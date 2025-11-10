खत्म होने वाला है इतिहास का सबसे शटडाउन... ट्रंप ने दी राहत की खबर; जानिए क्या है प्रोसेस?

US Shutdown: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को पत्रकारों से कहा कि सरकार का शटडाउन जल्द ही खत्म होने वाला है. डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से कहा,'लगता है कि हम शटडाउन खत्म होने के बहुत करीब हैं. हमने कभी भी किसी जेल में बंद लोगों या अवैध प्रवासियों के लिए बड़ा पैसा देने पर सहमति नहीं दी और मुझे लगता है कि डेमोक्रेट्स इसे समझते हैं. शटडाउन जल्द ही खत्म होने वाला है. आप जल्द ही जान जाएंगे.'

कैसे खत्म होगा US शटडाउन?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम आठ सेंटरिस्ट डेमोक्रेटिक सीनेटरों ने सीनेट के रिपब्लिकन नेताओं और व्हाइट हाउस के साथ एक समझौता कर लिया है, जिसके तहत सरकार को फिर से खोला जाएगा और भविष्य में बढ़ाए गए अफॉर्डेबल केयर सब्सिडी पर वोटिंग होगी. सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक यह समझौता अमेरिकी इतिहास के सबसे लंबे शटडाउन को खत्म करेगा और इसमें जनवरी तक सरकार के कामकाज के लिए एक अस्थायी फंडिंग उपाय शामिल होगा. इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण एजेंसियों को पूरी तरह से फंडिंग देने का बड़ा पैकेज भी जुड़ा होगा.

8 डेमोक्रेट्स पक्ष में करेंगे वोट

रिपोर्ट में बताया गया कि कम से कम आठ डेमोक्रेट्स ने इस समझौते के पक्ष में वोट करने का फैसला किया है. यह सौदा तीन पूर्व गवर्नरों- जीन शाहीन (न्यू हैम्पशायर), एंगस किंग (मेन) और मैगी हसन (न्यू हैम्पशायर) के साथ सीनेट मेजरिटी लीडर जॉन थ्यून और व्हाइट हाउस के बीच रविवार रात को तय हुआ.

रविवार को कई घंटे हुई मीटिंग

रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से स्वास्थ्य देखभाल सब्सिडी बढ़ाने की कोई गारंटी नहीं है लेकिन डेमोक्रेट्स को उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में हाउस और सीनेट के GOP नेता इस पर समझौता करेंगे. यह भी जिक्र किया गया कि सीनेट के डेमोक्रेटिक नेताओं ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि वे इस समझौते का समर्थन करते हैं या नहीं, जबकि रविवार रात को कॉकस कई घंटों तक बंद कमरे में बैठक करता रहा. हालांकि सदन के डेमोक्रेटिक नेताओं ने इस समझौते की तीखी निंदा की.

शटडाउन कैसे खत्म होता है?

सीनेट में पहली वोटिंग हाउस-पास्ड अस्थायी फंडिंग बिल पर होगी. इसमें आठ डेमोक्रेट्स का समर्थन जरूरी है. इसके बाद सीनेट इस बिल में दोनों पार्टियों के बीच तय किए गए बड़े फंडिंग पैकेज को जोड़ देगा. अगर सीनेट में बिल पास हो जाता है तो यह हाउस में अंतिम मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास जाकर सरकार को फिर से खोलने के लिए साइन किया जाएगा. पूरा यह प्रक्रिया कुछ और दिन ले सकती है.