ना पढ़ते हैं नमाज, ना रखते हैं रोजा, पहनते हैं फटे कपड़े; मुसलमानों का वो पंथ जो आग से सामने झूमकर नाचता है
Advertisement
trendingNow12892431
Hindi Newsदुनिया

ना पढ़ते हैं नमाज, ना रखते हैं रोजा, पहनते हैं फटे कपड़े; मुसलमानों का वो पंथ जो आग से सामने झूमकर नाचता है

Muslims News Hindi: मुसलमानों का एक फिरका ऐसा भी है जो रोजा-नमाज से ज्यादा मेहनत को अहमियत देता है. आज हम इस फिरके के बारे में बताने जा रहे हैं.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Aug 22, 2025, 06:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ना पढ़ते हैं नमाज, ना रखते हैं रोजा, पहनते हैं फटे कपड़े; मुसलमानों का वो पंथ जो आग से सामने झूमकर नाचता है

Muslim News: जब मुस्लिम कौम की इबादत की बात आती है तो उनमें सबसे पहले नमाज, रोजा, हज, ज़कात जैसी चीजें को सर्वोपरि माना जाता है. किसी भी फिरके (पंथ) के मुस्लिम हों वो इन चीजों को सबसे ऊपर मानते हैं. हालांकि मुसलमानों का एक पंथ ऐसा भी है जो नमाज, रोजा, हज जैसी चीजों से ऊपर किसी और चीज को मानता है. इसके अलावा यह लोग एक आग के गिर्द झूम-झूमकर गीत भी गाते हैं. साथ ही कपड़ों के नाम पर यह पेवंद लगे लिबास पहनते हैं. चलिए जानते हैं कि यह कौन से समुदाय है.

झूम-झूमकर गीत गाते हैं इस समुदाय के लोग

खुद को मुसलमान कहने वाले इस फिरके को 'बाय फाल' के नाम से जाना जाता है. इस फिरके को मानने वाले लोग मस्जिद के बाहर तंग दायरा बनाकर इकट्ठा होते हैं झूम-झूमकर पूरी तेज आवाज में धार्मिक गीत गाते हैं. इस दौरान ये लोग एक साथ अपनी आवाज को ऊंचा करते हैं और एक साथ धीमा भी करकते हैं. इस दौरान उनके पीछे एक आग का अलाव जलता रहता है. ये लोग हर बार इस लगभग 2 घंटे तक ऐसा करते हैं और हफ्ते में दो बार इसका आयोजन होता है.

यह भी पढ़ें: इस मुस्लिम देश 'विदेशी इस्लाम' को खत्म करने की खाई कसम, दाढ़ी-बुर्का पर लगाई पांबदी

Add Zee News as a Preferred Source

'नमाज-रोजे से ज्यादा अहम है मेहनत'

मुसलमानों का यह फिरका पश्चिम अफ्रीका में रहता है. इनकी आबादा लगभग 70 लाख. ये लोग खुद को मुसलमान कहते हैं, जबकि बहुत से लोग इन्हें 'भटका हुआ ग्रुप' कहते हैं, क्योंकि इस समुदाय से संबंध रखने वाले लोग 5 वक्त क नमाज, रमजान के रोजों से ज्यादा मेहनत और लोगों की मदद करने का तवज्जो देते हैं. BBC उर्दू ने अपनी रिपोर्ट में इस ग्रुप के एक शख्स से बात की. उन्होंने बताया कि हमारा मानना है कि मेहनत करना अपने आप में खुदा की इबादत करने जैसा है.

बाय फाल के संस्थापक कौन थे?

अब अगर बात करें कि इस फिरके की शुरुआत कैसे हुई थी तो रिपोर्ट इसी ग्रुप को मानने वाले ने बताया कि हमारे संस्थापक इब्राहिम फाल की पहली मुलाकात शेख अहमदौ बाम्बा से हुई थी, जिन्होंने 19वीं सदी में मोरैड ब्रदरहुड की स्थापना की थी, जो सूफी इस्लाम की ही एक शाखा है, जिसने सेनेगल में प्रभावशाली भूमिका निभाई है. पंथ के संस्थापक को लेकर कहा जाता है कि उन्होंने खुद को पूरी तरह से लोगों के लिए समर्पित कर दिया था. इस दौरान वे कई बार अपनी व्यक्तिगत जरूरतें जैसे खाना-पीना, रोजा, नमाज और खुद का ख्याल रखना भी भूल जाते थे.

फटे-पुराने कपड़े क्यों पहनते हैं?

रिपोर्ट में आगे बताया कि इब्राहीम लोगों की खदमत करने में इस कदर लग गए थे कि उनके कपड़े पुराने और जगह-जगह से फटे गए थे. इसी से उनके मानने वाले भी फटे-पुराने कपड़े पहनते हैं. अपने धार्मिक गुरु के प्रति सम्मान और भक्ति दिखाने के लिए अब उनके मानने वाले लोग भी 'पेवंद लगे कपड़े' पहनते हैं.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

TAGS

Muslims

Trending news

बिहार SIR: SC ने की राजनीतिक दलों की खिंचाई , कहा- मतदाताओं की मदद करें
Supreme Court
बिहार SIR: SC ने की राजनीतिक दलों की खिंचाई , कहा- मतदाताओं की मदद करें
फडणवीस ने मिलाया शरद पवार और उद्धव को फोन, इस मुद्दे पर मांगा समर्थन; मिला ये जवाब
Maharashtra news
फडणवीस ने मिलाया शरद पवार और उद्धव को फोन, इस मुद्दे पर मांगा समर्थन; मिला ये जवाब
'मैं उनके बयान को सिर्फ ट्रोल करने लायक नहीं मानता'...राजनाथ सिंह का मुनीर पर पलटवार
rajnath singh
'मैं उनके बयान को सिर्फ ट्रोल करने लायक नहीं मानता'...राजनाथ सिंह का मुनीर पर पलटवार
17 साल की बेटी पर बनाया शादी का दबाव, इनकार किया तो सुला दिया मौत की नींद
Maharashtra news
17 साल की बेटी पर बनाया शादी का दबाव, इनकार किया तो सुला दिया मौत की नींद
मुंबई-गोवा हाईवे पर चांद जैसे बड़े गड्ढे...वीडियो देखकर गडकरी के NHAI ने झाड़ा पल्ला
mumbai
मुंबई-गोवा हाईवे पर चांद जैसे बड़े गड्ढे...वीडियो देखकर गडकरी के NHAI ने झाड़ा पल्ला
अगर क्लर्क-चपरासी... PM, CM's को हटाने वाले बिल पर पीएम नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान
PM Modi
अगर क्लर्क-चपरासी... PM, CM's को हटाने वाले बिल पर पीएम नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान
फॉलोअर्स के चक्कर में फंसा यूट्यूबर, मॉनिटर लिजर्ड को पका कर खाया, हुआ गिरफ्तार
Odisha
फॉलोअर्स के चक्कर में फंसा यूट्यूबर, मॉनिटर लिजर्ड को पका कर खाया, हुआ गिरफ्तार
Aaj Ki Taaza Khabar LIVE: 'कोलकाता जैसे हमारे शहर...भारत के इतिहास और हमारे फ्यूचर, दोनों की समृद्ध पहचान हैं'... बंगाल में बोले पीएम मोदी
aaj ki taaza khabar
Aaj Ki Taaza Khabar LIVE: 'कोलकाता जैसे हमारे शहर...भारत के इतिहास और हमारे फ्यूचर, दोनों की समृद्ध पहचान हैं'... बंगाल में बोले पीएम मोदी
महिला के गंभीर आरोपों के बाद कांग्रेस ने राहुल ममकूटथिल का इस्तीफे की मांग खारिज की
Kerala
महिला के गंभीर आरोपों के बाद कांग्रेस ने राहुल ममकूटथिल का इस्तीफे की मांग खारिज की
सुनो, सुनो, सुनो...वेल्हे तालुका का नाम अब से 'राजगढ़' हो गया है, जानें इसकी वजह
Rajgad fort
सुनो, सुनो, सुनो...वेल्हे तालुका का नाम अब से 'राजगढ़' हो गया है, जानें इसकी वजह
;