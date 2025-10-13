समंदर की वो खौफनाक घटना, जब चलते-चलते अचानक लापता हो गए जहाज, आज तक नहीं लग सका कोई सुराग

Mysterious Ships: समंदर में आपने मालवाहक जहाजों को सामान ढोते हुए देखा होगा, इन जहाजों के जरिए एक देश से दूसरे देश में सामान ले जाया जाता है. भारत देश भी इन जहाजों के लिए आयात और निर्यात करता है. इसमें छोटे और बड़े जहाज दोनों होते हैं, इन जहाजों की कई सारी रहस्यमयी कहानियां है, ऐसे ही हम आपको बताने चल रहे हैं ऐसे मालवाहक जहाजों के बारे में जो अचानक लोगों की आंखों के सामने से गायब हो गए थे या फिर इनका चालक दल ही गुम हो गया था. आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार के साथ.

सबसे पहले हम बात करने चल रहे हैं मैरी सेलेस्टे की, साल 1872 में इस मालवाहक जहाज का चालक दल अचानक गायब हो गया था. जहाज पर किसी तरह से हमले का भी संकेत नहीं मिला. चालकों के गायब होने की स्थिति ने एलियन और अपहरण तक के सिद्धांत को जन्म दिया था. कई सालों तक चालक दल के गायब होने की बहस छिड़ी रही.

इसके अलावा फ्लाइंग डचमैन की, इस जहाज की गणना हमेशा से घूमने में की जाती थी. इस जहाज को आखिरी बार साल 1881 में प्रिंस जॉर्ज ने देखा था. ये जहाज कहां और कैसे गुम हुआ इसकी जानकारी किसी को नहीं थी. इसे समुद्री अंधविश्वास में दुर्भाग्य के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है.

साल 1919 में अमेरिका ने एक पांच-मस्तूल वाला कॅामर्शियल स्कूनर लॉन्च किया था. जिसका नाम कैरोल ए. डीरिंग था. साल 1921 में इस जहाज के साथ एक रहस्यमयी घटना घटी, जब इस जहाज का चालक दल उत्तरी कैरोलिना तट के किनारे पानी में कहीं गायब हो गया. ये घटना अपने आप में काफी ज्यादा अलौकिक थी.

तीनों जहाजों के अलावा एसएस ओरंग मेडन जहाज के साथ भी रहस्यमयी घटना घटी, इसे लेकर 1940 के दशक में कहा जाता था कि ये एक भूतिया जहाज है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस जहाज के पायलट ग्रुप और सदस्य की रहस्यमयी मौत हो गई थी.