/चीन की टैरिफ चोरी पर ट्रंप का हंटर: अब AI से पकड़ेगा भारत के रास्ते आने वाला चीनी माल

Trade War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने वैश्विक व्यापार में एक बड़े फर्जीवाड़े का दावा करते हुए व्हाइट हाउस की एक रिपोर्ट जारी की है. 'द ग्रेट ट्रांसशिपमेंट स्कैम' शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि चीन भारी अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए भारत, कनाडा और यूरोपीय संघ (EU) समेत 40 से अधिक देशों को 'शैडो ट्रांसशिपमेंट नेटवर्क' के रूप में इस्तेमाल कर रहा है. व्हाइट हाउस ने इस अवैध ट्रेड प्रैक्टिस और टैक्स चोरी को पकड़ने व दोषियों को सजा देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित निगरानी प्रणाली तैनात करने का बड़ा ऐलान किया है.
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शीर्ष व्यापार सलाहकार पीटर नवारो द्वारा तैयार इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यह खेल साल 2018 में शुरू हुआ था, जब ट्रंप प्रशासन ने चीन के खिलाफ कड़े 'सेक्शन 301 टैरिफ' लागू किए थे. नवारो ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि सालों से, इस बड़े ट्रांसशिपमेंट स्कैम के जरिए चीन 40 से ज्यादा देशों का इस्तेमाल कर अपने एक्सपोर्ट को 'लॉन्ड्र' (घपलेबाजी) कर रहा है. चीन इन तीसरे देशों में सिर्फ मामूली प्रोसेसिंग, रीलेबलिंग, रीपैकेजिंग या इनवॉइस बदलकर सामान पर नए देश का ठप्पा लगा देता है, जबकि असल में माल पूरी तरह चीनी ही रहता है. रिपोर्ट के मुताबिक, इस गैर-कानूनी ट्रांसशिपमेंट के जरिए हर साल $40 अरब से लेकर $303 अरब (लगभग ₹3.3 लाख करोड़ से ₹25 लाख करोड़) तक के चीनी सामान की हेराफेरी की जा रही है. भारत के अलावा इस सूची में ताइवान, मैक्सिको, जापान, दक्षिण कोरिया और वियतनाम जैसे बड़े व्यापारिक साझेदारों के नाम भी शामिल हैं.
व्हाइट हाउस की इस रिपोर्ट में भारत के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है. रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि भारत का पुणे-गुजरात-चेन्नई प्रोडक्शन बेल्ट चीनी पंप और कंप्रेसर को आयात करता है और फिर उन्हें मामूली बदलाव के साथ 'मेड इन इंडिया' के रूप में अमेरिका भेज देता है. नवारो ने अमेरिकी विनिर्माण को हुए नुकसान पर जोर देते हुए कहा कि एक चीनी पंप जो पुणे से 'भारतीय' बनकर निकलता है, वह वास्तव में वह पंप है जिसे अमेरिका के सिनसिनाटी, डेटन या कोलंबस में नहीं बनने दिया गया.
अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वह इस टैक्स चोरी को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा. रिपोर्ट के अनुसार, व्हाइट हाउस और 'यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन' (CBP) मिलकर एक अत्याधुनिक AI-इनेबल्ड डिटेक्टिव बॉर्डर विकसित कर रहे हैं.
कैसे काम करेगा ये सिस्टम? यह AI शील्ड शिपमेंट डेटा, रूटिंग हिस्ट्री, कंटेनर ट्रैकिंग और सप्लाई चेन के कई स्तरों का विश्लेषण करेगी.
फायदा: इससे सीमा पर ही यह तुरंत पकड़ में आ जाएगा कि क्या किसी तीसरे देश से आ रहे उत्पाद का असल निर्माण चीन में हुआ है या नहीं.
व्हाइट हाउस लौटने के बाद से ही राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार नियमों को बेहद सख्त कर दिया है और इस नई रिपोर्ट से आने वाले दिनों में अमेरिका और उसके व्यापारिक साझेदारों के बीच ट्रेड वॉर का एक नया दौर शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं.