Advertisement
trendingNow12993018
Hindi Newsदुनिया

भाग जाओ वरना वो मार डालेंगे... 5 अगस्त को ही हो जाती शेख हसीना की हत्या! भारत से आई कॉल ने बचाई थी जान

बांग्लादेश के ऊपर छपी इस नई किताब में बताया गया है कि अगर उन्हें भारत से कॉल नहीं गई होती तो वे वहीं रुक जाती और फिर चरमपंथियों की भीड़ का सामना करने पर मजबूर हो जातीं ऐसे में उनकी जान बच पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Nov 07, 2025, 09:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भाग जाओ वरना वो मार डालेंगे... 5 अगस्त को ही हो जाती शेख हसीना की हत्या! भारत से आई कॉल ने बचाई थी जान

5 अगस्त 2024 में बांग्लादेश के तख्ता पलट आंदोलन में शेख हसीना को वहां के कट्टरपंथियों का जान से मारने का प्लान था. अगर उस दिन भारत से दोपहर में उन्हें कॉल न गई होती तो शायद आज वो जिंदा नहीं होतीं. इस बात का खुलासा बांग्लादेश पर आई नई किताब में हुआ है. 5 अगस्त के दिन भारत से दोपहर लगभग डेढ़ (1.30) बजे शेख हसीना को एक फोन कॉल की गई थी. इस फोन कॉल ने ही उनकी जान बचा ली थी. जैसे ही शेख हसीना को भारत की ओर से इशारा मिला वो उस आंदोलनकारी चरमपंथियों की भीड़ के राष्ट्रपति भवन में घुसने से महज 20 मिनट पहले ही भाग निकलने में कामयाब हो गईं थी. 

इस किताब में बताया गया है कि अगर उन्हें भारत से कॉल नहीं गई होती तो वे वहीं रुक जाती और फिर चरमपंथियों की भीड़ का सामना करने पर मजबूर हो जातीं ऐसे में उनकी जान बच पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था. इस कॉल के बाद, हसीना दोपहर में एक कार्गो उड़ान के लिए हेलीकॉप्टर में सवार हुईं जो उन्हें अंततः भारत ले आई, जहां वह अभी निर्वासन में हैं. इस किताब के लेखक दीप हलदर, जयदीप मजूमदार और साहिदुल हसन खोकन हैं.

हेलिकॉप्टर से कैसे भारत पहुंची शेख हसीना?
भारत से गई कॉल में शेख हसीना को ये कहा गया था कि भाग जाओ वर्ना वो मार डालेंगे. ये सनसनीखेज खुलासा बांग्लादेश पर आई नई किताब ‘इंशाअल्लाह बांग्लादेश: द स्टोरी ऑफ एन अनफिनिश्ड रेवोल्यूशन में हुआ है. भारत की उस कॉल के बाद ही शेख हसीना हेलिकॉप्टर पर बैठने के लिए प्रेरित हुईं थीं.  इसके बाद एक कार्गो फ्लाइट से उन्हें भारत ले आया गया. फिलहाल शेख हसीना अभी भी भारत में ही निर्वसन पर हैं. अगर वो कॉल उन्हें नहीं मिली होती तो वो भी अपने पिता की तरह से बहुत आसानी से चरमपंथियों की हिंसा का शिकार बन जातीं. बांग्लादेश पर आई इस नई किताब का विमोचन होना अभी बाकी है.

Add Zee News as a Preferred Source

किताब में बताया गया कैसे जिद्दी हसीना को मनाया गया?
इस किताब को जयदीप मजूमदार, साहिदुल हसन खोकोन और दीप हल्दर ने लिखा है. यह किताब जुगरनॉट प्रकाश द्वारा प्रकाशित की गई है. किताब में बताया गया कि किस तरह से चरमपंथियों की भीड़ राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ रही थी और सेना के जनरल वाकेर-उज-जमान के साथ वायुसेना प्रमुख और नौसेना प्रमुख मिलकर भी जिद्दी हसीना को मनाने में असफल रहे. फिर अधिकारियों ने उनके बेटे साजिद वाजिद को फोन किया और पूरी बात बताई.  उन्होंने भी अपनी मां को भारत भागने की सलाह दी थी. उसके बाद भारत से आई इस कॉल के बाद ही हसीना भारत जाने के लिए तैयार हुईं थीं. 

यह भी पढ़ेंः 'हमारे जीजा साहब!'- ममदानी पर उमड़ा अरब देशों का प्यार, सीरिया से ट्यूनीशिया तक जश्न

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

bangladeshSheikh Haseena

Trending news

GPS Spoofing क्या है जिसने दिल्ली में पायलटों को दिया गच्चा! खतरनाक है ये टेक्निक
Delhi airport
GPS Spoofing क्या है जिसने दिल्ली में पायलटों को दिया गच्चा! खतरनाक है ये टेक्निक
जहां पाकिस्तान बना रहा महिला आतंकी ब्रिगेड, वहीं BSF सशक्त कर रही भारत की बेटियां
BSF News in Hindi
जहां पाकिस्तान बना रहा महिला आतंकी ब्रिगेड, वहीं BSF सशक्त कर रही भारत की बेटियां
'...वोट चोरी करूंगी',पुणे के बाद युवती ने बिहार में दिया वोट! सोशल मीडिया पर Viral
Rahul Gandhi
'...वोट चोरी करूंगी',पुणे के बाद युवती ने बिहार में दिया वोट! सोशल मीडिया पर Viral
अक्टूबर में थाली हुई सस्ती! सब्जियों और दालों के दाम गिरने से रसोई में लौटी रौनक
Indian Food Prices
अक्टूबर में थाली हुई सस्ती! सब्जियों और दालों के दाम गिरने से रसोई में लौटी रौनक
PAK के सीक्रेट परमाणु परीक्षण पर पहली बार आया भारत का बयान, कहा- इतिहास से...
MEA
PAK के सीक्रेट परमाणु परीक्षण पर पहली बार आया भारत का बयान, कहा- इतिहास से...
पंजाब पहुंची वर्ल्ड चैंपियन बेटियों के स्वागत में एयरपोर्ट पर बजे ढोल-नगाड़े
Women Cricket World cup 2025
पंजाब पहुंची वर्ल्ड चैंपियन बेटियों के स्वागत में एयरपोर्ट पर बजे ढोल-नगाड़े
'टोपी पहनने की नौबत आई तो मैं अपना...', रेवंत रेड्डी को केंद्रीय मंत्री ने धिक्कारा
Telangana
'टोपी पहनने की नौबत आई तो मैं अपना...', रेवंत रेड्डी को केंद्रीय मंत्री ने धिक्कारा
सांसद कल्याण बनर्जी के बैंक खाते से साइबर अपराधियों ने 56 लाख रुपए निकाल खरीदे गहने
West Bengal news
सांसद कल्याण बनर्जी के बैंक खाते से साइबर अपराधियों ने 56 लाख रुपए निकाल खरीदे गहने
बंगाल पर आतंकी हमले का खतरा , बांग्लादेशी आतंकी ISI की मदद से रच रहे साजिश
West Bengal
बंगाल पर आतंकी हमले का खतरा , बांग्लादेशी आतंकी ISI की मदद से रच रहे साजिश
'पायलट नहीं, परिस्थितियां दोषी थीं', अहमदाबाद प्लेन हादसे पर बोला सुप्रीम कोर्ट
Ahmedabad Plane Crash news
'पायलट नहीं, परिस्थितियां दोषी थीं', अहमदाबाद प्लेन हादसे पर बोला सुप्रीम कोर्ट