तालिबान-पाक में छिड़ी 'जंग', दुनिया में कहीं भी 'विनाशलीला' मचा सकते हैं ये देश, भारत से किसे है खौफ?

Powerful Missiles: दुनियाभर के देश अपनी सैन्य क्षमता मजबूत करने के लिए लगातार काम करते रहते हैं. कोई फाइटर जेट पर काम कर रहा होता है तो कोई मिसाइल पर, सैन्य क्षमता से उसके देश का आकलन किया जाता है. रूस और यूक्रेन में कई सालों से जंग छिड़ी है दोनों देश एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, वहीं अब तालिबान और पाकिस्तान के बीच भी गोलीबारी होने लगी है. इसी बीच हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया के उन देशों के बारे में जो धरती पर कहीं भी हमला कर सकते हैं.

रूस

अगर हम ऐसे देशों की बात करें जो कहीं पर भी हमला कर सकते हैं तो सबसे पहले इसमें रूस का नाम आएगा. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास दुनिया की सबसे लंबी दूरी तक हमला करने वाली मिसाइलें हैं. इनमें आरएस-28 सरमत भी शामिल है, जिसकी रेंज 18000 किलोमीटर है. वहीं रूस के पास परमाणु ऊर्जा से चलने वाली एक घातक क्रूज मिसाइल बुरेलेस्टनिक भी है, इसे लेकर कहा जाता है कि इसकी रेंज असीमित है, यानी की ये कहीं पर भी तबाही मचा सकती है.

अमेरिका

रूस के अलावा अगर हम बात करें तो अमेरिका के पास भी दुनियाभर में कहीं भी हमला करने की ताकत है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के पास मिनटमैन 3 मिसाइल है जिसकी रेंज 13000 किमी से अधिक बताई जाती है. इसके अलावा अमेरिका के पास कई घातक पनडुब्बियां हैं जो समुद्र के रास्ते से किसी भी देश में तबाही मचा सकती हैं. साथ ही साथ अमेरिका के पास कई फाइटर जेट्स भी हैं जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं.

चीन

जब बात अमेरिका और रूस की हो और उसमें चीन की गणना न हो ऐसा हो ही नहीं सकता है. दुनिया के दूसरे देशों पर हमला करने के मामले में तीसरे स्थान पर चीन है. ऐसा कहा जाता की चीनी शस्त्रागार में कई घातक मिसाइलें हैं जिससे दुनिया में कहीं पर भी हमला किया जा सकता है. इनमें DF-41 मिसाइल काफी घातक है. इसकी रेंज 12000 से लेकर 15000 किमी के बीच बताई जाती है. इसके अलावा हाल में ही चीन ने मिलिट्री परेड में कई ऐसे घातक हथियारों को दिखाया था जो दुनिया के किसी भी देश में तबाही मचा सकती हैं.

भारत

अगर हम दुनिया के अन्य देशों पर हमले की बात करें तो भारत सातवें स्थान पर है. भारत कई ऐसी ताकतवर मिसाइलें हैं जो एशिया के कई हिस्सों को अपने आगोश में ले सकती हैं. लगातार इन मिसाइलों की रेंज में इजाफा किया जा रहा है. भारत के अलावा पाकिस्तान इस लिस्ट में काफी ज्यादा पीछे है.