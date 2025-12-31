Advertisement
trendingNow13059127
Hindi Newsदुनियाहॉलीवुड भी फेल! सुरंग के नीचे से बैंक की खोद डाली दीवार, 3000 लॉकर तोड़ 300 करोड़ की डकैती से पूरा देश हैरान, ऑडी में बैठकर चोर फरार

हॉलीवुड भी फेल! सुरंग के नीचे से बैंक की खोद डाली दीवार, 3000 लॉकर तोड़ 300 करोड़ की डकैती से पूरा देश हैरान, ऑडी में बैठकर चोर फरार

Thieves drill into German bank vault: नए साल से ठीक पहले जर्मनी में ऐसी बैंक डकैती सामने आई है, जिसे देखकर लोग कह रहे हैं इसके आगे तो हॉलीवुड फिल्म भी फेल है. पश्चिमी जर्मनी के गेलसेनकिर्शेन शहर में चोरों ने बैंक की सुरक्षा को धता बताते हुए सुरंग जैसे रास्ते से दीवार काट डाली और करीब 300 करोड़ रुपये (30 मिलियन यूरो) की संपत्ति लेकर फरार हो गए. जानें पूरी रिपोर्ट.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Dec 31, 2025, 08:16 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हॉलीवुड भी फेल! सुरंग के नीचे से बैंक की खोद डाली दीवार, 3000 लॉकर तोड़ 300 करोड़ की डकैती से पूरा देश हैरान, ऑडी में बैठकर चोर फरार

German bank vault steal Euro 30 million in overnight heist: नए साल से ठीक पहले जर्मनी में एक सनसनीखेज बैंक डकैती ने सबको हैरान कर दिया है. पश्चिमी जर्मनी के गेल्सेनकिर्चेन शहर में चोरों ने फिल्मी अंदाज में बैंक की तिजोरी लूट ली.अनुमान है कि चोर करीब 30 मिलियन यूरो यानी लगभग 300 करोड़ रुपये की कीमत का माल लेकर फरार हो गए. न्यूज एजेंसी में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने बताया कि चोरों ने क्रिसमस और नए साल की लंबी छुट्टियों का फायदा उठाया, जब बैंक बंद था. तब उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया. जानते हैं बहुत बड़ी डकैती की कहानी.

अंडरग्राउंड पार्किंग से वॉल्ट तक बनाई सीधी राह
जांच एजेंसियों के मुताबिक, चोर बैंक की अंडरग्राउंड पार्किंग के रास्ते अंदर दाखिल हुए. इसके बाद उन्होंने भारी मशीनों की मदद से दीवार में ड्रिल कर सीधे वॉल्ट एरिया तक पहुंच बना ली.
यह काम इतना सटीक और योजनाबद्ध था कि किसी को भनक तक नहीं लगी. पुलिस का मानना है कि इस वारदात को बेहद संगठित और प्रोफेशनल गैंग ने अंजाम दिया है.

3,000 से ज्यादा लॉकर टूटे, सोना-नकदी सब साफ
बैंक के अंदर घुसते ही चोरों ने 3,000 से ज्यादा सेफ-डिपॉजिट लॉकर तोड़ डाले. इन लॉकरों में नकदी के अलावा भारी मात्रा में सोना और कीमती गहने रखे थे. हर लॉकर की औसत कीमत करीब 10,000 यूरो मानी जा रही है. इसी आधार पर शुरुआती अनुमान में नुकसान 30 मिलियन यूरो आंका गया है. कई ग्राहकों का कहना है कि उनके लॉकर में रखी संपत्ति बीमा राशि से कहीं ज्यादा थी.

Add Zee News as a Preferred Source

फायर अलार्म बजा, तब खुली डकैती की पोल
इस महाचोरी का खुलासा तब हुआ, जब सोमवार को बैंक बिल्डिंग के अंदर फायर अलार्म बज गया. मौके पर पहुंची इमरजेंसी सर्विस और पुलिस ने जब अंदर का मंजर देखा, तो हर कोई हैरान रह गया. वॉल्ट एरिया पूरी तरह तबाह था और लॉकर टूटे पड़े थे.

CCTV में कैद ब्लैक Audi, नंबर प्लेट भी चोरी की
CCTV फुटेज में एक ब्लैक Audi RS6 कार को तड़के पार्किंग से निकलते देखा गया है. कार में बैठे लोग मास्क पहने हुए थे. पुलिस ने पुष्टि की है कि इस कार पर लगी नंबर प्लेट पहले से चोरी की गई थी, जो उत्तरी जर्मनी के हनोवर शहर से चुराई गई थी.

बैंक के बाहर जुटे ग्राहक, पुलिस की खास अपील
घटना के बाद से बैंक शाखा के बाहर ग्राहकों की भारी भीड़ देखी जा रही है. लोग अपने लॉकर और कीमती सामान की जानकारी लेने पहुंच रहे हैं. पुलिस ने ग्राहकों से फिलहाल अलग-अलग शिकायत दर्ज न कराने की अपील की है और बैंक के जरिए ही नुकसान की रिपोर्ट देने को कहा है.

जांच जारी, अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं
फिलहाल इस हाई-प्रोफाइल डकैती में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है. पुलिस CCTV फुटेज, गवाहों के बयान और तकनीकी सबूतों के आधार पर चोरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

TAGS

German bank

Trending news

31 दिसंबर को भयंकर ठंड- कोहरा, मूसलाधार बारिश और बर्फबारी से इन राज्यों में हाहाकार
#WeatherUpdate
31 दिसंबर को भयंकर ठंड- कोहरा, मूसलाधार बारिश और बर्फबारी से इन राज्यों में हाहाकार
विदेश से कश्मीर में अशांति फैलाने की साजिश, आरोपियों को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश
hindi Jammu and Kashmir news
विदेश से कश्मीर में अशांति फैलाने की साजिश, आरोपियों को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश
नए साल का संकेत, भारत अब सनातनी देश, पब से ज्यादा मंदिर जा रहे जेन Z
DNA
नए साल का संकेत, भारत अब सनातनी देश, पब से ज्यादा मंदिर जा रहे जेन Z
घुसपैठिये भागते ही ममता अब महाकाल के सहारे, चुनाव से पहले क्यों जागा हिंदू प्रेम?
DNA
घुसपैठिये भागते ही ममता अब महाकाल के सहारे, चुनाव से पहले क्यों जागा हिंदू प्रेम?
काम्या कार्तिकेयन ने रचा कीर्तिमान, साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी
Kaamya Karthikeyan
काम्या कार्तिकेयन ने रचा कीर्तिमान, साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी
'नेक काटना हम जानते हैं...' इस मंत्री ने बंद कर दी बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की बोलती
Temjen Imna Along
'नेक काटना हम जानते हैं...' इस मंत्री ने बंद कर दी बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की बोलती
'बीजेपी सत्ता में आई तो बॉर्डर खत्म हो जाएंगे', शाह के बंगाल दौरे से गरमाई सियासत
Latest West Bengal News
'बीजेपी सत्ता में आई तो बॉर्डर खत्म हो जाएंगे', शाह के बंगाल दौरे से गरमाई सियासत
MGNREGA मजदूरों की हमदर्द बनी पंजाब सरकार, पीएम तक भेजेगी 10 लाख लोगों की चिट्ठी
punjab goverment
MGNREGA मजदूरों की हमदर्द बनी पंजाब सरकार, पीएम तक भेजेगी 10 लाख लोगों की चिट्ठी
बर्फ और कोहरे की आड़ में घुसपैठ की कोशिश, नए साल से पहले LoC पर हाई अलर्ट
hindi Jammu and Kashmir news
बर्फ और कोहरे की आड़ में घुसपैठ की कोशिश, नए साल से पहले LoC पर हाई अलर्ट
सलमान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान से ड्रैगन बेचैन, आरोप लगाए तो भारत ने कर दी बोलती बंद
Battle of Galwan Film
सलमान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान से ड्रैगन बेचैन, आरोप लगाए तो भारत ने कर दी बोलती बंद