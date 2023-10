जिस लड़की को हमास ने किया किडनैप, Naked घुमाया; उसकी मौत की आई खबर

Israel Hamas War: हमास के गुर्गों द्वारा 7 अक्टूबर को बंधक बनाई गई जर्मन लड़की और एक टैटू आर्टिस्ट शानि लौक की मृत्यु हो गई है. उसका शव सोमवार को गाजा में इजरायली सैनिकों को मिला. उनकी बहन आदि लौक ने सोशल मीडिया पर कहा, 'बहुत दुख के साथ है कि हम अपनी बहन की मृत्यु की घोषणा कर रहे हैं.

23 वर्षीय शनि को उस समय किडैनप किया गया था जब वह गाजा सीमा के पास सुपरनोवा म्यूजिक फेस्टिवल में भाग ले रही थी. यह फेस्टिवल 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले का निशाना बन गया. सोशल मीडिया पर वायरल एक क्लिप में वह आयोजन स्थल पर हमास के हमले से कुछ घंटे पहले अपने दोस्तों के साथ नाचते और गाते हुए नजर आई.

शनि के लापता होने के बाद, उसकी मां रिकार्डा ने जर्मन और इजरायली सरकारों से उसे वापस लाने की अपील की थी. उनकी यह अपील सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी.

शनि को नग्न घुमाया गया

किडनैप होने के बाद शनि को एक पिक-अप ट्रक में नग्न घुमाया गया था. आतंकी हमलों के तुरंत बाद शेयर किए गए वीडियो में, शनि एक पिकअप ट्रक में औंधे मुंह लेटी हुई नजर आई. उसके परिवार का कहना है कि उन्होंने शनि की पहचान उसके बालों और टैटू से की.

इजरायल सरकार ने की पुष्टि

इज़रायल ने एक्स पर उनकी मौत की खबर साझा करते हुए कहा, 'शानी को एक म्यूजिक फेस्टिवल से किडनैप कर लिया गया था और हमास के आतंकवादियों द्वारा प्रताड़ित किया गया और गाजा में चारों ओर घुमाया गया, उसने अथाह भयावहता का अनुभव किया. हमारे दिल टूट गए हैं.'

