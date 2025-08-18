The Diamond Heist: चोरों ने किराये पर लीं महंगी गाड़ियां, 5 स्टार होटल में की मीटिंग्स और छीनकर ले गए 2018 करोड़ का पिंक डायमंड
Advertisement
trendingNow12886869
Hindi Newsदुनिया

The Diamond Heist: चोरों ने किराये पर लीं महंगी गाड़ियां, 5 स्टार होटल में की मीटिंग्स और छीनकर ले गए 2018 करोड़ का पिंक डायमंड

दुबई में चोरों का एक ग्रुप एक साल से बेशकीमती हीरा चुराने की कोशिश में लगा हुआ था. हालांकि उन्होंने बड़े अलग अंदाज से हीरा चुरा भी लिया लेकिन 8 घंटों की पुलिस की मेहनत ने नाकाम बना दिया. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Aug 18, 2025, 10:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

The Diamond Heist: चोरों ने किराये पर लीं महंगी गाड़ियां, 5 स्टार होटल में की मीटिंग्स और छीनकर ले गए 2018 करोड़ का पिंक डायमंड

Dubai Diamond: दुबई पुलिस ने एक बेशकीमती हीरे की चोरी को नाकाम बना दिया है. बेहद दुर्लभ किस्म के इस हीरे की कीमत 218 करोड़ रुपये के आसपास बताई जा रही है. साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि इस तरह का कोई दूसरा हीरा दुनिया में मिलना की संभावना सिर्फ 0.01 प्रतिशत उम्मीद है. इस हीरे की चोरी को नाकाम बनाते हुए पुलिस ने तीन लोगों को 8 घंटे अंदर गिरफ्तार भी कर लिया है.

दुबई पुलिस ने बताया कि यह हीरा फैंसी इंटेंस कैटेगरी का है, 21 कैरेट का है और सबसे शुद्ध माना जाता है. गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों ने इस बेशकीमती हीरे की चोरी का प्लान एक साल पहले बनाया था. तीनों आरोपी एक 'अमीर खरीदार' के बिचौलिए बनकर यह खरीदने के लिए कारोबारी के पास पहुंचे थे. दुबई का यह व्यापारी इस हीरे को यूरोप से लेकर आया था.

कैसे चोरों ने चुराया हीरा?

पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने महंगी गाड़ियां किराए पर लीं और 5-स्टार होटलों में मीटिंग की. साथ ही एक नकली 'रत्न विशेषज्ञ' भी लेकर गए थे. इन मीटिंग्स के दौरान उन्होंने व्यापारी को कहा कि यह हीरा उस खरीदार को दिखाना होगा, जिसके लिए हम यह डील कर रहे हैं. ऐसे में व्यापारी ने अपनी तिजोरी से हीरा निकालकर उस विला में पहुंच गया जहां मिलने का वादा हुआ था. हालांकि जैसे वो वहां पहुंचा तो चोरों के गैंग ने मौका देखकर उससे हीरा छीन लिया और वहां से भाग गए.

यह भी पढ़ें: बॉलीवुड के 4 ऐसे सुपरस्टार जिनके पास है दुबई में आलीशान घर

8 घंटों में पुलिस ने पकड़े चोर

इसके बाद व्यापारी पुलिस के पास गया और पुलिस ने एडवांस सर्विलांस, ट्रैकिंग सिस्टम के का इस्तेमाल किया. पुलिस तमाम तकनीक का इस्तेमाल करते हुए चोरों को महज 8 घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आठ घंटे के अंदर तीनों को एक साथ पकड़ लिया. चोरी हुआ हीरा एक फ्रिज के अंदर छिपाकर रखा गया था, जिसे भी बरामद कर लिया गया.

क्या बोले हीरे का मालिक?

चंद घंटों में हीरा वापस पाने के बाद हीरे का मालिक खुश हो गया और पुलिस की कार्रवाई अद्भुत करार दिया. उन्होंने कहा कि पुलिस की स्पीड और प्रोफेशनलिज्म देखकर उन्हें तुरंत यकीन हो गया कि केस हल हो जाएगा. उन्होंने बताया,'मैंने 999 पर कॉल किया तो कुछ ही मिनटों में कई पेट्रोल गाड़ियां पहुंच गईं, जांच शुरू हुई और मुझे भरोसा दिलाया गया. मेरी हैरानी तब और बढ़ी जब अगले ही दिन सुबह पुलिस ने फोन कर बताया कि आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और हीरा मिल गया है.'

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

TAGS

Dubai

Trending news

Delhi Yamuna Water Level Live: आज रात डूब जाएगी दिल्ली? लोहे के पुल पर 205 मीटर के पार पहुंचा जलस्तर
delhi yamuna water level
Delhi Yamuna Water Level Live: आज रात डूब जाएगी दिल्ली? लोहे के पुल पर 205 मीटर के पार पहुंचा जलस्तर
खबर के साथ भरोसा, Google पर Zee News को ऐसे बनाएं 'Preferred Source', जानें स्टेप्स
zee news hindi
खबर के साथ भरोसा, Google पर Zee News को ऐसे बनाएं 'Preferred Source', जानें स्टेप्स
गिलहरियों में खौफनाक वायरस, शरीर पर निकले मवाद वाले फोड़े, इंसानों को कितना खतरा?
squirrels
गिलहरियों में खौफनाक वायरस, शरीर पर निकले मवाद वाले फोड़े, इंसानों को कितना खतरा?
अब बिना हथियार दुश्मन पर कहर बरपाएंगे सेना के जवान, घाटी में आर्मी का 'सुपर प्लान'
Jammu and Kashmir
अब बिना हथियार दुश्मन पर कहर बरपाएंगे सेना के जवान, घाटी में आर्मी का 'सुपर प्लान'
'मतभेद ना लें विवाद की शक्ल', जयशंकर की ड्रैगन को दो टूक, मानसरोवर पर क्या बोला चीन?
china
'मतभेद ना लें विवाद की शक्ल', जयशंकर की ड्रैगन को दो टूक, मानसरोवर पर क्या बोला चीन?
हाथ मिलाया, गले लगाया और... जब शुभांशु शुक्ला से मिले पीएम मोदी, वायरल हो गया वीडियो
Shubhanshu shukla
हाथ मिलाया, गले लगाया और... जब शुभांशु शुक्ला से मिले पीएम मोदी, वायरल हो गया वीडियो
दुश्मनों पहले ही खोद लो कब्र, सेना के पास रुद्र, भैरव, दिव्यास्त्र और... अब न बचोगे
Army
दुश्मनों पहले ही खोद लो कब्र, सेना के पास रुद्र, भैरव, दिव्यास्त्र और... अब न बचोगे
'साड़ी में आप शशि थरूर हैं'... प्रियंका चतुर्वेदी ने शेयर किया मजेदार वीडियो
priyanka chaturvedi
'साड़ी में आप शशि थरूर हैं'... प्रियंका चतुर्वेदी ने शेयर किया मजेदार वीडियो
ट्रंप से मुलाकात के 65 घंटे बाद पुतिन ने मिलाया PM मोदी को फोन, क्या हुई बातचीत?
PM Modi
ट्रंप से मुलाकात के 65 घंटे बाद पुतिन ने मिलाया PM मोदी को फोन, क्या हुई बातचीत?
पुलिसवाले ने ठेलागाड़ी पर आधा किलोमीटर तक खींचा शव, मजबूरी जानकर छलक गई लोगों की आंख
Telangana
पुलिसवाले ने ठेलागाड़ी पर आधा किलोमीटर तक खींचा शव, मजबूरी जानकर छलक गई लोगों की आंख
;