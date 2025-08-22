ना पढ़ते हैं नमाज, ना रखते हैं रोजा, पहनते हैं फटे कपड़े; मुसलमानों का वो पंथ जो आग से सामने झूमकर नाचता है

Muslims News Hindi: मुसलमानों का एक फिरका ऐसा भी है जो रोजा-नमाज से ज्यादा मेहनत को अहमियत देता है. आज हम इस फिरके के बारे में बताने जा रहे हैं.
Trending Photos
Muslim News: जब मुस्लिम कौम की इबादत की बात आती है तो उनमें सबसे पहले नमाज, रोजा, हज, ज़कात जैसी चीजें को सर्वोपरि माना जाता है. किसी भी फिरके (पंथ) के मुस्लिम हों वो इन चीजों को सबसे ऊपर मानते हैं. हालांकि मुसलमानों का एक पंथ ऐसा भी है जो नमाज, रोजा, हज जैसी चीजों से ऊपर किसी और चीज को मानता है. इसके अलावा यह लोग एक आग के गिर्द झूम-झूमकर गीत भी गाते हैं. साथ ही कपड़ों के नाम पर यह पेवंद लगे लिबास पहनते हैं. चलिए जानते हैं कि यह कौन से समुदाय है.
खुद को मुसलमान कहने वाले इस फिरके को 'बाय फाल' के नाम से जाना जाता है. इस फिरके को मानने वाले लोग मस्जिद के बाहर तंग दायरा बनाकर इकट्ठा होते हैं झूम-झूमकर पूरी तेज आवाज में धार्मिक गीत गाते हैं. इस दौरान ये लोग एक साथ अपनी आवाज को ऊंचा करते हैं और एक साथ धीमा भी करकते हैं. इस दौरान उनके पीछे एक आग का अलाव जलता रहता है. ये लोग हर बार इस लगभग 2 घंटे तक ऐसा करते हैं और हफ्ते में दो बार इसका आयोजन होता है.
यह भी पढ़ें: इस मुस्लिम देश 'विदेशी इस्लाम' को खत्म करने की खाई कसम, दाढ़ी-बुर्का पर लगाई पांबदी
मुसलमानों का यह फिरका पश्चिम अफ्रीका में रहता है. इनकी आबादा लगभग 70 लाख. ये लोग खुद को मुसलमान कहते हैं, जबकि बहुत से लोग इन्हें 'भटका हुआ ग्रुप' कहते हैं, क्योंकि इस समुदाय से संबंध रखने वाले लोग 5 वक्त क नमाज, रमजान के रोजों से ज्यादा मेहनत और लोगों की मदद करने का तवज्जो देते हैं. BBC उर्दू ने अपनी रिपोर्ट में इस ग्रुप के एक शख्स से बात की. उन्होंने बताया कि हमारा मानना है कि मेहनत करना अपने आप में खुदा की इबादत करने जैसा है.
अब अगर बात करें कि इस फिरके की शुरुआत कैसे हुई थी तो रिपोर्ट इसी ग्रुप को मानने वाले ने बताया कि हमारे संस्थापक इब्राहिम फाल की पहली मुलाकात शेख अहमदौ बाम्बा से हुई थी, जिन्होंने 19वीं सदी में मोरैड ब्रदरहुड की स्थापना की थी, जो सूफी इस्लाम की ही एक शाखा है, जिसने सेनेगल में प्रभावशाली भूमिका निभाई है. पंथ के संस्थापक को लेकर कहा जाता है कि उन्होंने खुद को पूरी तरह से लोगों के लिए समर्पित कर दिया था. इस दौरान वे कई बार अपनी व्यक्तिगत जरूरतें जैसे खाना-पीना, रोजा, नमाज और खुद का ख्याल रखना भी भूल जाते थे.
रिपोर्ट में आगे बताया कि इब्राहीम लोगों की खदमत करने में इस कदर लग गए थे कि उनके कपड़े पुराने और जगह-जगह से फटे गए थे. इसी से उनके मानने वाले भी फटे-पुराने कपड़े पहनते हैं. अपने धार्मिक गुरु के प्रति सम्मान और भक्ति दिखाने के लिए अब उनके मानने वाले लोग भी 'पेवंद लगे कपड़े' पहनते हैं.