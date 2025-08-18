The Diamond Heist: चोरों ने किराये पर लीं महंगी गाड़ियां, 5 स्टार होटल में की मीटिंग्स और छीनकर ले गए 2018 करोड़ का पिंक डायमंड

Dubai Diamond: दुबई पुलिस ने एक बेशकीमती हीरे की चोरी को नाकाम बना दिया है. बेहद दुर्लभ किस्म के इस हीरे की कीमत 218 करोड़ रुपये के आसपास बताई जा रही है. साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि इस तरह का कोई दूसरा हीरा दुनिया में मिलना की संभावना सिर्फ 0.01 प्रतिशत उम्मीद है. इस हीरे की चोरी को नाकाम बनाते हुए पुलिस ने तीन लोगों को 8 घंटे अंदर गिरफ्तार भी कर लिया है.

दुबई पुलिस ने बताया कि यह हीरा फैंसी इंटेंस कैटेगरी का है, 21 कैरेट का है और सबसे शुद्ध माना जाता है. गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों ने इस बेशकीमती हीरे की चोरी का प्लान एक साल पहले बनाया था. तीनों आरोपी एक 'अमीर खरीदार' के बिचौलिए बनकर यह खरीदने के लिए कारोबारी के पास पहुंचे थे. दुबई का यह व्यापारी इस हीरे को यूरोप से लेकर आया था.

कैसे चोरों ने चुराया हीरा?

पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने महंगी गाड़ियां किराए पर लीं और 5-स्टार होटलों में मीटिंग की. साथ ही एक नकली 'रत्न विशेषज्ञ' भी लेकर गए थे. इन मीटिंग्स के दौरान उन्होंने व्यापारी को कहा कि यह हीरा उस खरीदार को दिखाना होगा, जिसके लिए हम यह डील कर रहे हैं. ऐसे में व्यापारी ने अपनी तिजोरी से हीरा निकालकर उस विला में पहुंच गया जहां मिलने का वादा हुआ था. हालांकि जैसे वो वहां पहुंचा तो चोरों के गैंग ने मौका देखकर उससे हीरा छीन लिया और वहां से भाग गए.

यह भी पढ़ें: बॉलीवुड के 4 ऐसे सुपरस्टार जिनके पास है दुबई में आलीशान घर

8 घंटों में पुलिस ने पकड़े चोर

इसके बाद व्यापारी पुलिस के पास गया और पुलिस ने एडवांस सर्विलांस, ट्रैकिंग सिस्टम के का इस्तेमाल किया. पुलिस तमाम तकनीक का इस्तेमाल करते हुए चोरों को महज 8 घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आठ घंटे के अंदर तीनों को एक साथ पकड़ लिया. चोरी हुआ हीरा एक फ्रिज के अंदर छिपाकर रखा गया था, जिसे भी बरामद कर लिया गया.

क्या बोले हीरे का मालिक?

चंद घंटों में हीरा वापस पाने के बाद हीरे का मालिक खुश हो गया और पुलिस की कार्रवाई अद्भुत करार दिया. उन्होंने कहा कि पुलिस की स्पीड और प्रोफेशनलिज्म देखकर उन्हें तुरंत यकीन हो गया कि केस हल हो जाएगा. उन्होंने बताया,'मैंने 999 पर कॉल किया तो कुछ ही मिनटों में कई पेट्रोल गाड़ियां पहुंच गईं, जांच शुरू हुई और मुझे भरोसा दिलाया गया. मेरी हैरानी तब और बढ़ी जब अगले ही दिन सुबह पुलिस ने फोन कर बताया कि आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और हीरा मिल गया है.'