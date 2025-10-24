इन देशों में दी जाती हैं सबसे ज्यादा सरकारी छुट्टियां, जानें भारत की पोजीशन

Government Holidays: धार्मिक अनुष्ठान, राष्ट्रीय पर्व हो या किसी महापुरुष की जयंती हो. इन दिनों पर सरकारी छुट्टी रहती है. दुनिया के लगभग सभी देशों में सरकारी छुट्टियां मिलती हैं, लेकिन क्या आपके मन में कभी से सवाल आया है कि सबसे ज्यादा सरकरी छुट्टियां किस देश में मिलती हैं.

किस आधार पर दी जाती हैं छुट्टियां?

कुछ देशों में लंबे अवकाश को प्राथमिकता दी जाती है तो कहीं पर धार्मिक पर्व और अनुष्ठानों को ज्यादा महत्व दिया जाता है. इसी के साथ किसी के लिए राष्ट्रीय पर्व ही सबकुछ होता है. ये सार्वजनिक छुट्टियों की संख्या धार्मिक परंपराओं, राष्ट्रीय पर्वों पर आधारित होती हैं. चलिए विकिपीडिया के नये आंकड़ों के मुताबिक जानते हैं कि किस देश में सबसे ज्यादा सरकारी छुट्टियां होती हैं.

अपना भारत किस पायदान पर?

सरकारी छुट्टियों के मामले में भारत टॉप पर है. यहां कुल मिलाकर साल में 42 छुट्टियां मनाई जाती हैं. इसमें 21 केंद्र सरकार की हैं बाकी छुट्टियां राज्यों और क्षेत्र के अनुसार अलग अलग दी जाती हैं. जानकारी के अनुसार भारत आधिकारिक तौर पर सिर्फ 3 राष्ट्रीय छुट्टियों गणतंत्र दिवस (26 जनवरी), स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त), और गांधी जयंती (2 अक्टूबर) को मान्यता देता है. इन अवकाशों को देश भर में मनाया जाता है. बाकी छुट्टियां क्षेत्र और राज्य स्तर पर मनाई जाती हैं.

दूसरे स्थान पर है पड़ोसी नेपाल

नेपाल सरकारी छुट्टियों के मामले में दूसरे नंबर पर है. यहां सालभर में 35 सार्वजनिक छुट्टियां मनाई जाती हैं. यहां होली, तिहार, नारी दिवस जैसे पर्व सरकारी कैलेंडर का हिस्सा हैं. नेपाल में 35 सरकारी अवकाश होना यहां कि हिंदू बौद्ध विरासत को दर्शाते है.

बाकी देश किस स्थान पर?

इरान और म्यांमार में 26 आधिकारिक सरकारी अवकाश मनाएं जाते हैं. ऐसे ही श्रीलंका में 25, कंबोडिया में 24 और बांग्लादेश में 22 आधिकारिक अवकाश होते हैं.

