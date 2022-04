मालिक के शव से दूर जाने को तैयार नहीं पालतू डॉगी, इमोशनल कर देगी ये कहानी

कीव: यूक्रेन में युद्ध के चलते लगातार जान-माल का नुकसान किसी से छुपा नहीं है. ऐसे में यूक्रेन के नागरिक (Ukrainians) जिस तरह अपने देश की रक्षा के लिए आगे आए, उसी तरह उनके पालतू जानवर भी अपने कर्तव्य और भावनाओं को व्यक्त करने में पीछे नहीं हैं.

यूरोपीय मीडिया ने एक फोटो ट्वीट किया है जिसमें यूक्रेन की राजधानी कीव (Capital Kyiv) में एक आदमी के मारे जाने के बाद उसका पालतू कुत्ता (Pet Dog) उसकी बॉडी के बगल में बैठा दिख रहा है. पूरी स्टोरी जानने से पहले आप भी NEXTA टीवी की ओर से पोस्ट की गई ये तस्वीर देखें जो आपकी आंखें नम कर सकती है.

The dog does not leave its owner, who was killed by the #Russian invaders. #Kyiv region. pic.twitter.com/dnVV1X7XLG

— NEXTA (@nexta_tv) April 4, 2022