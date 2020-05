कोरोना वायरस पीड़ितों को न्यूयॉर्क टाइम्स की अनोखी श्रद्धांजलि, पूरे फ्रंट पेज पर छापे मृतकों के नाम

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (coronavirus) ने पूरी दुनिया में जिस देश को सबसे बुरी तरह प्रभावित किया, वो अमेरिका (America) है. यहां कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा एक लाख के करीब पहुंच गया है. अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स (The New York Times) ने महामारी से मरने वाले लोगों को अनोखे रूप में श्रद्धांजलि दी. रविवार के अखबार में फ्रंट पेज पर COVID-19 से मरने वाले 1000 लोगों के नाम छापे गए.

न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक हेडिंग दी- 'U.S. DEATHS NEAR 100,000, AN INCALCULABLE LOSS.' (अमेरिका में करीब एक लाख मौतें, बेहिसाब क्षति). इसके बाद नीचे लिखा गया है- 'They were not simply names in a list, they were us' (सूची में वे सिर्फ नाम नहीं थे, वे हम थे).

समाचार पत्र में प्रकाशित 1,000 मृतकों के नाम अमेरिका में मारे गए कुल लोगों का 1 प्रतिशत है. खास बात ये है कि फ्रंट पेज पर किसी भी तरह का विज्ञापन, ग्राफिक्स या खबर प्रकाशित नहीं की गई. श्रद्धांजलि देने के लिए इन 1000 मृतकों लोगों के नाम और उनके बारे में जानकारी शोक संदेश के रूप में दी गई है.

The front page of The New York Times for May 24, 2020 pic.twitter.com/Mp4figjnQe

— The New York Times (@nytimes) May 23, 2020