किसी भी हमले का न सिर्फ विरोध किया है, बल्कि चीन को उसकी भाषा में जवाब देने का संकल्प दोहराया है.
ताकाइची के इस बयान के बाद से चीन और जापान के बीच संबंध अपने निचले स्तर पर चले गए. चीन ने जापानी सी फूड्स पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दिया. इतना ही नहीं चीन ने अपने छात्रों और सैलानियों को जापान जाने पर भी रोक लगा दिया. चीन के सिनेमाघरों में जापानी फिल्मों के प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई. इतना ही नहीं, चीन ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए पीले सागर में लगातार कई लाइव फायर मिसाइल टेस्ट किए और विवादित सेनकाकू द्वीप के पास अपने कोस्ट गार्ड जहाजों की गश्त बढ़ा दी. जापान ने भी चीन के जवाब में ताइनवान से सटे योनागुनी द्वीप पर खतरनार मिसाइलें तैनात कर दीं
ताकाइची के दौरे को लेकर अंदर ही अंदर चीन खौफ में हैं और इसका कारण बताने की जरूरत नहीं है। भारत का जापान से बेहतरीन संबंध है. ताइवान से भी वो सेमी कंडक्टर सहित आईटी के क्षेत्र में कई उपक्रमों पर साझा काम कर रहा है.सेमीकंडक्टर के बढ़ते उपयोग और इस पर चीन की दादागीरी को कम करने के लिए भारत ने ताइवान के साथ समझौता किया है.
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi and Prime Minister of Japan, Sanae Takaichi hold bilateral talks at Hyderabad House.
(Source: DD News) pic.twitter.com/C4gY1pqLxG
— ANI (@ANI) July 2, 2026
भारत और जापान में लोकतंत्र है.भारत और जापान के बीच आर्थिक विकास, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के क्षेत्रों में बहुत मजबूत और ऐतिहासिक संबंध रहे है.
जापान भारत के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है. जापान भारत में बुलेट ट्रेन (मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल) और दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे जैसी बड़ी परियोजनाओं को बेहद सस्ते दरों पर भारी कर्ज और तकनीक दे रहा है.इसके अलावा, जापान कई मेट्रो परियोजनाओं का भी वित्तपोषण कर रहा है।
दोनों देशों के बीच हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) क्षेत्र को स्वतंत्र और खुला रखने पर गहरी सहमति है. सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए दोनों देशों की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास होते रहे है. इतना ही नहीं, दोनों देश 'क्वाड' (Quad) समूह के भी प्रमुख सदस्य हैं。
भारत और जापान के बीच सदियों पुराना रिश्ता है, जिसका मुख्य आधार बौद्ध धर्म है. जापान एक बौद्ध देश है, जिसकी जड़ें भारत से जुड़ी हुई हैं. भारत की स्वतंत्रता के बाद 1952 में दोनों देशों के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित हुए .
जापानी प्रधानमंत्री सनाए तकाची (Sanae Takaichi) की हालिया भारत यात्रा के दौरान आर्थिक सुरक्षा, निवेश और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने वाले हैं.