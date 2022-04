Example of Honesty: लड़के ने नदी से निकाली 22 साल पहले चोरी हुई नोटों से भरी तिजोरी, फिर किया ये काम!

Example of Honesty by Teen: एक भाग्यशाली चुंबक के जरिए मछली पकड़ने का शौक रखने वाले एक युवक के साथ एक ऐसी घटना हुई जिसपर यकीन करना मुश्किल है. इस युवक को नदी में हजारों रुपए के नोटों से भरी एक तिजोरी मिली. यह तिजोरी 22 साल पहले ही चोरी हो चुकी थी. जिसके बाद युवक ने इन नोटों के असली मालिक के हवाले भी किया.

मिले थे इतने नोट

15 वर्षीय जॉर्ज टिंडेल, 52 वर्षीय डैड केविन के साथ लिंकनशायर के ग्रांथम में विथम नदी में मछली पकड़ रहे थे. पिता और पुत्र की जोड़ी ने इस दौरान चुंबक में फंसकर आई एक पुरानी तिजोरी को देखा. दोनों उस समय दंग रह गए जब कीचड़ से सनी 2,500 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (1,38,559 रुपये) से भरी एक थैली उसमें रखी मिली.

असली मालिक का लगाया पता

कुछ समय बाद दोनों को यह पता चला कि साल 2000 में व्यवसायी रॉब एवरेट के कार्यालय में चोरी के दौरान तिजोरी चोरी हो गई थी. मालिक के नाम का पता उन्हें तिजोरी में मिले 2004 में लेप्स हो चुके शॉटगन सर्टिफिकेट और बैंक कार्ड को ट्रैक करने के बाद मिला. इस तिजोरी के मिलने की खबर रॉब को देने के बाद, 16 अप्रैल उन्हें यह तिजोरी सौंप दी गई.

क्या था तिजोरी मिलने पर युवक का रिएक्शन

तिजोरी मिलने पर जॉर्ज टिंडेल ने कहा, 'मेरा मतलब है कि यह वास्तव में आश्चर्यजनक है. हमने इस तिजोरी को बाहर निकाला और उसमें वह सारा पैसा था. हमने इसे मोटे तौर नोटों को गिना और हम बस चौंक गए.'

तिजोरी के मालिक को भी आश्चर्य

तिजोरी के मालिक रोब अब विंकवर्थ और मनी ऑप्शंस ग्रुप चलाते हैं. उन्होंने किया कि तिजोरी को एक चोर ने पुराने ऑफिस से चुरा लिया था. उन्होंने कहा कि अपराधी पकड़ा गया था लेकिन पैसे बरामद नहीं हो सके थे. उन्होंने इस मछली पकड़ने वाले लड़के की ईमानदारी की तारीफ करते हुए कहा, 'मैं बस चकित था कि वे मुझे ट्रैक करने में कैसे सफल हुए. '

दुनिया में मौजूद है इमानदारी

वह आगे बोले, 'मुझे लगा कि इस दुनिया में कुछ बहुत अच्छे और इमानदार लोग माजूद हैं. वे पैसे रख सकते थे, वे कह सकते थे कि उन्होंने मुझे खोजने की कोशिश की. लेकिन उन्होंने मुझे खोज निकला.'

जॉर्ज के लिए मिला ये इनाम

रॉब ने पुष्टि की कि जॉर्ज को एक छोटा सा इनाम देने के अलावा, उन्होंने जाना कि वह एक प्रतिभाशाली गणितज्ञ है. इसलिए उन्होंने भविष्य में अपनी कंपनी में उसे 'अवसर' देने का वादा किया है. वह बोले, 'इससे अच्छा क्या हो सकता था कि जॉर्ज एक अच्छा गणितज्ञ है और मैं अब एक मनी मैनेजमेंट कंपनी चलाता हूं. जब वह कुछ करने के लिए तैयार होगा तब मैंने उसे वर्क एक्सीपीरियंस देने की पेशकश की है.'

