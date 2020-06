चीन और भारत के बीच बढ़े तनाव पर रूस ने कहा, त्रिपक्षीय सहयोग बाधित होने के संकेत नहीं

नई दिल्ली: गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद चीन और भारत के बीच तनाव बढ़ गया है. इसी बीच रूस ने बुधवार को कहा कि RIC (रूस-भारत-चीन) का अस्तित्व एक निर्विवाद हकीकत है और त्रिपक्षीय सहयोग बाधित होने के कोई संकेत नहीं हैं.

भारत में रूस के राजदूत निकोले कुदाशेव ने चीन-भारत के तनाव को कम करने के मकसद से उठाए गए कदमों का स्वागत किया है.

उन्होंने ट्विटर पर कहा कि- 'एलएसी पर तनाव कम करने के लिए दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बातचीत सहित उठाए गए सभी कदमों का हम स्वागत करते हैं.'

कुदाशेव ने ये भी कहा- 'आरआईसी का अस्तित्व एक निर्विवाद हकीकत है, जो दृढ़ता से विश्व मानचित्र पर तय है. त्रिपक्षीय सहयोग के मौजूदा चरण के लिए ऐसे कोई संकेत नहीं हैं कि यह

बाधित होगा.'

The existence of the #RIC is an undisputable reality, firmly fixed on the world map. As for the current stage of of the trilateral cooperation, there are no indications that it might be frozen.

