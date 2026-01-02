Advertisement
ड्राइवर ने दो यात्रियों को कैब में उठाया, उतारते वक्त हो चुकी थीं तीन; गजब घटना से दुनिया हैरान

ड्राइवर ने दो यात्रियों को कैब में उठाया, उतारते वक्त हो चुकी थीं तीन; गजब घटना से दुनिया हैरान

Cab Passenger Amazing News: एक कैब ड्राइवर ने बुकिंग आने पर अपनी टैक्सी में 2 लोगों को बिठाया. लेकिन जब उसने उन्हें ड्रॉप किया तो यात्रियों की संख्या 3 हो चुकी थी. इस अजब घटना पर दुनिया भर के लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Jan 03, 2026, 12:09 AM IST
ड्राइवर ने दो यात्रियों को कैब में उठाया, उतारते वक्त हो चुकी थीं तीन; गजब घटना से दुनिया हैरान

Cab Passenger Amazing News in Hindi: क्या आपने कभी कल्पना की है कि किसी टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी में 2 सवारियों को बिठाया हो. लेकिन उन्हें मंजिल पर उतारा तो सवारियों की संख्या बढ़कर 3 हो चुकी थी. यह देखकर ड्राइवर एक बार सकपका गया. इसके बावजूद वह घबराया नहीं और अपनी सूझबूझ से पूरे मामले को हैंडल कर गया. उसकी यह कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है. लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर चलती गाड़ी में सवारियों की संख्या अचानक बढ़कर 3 कैसे हो गई.

टैक्सी ड्राइवर के साथ हुई अजीब घटना

रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना कैलगरी में टैक्सी चलाने वाले भारतीय मूल के कैब ड्राइवर हरदीप सिंह तोर के साथ हुई. उन्हें पिछले शनिवार को देर रात एक आपात कॉल मिली. उन्हें बताया गया कि किसी मरीज को तुरंत अस्पताल पहुंचाना है. जब वे मौके पर टैक्सी लेकर पहुंचे तो पता चला कि एक कपल दंपति अपने बच्चे की डिलीवरी को लेकर परेशान था. उनकी गाड़ी के पहुंचते एक प्रेग्नेंट महिला को कार में चढ़ाया गया. जबकि पति ने उसे सहारा दिया. महिला डिलीवरी पेन की वजह से दर्द में थी.

बकौल हरदीप, उन्होंने सोचा कि महिला की गंभीर हालत को देखते हुए एंबुलेंस को कॉल कर दें लेकिन खराब मौसम और महिला की बिगड़ती हालत को देखते हुए उन्हें ऐसा करना ठीक नहीं लगा. इसलिए उन्होंने बिना देरी किए प्रेग्नेंट महिला और उनके पति को साथ लेकर अस्पताल की ओर गाड़ी भगानी शुरू कर दी.

डिलीवरी पेन से चिल्ला रही थी महिला

अपना अनुभव बयान करते हुए ड्राइवर हरदीप ने कहा कि महिला के घर से लेकर अस्पताल तक की आधे घंटे की दूरी थी. यह उनके लिए लंबा सफर था. इस दौरान महिला दर्द के मारे चिल्ला रही थी और पिछली सीट पर पैर मार रही थी. इसके चलते गाड़ी चलाते हुए वे भी नर्वस महसूस कर रहे थे.

ड्राइवर ने बताया कि रास्ते में तेज तूफान चल रहा था और सड़कें फिसलन भरी थीं. जिसकी वजह से गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था. फिर भी उनका पूरा ध्यान महिला को सुरक्षित तरीके से अस्पताल पहुंचाने पर लगा हुआ था. हरदीप ने बताया कि जब वे पीटर लुघीड अस्पताल से कुछ ही दूरी पर रह गए तो उन्हें पीछे से आवाजें आनी बंद हो गईं. असल में उसी वक्त टैक्सी की पिछली सीट पर बच्चे का जन्म हो गया था.

चढ़ाई 2 सवारी, उतरते वक्त हो गईं 3

हरदीप ने अपना अनुभव बताते हुए कहा, 'बच्चे के जन्म के बावजूद मैंने गाड़ी नहीं रोकी. मैं बस यही सोच रहा था कि जितनी जल्दी हो सके, उन्हें डॉक्टरों के पास पहुंचा दूं. जैसे ही टैक्सी अस्पताल पहुँची, स्टाफ दौड़कर बाहर आए. साथ ही महिला और नवजात बच्चे को संभाल लिया गया.' बाद में स्टाफ ने हरदीप को बताया कि मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं.

पिछले 4 साल से कलगरी में टैक्सी चला रहे हरदीप ने बताया कि यह उनकी जिंदगी का पहला अनुभव था. जिसमें उन्होंने 2 लोगों को टैक्सी में बैठाया और उतारते वक्त वे 3 हो गए. उन्होंने इस घटना को अपने जीवन में गर्व का पल बताया. 

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

world news in hindi

Trending news

