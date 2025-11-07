भाग जाओ वरना वो मार डालेंगे... 5 अगस्त को ही हो जाती शेख हसीना की हत्या! भारत से आई कॉल ने बचाई थी जान

5 अगस्त 2024 में बांग्लादेश के तख्ता पलट आंदोलन में शेख हसीना को वहां के कट्टरपंथियों का जान से मारने का प्लान था. अगर उस दिन भारत से दोपहर में उन्हें कॉल न गई होती तो शायद आज वो जिंदा नहीं होतीं. इस बात का खुलासा बांग्लादेश पर आई नई किताब में हुआ है. 5 अगस्त के दिन भारत से दोपहर लगभग डेढ़ (1.30) बजे शेख हसीना को एक फोन कॉल की गई थी. इस फोन कॉल ने ही उनकी जान बचा ली थी. जैसे ही शेख हसीना को भारत की ओर से इशारा मिला वो उस आंदोलनकारी चरमपंथियों की भीड़ के राष्ट्रपति भवन में घुसने से महज 20 मिनट पहले ही भाग निकलने में कामयाब हो गईं थी.

इस किताब में बताया गया है कि अगर उन्हें भारत से कॉल नहीं गई होती तो वे वहीं रुक जाती और फिर चरमपंथियों की भीड़ का सामना करने पर मजबूर हो जातीं ऐसे में उनकी जान बच पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था. इस कॉल के बाद, हसीना दोपहर में एक कार्गो उड़ान के लिए हेलीकॉप्टर में सवार हुईं जो उन्हें अंततः भारत ले आई, जहां वह अभी निर्वासन में हैं. इस किताब के लेखक दीप हलदर, जयदीप मजूमदार और साहिदुल हसन खोकन हैं.

हेलिकॉप्टर से कैसे भारत पहुंची शेख हसीना?

भारत से गई कॉल में शेख हसीना को ये कहा गया था कि भाग जाओ वर्ना वो मार डालेंगे. ये सनसनीखेज खुलासा बांग्लादेश पर आई नई किताब ‘इंशाअल्लाह बांग्लादेश: द स्टोरी ऑफ एन अनफिनिश्ड रेवोल्यूशन में हुआ है. भारत की उस कॉल के बाद ही शेख हसीना हेलिकॉप्टर पर बैठने के लिए प्रेरित हुईं थीं. इसके बाद एक कार्गो फ्लाइट से उन्हें भारत ले आया गया. फिलहाल शेख हसीना अभी भी भारत में ही निर्वसन पर हैं. अगर वो कॉल उन्हें नहीं मिली होती तो वो भी अपने पिता की तरह से बहुत आसानी से चरमपंथियों की हिंसा का शिकार बन जातीं. बांग्लादेश पर आई इस नई किताब का विमोचन होना अभी बाकी है.

किताब में बताया गया कैसे जिद्दी हसीना को मनाया गया?

इस किताब को जयदीप मजूमदार, साहिदुल हसन खोकोन और दीप हल्दर ने लिखा है. यह किताब जुगरनॉट प्रकाश द्वारा प्रकाशित की गई है. किताब में बताया गया कि किस तरह से चरमपंथियों की भीड़ राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ रही थी और सेना के जनरल वाकेर-उज-जमान के साथ वायुसेना प्रमुख और नौसेना प्रमुख मिलकर भी जिद्दी हसीना को मनाने में असफल रहे. फिर अधिकारियों ने उनके बेटे साजिद वाजिद को फोन किया और पूरी बात बताई. उन्होंने भी अपनी मां को भारत भागने की सलाह दी थी. उसके बाद भारत से आई इस कॉल के बाद ही हसीना भारत जाने के लिए तैयार हुईं थीं.

