/बारूद के खौफ में जिंदगी, ईरान-US के हजारों मील दूर चल रहे तनाव से क्यों कांपा बुल्गारिया का ये गांव

Iran US War: जब अमेरिका की वायु सेना (USAF) के दो रीफ्यूलिंग विमान बुल्गारिया के बेजमर एयरबेस से रवाना हुए तो वहां के लोगों ने राहत की सांस ली. बेजमर गांव के लोग कई हफ्तों से इस बात को लेकर परेशान थे कि इन विमानों की वजह से दक्षिण-पूर्वी बुल्गारिया में उनका इलाका ईरान के हमलों का निशाना बन सकता है.
देश के रक्षा मंत्री दिमितार स्टोयानोव ने ऐलान किया कि USAF के एयर टैंकरों ने उड़ान भरी और बुल्गारिया से चले गए. वहीं राष्ट्रपति इलियाना योतोवा ने भी कह दिया कि फिलहाल, यह मिशन खत्म हो गया है. अमेरिकी वायुसेना का कहना है कि बोइंग KC-135 स्ट्रैटोटैंकर, जिन्हें ईरान के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए लाया गया था, वह अन्य ऑपरेशनल जरूरतों में मदद के लिए रवाना हो गए हैं.
दरअसल, ईरान ने बुल्गारिया से कहा था कि वह अपनी जमीन का इस्तेमाल अमेरिका और इजरायल के ईरान के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन के लिए न होने दे. बाद में, फाइनेंशियल टाइम्स ने अज्ञात ईरानी सूत्रों का हवाला देते हुए रिपोर्ट दी कि अगर यूएस ईरान में तनाव बढ़ाता है, तो ईरानी सेना ने बुल्गारिया जैसे दक्षिण-पूर्वी यूरोपीय देशों में अमेरिकी संपत्तियों पर हमला करने का आकलन किया था, क्योंकि सोफिया ने अमेरिकी रीफ्यूलिंग विमानों के लिए अपने बेजमर एयरबेस के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी थी. सोफिया बुल्गारिया की राजधानी और देश का सबसे बड़ा शहर है.
टैंकरों के जाने से कुछ दिन पहले, एक स्थानीय किराने की दुकान पर काम करने वाली महिला ने अल जजीरा को बताया, 'मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि हमारे गांव पर हमला न हो.' हम डरे हुए हैं, लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है.' हालांकि विमान चले गए हैं, लेकिन भू-राजनीतिक तनाव और साथ ही बेजमर को ईरान के खिलाफ अमेरिका-इजरायल युद्ध में एक बार फिर घसीटे जाने का डर बना हुआ है.
इस हफ्ते, स्टोयानोव ने बताया कि ईरान ने विपक्ष के बुल्गारियाई राजनेताओं की मदद से एक प्रभावी हाइब्रिड ऑपरेशन चलाया था. उन्होंने विपक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा, 'दुर्भाग्य से, यह हाइब्रिड ऑपरेशन जारी रहेगा.' स्टोयानोव ने इस बारे में और कोई जानकारी नहीं दी.
बेजमर, जो एयरबेस के पास बसा लगभग 1,000 लोगों का गांव है, वहां बुल्गारियाई सैन्य विमान लंबे समय से आम नजारा रहे हैं. मेयर रोसेन रुसेव के अनुसार, कई निवासी बेस पर काम करते हैं और ऊपर से गुजरते विमानों की आवाज एक आम बात है.
लेकिन जुलाई के आखिर में, बुल्गारियाई सरकार ने प्रस्ताव रखा और संसद ने मंजूरी दी कि आठ अमेरिकी वायु सेना स्ट्रैटोटैंकर और 250 तक कर्मियों को तैनात किया जाए. दो दिनों के अंदर, बेजमर और आस-पास के गांवों के लोगों ने तैनाती के खिलाफ 3,000 से ज्यादा हस्ताक्षर जमा किए और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किए.
वे नहीं चाहते थे कि उनका गांव ईरान के खिलाफ युद्ध का हिस्सा बने. रुसेव ने कहा कि शुक्रवार को बेजमर में हलचल मच गई, जब लोगों को पता चला कि टैंकर चले गए हैं. उन्होंने अल जजीरा से कहा, 'अब उन्हें लग रहा है कि आखिरकार उनकी बात सुनी गई है. सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा वे चाहते थे.'
सरकार ने लोगों को भरोसा दिलाने की कोशिश की थी. स्टोयानोव ने कहा कि मिलिट्री इंटेलिजेंस को राष्ट्रीय सुरक्षा, अमेरिकी विमानों या बुल्गारिया में मौजूद दूसरी सुविधाओं के लिए कोई खतरा नहीं दिखा. खबर है कि सरकार के कहने पर यूनाइटेड किंगडम ने जो आकलन किया था, उसमें भी खतरे को बहुत कम बताया गया था.
लेकिन इन आश्वासनों से सभी को तसल्ली नहीं मिली. तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस (86F) तक पहुंचने के साथ, दो सहेलियां डिंका टोडोरोवा (67) और गंका व्लाएवा (78) प्लास्टिक की कुर्सियों पर छांव में बैठी थीं.
दोनों के बच्चे एयरबेस पर काम करते हैं. व्लाएवा ने कहा, 'हम हर दिन डर से कांपते हैं और दुआ करते हैं कि युद्ध यहां न आए. हम सबसे पहले निशाने पर होंगे और बहुत से लोग मारे जाएंगे.' टोडोरोवा ने धीरे से कहा, 'और बच्चे भी. लालची लोगों की महत्वाकांक्षाओं की वजह से.'
व्लाएवा ने कहा कि वह सरकार और नेताओं से निराश हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने ग्रामीणों की अर्जी को नजरअंदाज किया. उन्होंने कहा, 'वे उन लोगों की आवाज नहीं सुनना चाहते जिन्होंने उन्हें चुना है.'