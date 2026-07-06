DNA: मिस्र में बना दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री हेडक्वार्टर 'द ऑक्टागन', पेंटागन भी इसके आगे फेल!

दुनिया का सबसे बड़े मिलिट्री हेडक्वार्टर तैयार हो चुका है. इस मुख्यालय को न अमेरिका ना बनाया है, ना चीन ने बनाया है. ना ही रूस ने बनाया है और ना इसका निर्माण भारत में किया गया है. दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री हेडक्वार्टर पिरामिडों के देश, मिस्र में बनाया गया है.
जो सुपर पावर अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन से भी कई गुना बड़ा है. आठ कोनों वाले इस विशाल कॉम्प्लेक्स को ऑक्टागन नाम दिया गया है.
आखिरकार मिस्र को इतना हाइटेक और बड़ा मिलिट्री हेडक्वार्टर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी और इस मिलिट्री हेडक्वार्टर से मिस्र की ताकत में कितना इजाफा हुआ है. सबसे पहले आप इस मिलिट्री हेडक्वार्टर की खासियतों को समझिए.
इसका डिजाइन प्राचीन मिस्र के पिरामिडों और इस्लामिक ज्यामितीय कला से प्रेरित है.
नया मुख्यालय एक हाइटेक सिस्टम C4ISR से लैस है.
ये सिस्टम कमांड, कंट्रोल, संचार, कंप्यूटर, खुफिया जानकारी, निगरानी और दुश्मन की टोह लेने जैसी सभी क्षमताओं को एक नेटवर्क में जोड़ देता है.
जिससे युद्ध या संकट के समय तेजी से और सटीक फैसले लिए जा सकें.
इस हाइटेक मुख्यालय को 13 रणनीतिक और सप्लाई जोन में बांटा गया है.
रणनीतिक जोन में युद्ध की योजना बनाने, दुश्मन की गतिविधि पर नजर रखने और फैसले लेने का काम होगा.
और सप्लाई जोन में सेना को हथियार, खाना, ईंधन, दवाइयां समय पर पहुंचाने की प्लानिंग होगी.
ये सभी 13 जोन मिलकर मिस्र की थल, जल और वायु सेना को एक छत के नीचे जोड़ते हैं.
सब कुछ AI और कंप्यूटर से कनेक्टेड है, ताकि जानकारी तुरंत पहुंचे और फैसला तेज हो.
और किसी भी संकट यानी युद्ध या प्राकृतिक आपदा में एक जगह से पूरा कंट्रोल हो सके.
नए मुख्यालय में साइबर सिक्योरिटी को भी अभेद्य बनाया गया है.
यानी सेना के कंप्यूटर नेटवर्क और गोपनीय जानकारी को हैकिंग और साइबर हमलों से सुरक्षित रखने का पूरा बंदोबस्त है.
मिस्र, के शाषनाध्यक्ष काहिरा के पूर्व में लगभग 45 किलोमीटर दूर एक नया आधुनिक सरकारी शहर बनवा रहे हैं, जिसे नई प्रशासनिक राजधानी की तरह विकसित किया जा रहा है. मिस्र ने सेना के मुख्यालय भी इसी सुरक्षित जगह बनाया है, ताकि 2011 जैसी अशांति या बड़े विरोध प्रदर्शनों का असर सैन्य संचालन पर न पड़े. अब आप समझिए ये मिलिट्री हेडक्वार्टर कैसे दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक कमांड सेंटर बना.
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— Zee News (@ZeeNews) July 6, 2026
मिस्र का नया स्ट्रैटेजिक कमांड सेंटर ऑक्टागन 22000 एकड में फैला है.
इससे पहले अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन को अब तक दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा मुख्यालय कहा जाता था.
पेंटागन का मुख्य आफिस 29 एकड़ में फैला हुआ है. अगर पेंटागन के पूरे परिसर को भी मिला लिया जाए तो भी ये 41 एकड़ का है.
इस हिसाब से मिस्र का मिलिट्री हेडक्वार्टर पेंटागन से 750 गुना बड़ा है.
हालांकि मिस्र जो इस वक्त आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा है. वहां पर सैन्य मुख्यालय पर इतने खर्च की आलोचना भी हो रही है. इसीलिए सरकार ने अब तक इस पर हुए खर्च का खुलासा भी नहीं किया है. हालांकि सरकार समर्थक इसे देश की सुरक्षा के लिए मील का पत्थर बता रहे हैं.
मिस्र को सिनाई में आतंकवाद, लाल सागर में जहाजों की सुरक्षा, लीबिया और सूडान की सीमाओं पर अस्थिरता जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही उसे अमेरिका, रूस और चीन जैसे बड़े देशों के साथ संतुलित संबंध भी बनाए रखने हैं. इसलिए यह आधुनिक सैन्य मुख्यालय उसकी सुरक्षा रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है.