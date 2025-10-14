Advertisement
फैक्ट्री या मशीनों से नहीं...इस जानवर से बनती है दुनिया की सबसे महंगी कॉफी, कीमत जानकर 'पैरों तले खिसक जाएगी जमीन'

Most Expensive Coffee: आपके आसपास कॉफी के शौकीन बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, कुछ लोग सुबह कॉफी पीना पसंद करते हैं, जबकि कुछ लोग दिन में, कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे महंगी कॉफी कैसे बनती है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 14, 2025, 11:57 AM IST
Most Expensive Coffee: घर, गांव या ऑफिस में आपने बहुत सारे लोगों को कॉफी या चाय पीते हुए देखा होगा. कॉफी का चलन सालों से है. डेट पर जाने वाले लोग भी अक्सर कॉफी पीते हैं. कभी आपने सोचा है कि कॉफी कैसी बनती है? इसके पीछे क्या तरकीब लगाई जाती है. बहुत सारे लोग जानते हैं केवल कहवा से ही कॉफी बन सकती है. उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि दुनिया की सबसे महंगी कॉफी एक जीव के मल से बनती है. इस कॉफी के एक कप की कीमत करीब 600 रुपए है. आइए जानते हैं इसके बारे में. 

कैसे बनती है महंगी कॉफी
हम जिस जानवर की बात करने चल रहे हैं उसका नाम है कस्तूरी बिलाव, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कस्तूरी बिलाव फलों से लेकर छोटे जानवरों तक का सेवन करता है. फलों को खाने की वजह से इस जानवर की भमिका बदल जाती है और ये सबसे महंगी कॅाफी की भूमिका भी निभाता है. ये कॉफी इंडोनेशिया सहित एशिया के कई देशों में बिकती है. इस कॉफी का नाम है kopi luwak है. ऐसा कहा जाता है कि ये जानवर चेरी खाता है और उसके बीज मल के जरिए निकल जाते हैं, जानकारी के मुताबिक इसके पांचन तंत्र से गुजरने के बाद ये बीज काफी ज्यादा बदल जाते हैं और इससे कॉफी का निर्माण होता है. 

कहां पाया जाता है कस्तूरी बिलाव
कस्तूरी बिलाव की बात करें तो एशिया और अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय (tropical) क्षेत्रों में पाया जाता है. हालांकि इसकी कई तरह की प्रजातियां होती है, जैसे एशियाई ताड़ कस्तूरी बिलाव, अफ्रीकी कस्तूरी बिलाव, इसके अलावा बड़ा भारतीय बिलाव नेपाल, भूटान और पूर्वोत्तर भारत में पाया जाता है, बता दें कि कस्तूरी बिलावों की कस्तूरी गंध के रसायनों को इत्र या कस्तूरी में मिलाकर बेचा जाता है. इसमें से सिवेटोन (Civetone) नामक कीटोन निकाला जाता है. सबसे खास बात ये है कि ये दिन में नहीं दिखते हैं अक्सर से रात के समय बाहर निकलते हैं. 

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Most expensive coffee

Trending news

