इस देश में नोट छापने तक के लिए कागज के लाले, अखबारों की छपाई हुई आधी; गुस्साए शासक ने दे दिया बड़ा फरमान

Reason for the paper shortage in North Korea: उत्तर कोरिया इन दिनों कागज के इतने बड़े संकट से जूझ रहा है कि तानाशाह किम जोंग-उन को खुद मैदान में उतरकर 'पेपर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन' छेड़नी पड़ गई है. देश में कागज की भारी कमी के कारण देश में न सिर्फ अखबारों की छपाई घट गई है, बल्कि सरकार नए नोट छापने में भी असमर्थ हो चुकी है. ऐसे में किम ने चेतावनी भरे लहजे में आदेश दिया है कि देश के हर प्रांत में तुरंत नई और आधुनिक पेपर फैक्ट्री लगाई जाएं. जिससे राष्ट्र 'कागज पर आत्मनिर्भर' बन सके.

एकाएक नहीं पनपा है कागज संकट

रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर कोरिया में कागज की कमी का संकट एकाएक नहीं पनपा है. वहां पर कागज की किल्लत वर्षों से चली आ रही है. लेकिन अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि किम की प्रचार मशीनरी यानी राज्य के मुखपत्र रोडोंग सिनमुन पर भी इसका विपरीत असर पड़े लगा है. किम जोंग उन का गुणगान करने वाले इस अखबार को अपनी प्रतिदिन की सर्कुलेशन संख्या 2018 में 6 लाख से घटाकर 2 लाख करनी पड़ी. इसके साथ ही घर-घर अखबार पहुंचाने की सेवा भी बंद कर दी गई.

Add Zee News as a Preferred Source

यह संकट इस उपाय से भी नहीं थमा. वर्ष 2021 में किम जोंग उन सरकार ने कागज और इंक की कमी की वजह से असली बैंक नोट छापने की जगह अस्थायी 'मनी कूपन' जारी कर दिए थे. इस संकट का असर बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ रहा है. वर्ष 2022 में राज्य की ओर से छापी गई कॉपियां फैक्ट्रियों से बाहर ही गायब हो गई थीं. ये कॉपियों स्कूली बच्चों को दी जानी थी. इस मामले में सरकार ने कई थोक विक्रेताओं को गिरफ्तार किया था.

बैंक नोट छापने के लिए नहीं है कागज

अब यह संकट और विकराल हो चुका है. सरकार के पास बैंक नोट छापने लायक भी पर्याप्त कागज नहीं है. इस संकट से निपटने के लिए किम जोंग-उन ने हाल ही में उनसान पेपर मिल का दौरा किया. यह पेपर मिल उस पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसे कागज की स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए बनाया गया है. दौरे के दौरान किम को मल्टीपर्पस पेपर मशीन, टॉयलेट पेपर मशीन और पेपर कंटेनर ढालने वाली मशीनें दिखाई गईं. इन मशीनों और फैक्ट्री के सेटअप को देखकर किम खुश हो गए. उन्होंने अपने अफसरों की तारीफ करते हुए कहा कि प्रांतीय अधिकारी उन मुद्दों को हल कर रहे हैं, जिन पर पार्टी सबसे ज्यादा चिंतित रहती है.

किम ने खुश होकर बताया कि पेपर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट उत्तरी कोरिया का अपना पेपर बनाने की तकनीक विकसित करने पर काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि देश विज्ञान, शिक्षा, टेक्नोलॉजी और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए कागज की बेतहाशा जरूरत महसूस कर रहा है. इसलिए जरूरी है कि पेपर उत्पादन पूरी तरह घरेलू कच्चे माल पर आधारित हो और हर प्रांत अगले पांच साल की योजना में कागज उद्योग को प्राथमिकता दे.

किम जोंग उन ने अफसरों को दिया फरमान

उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि सभी क्षेत्रीय सरकारें दक्षिण फ्योङान प्रांत में बनी मॉडल पेपर फैक्ट्री से सीख लेते हुए अपने-अपने इलाकों में आधुनिक पेपर मिलें बनाएं. उनके अनुसार क्षेत्रीय उद्योग क्रांति के बाद पिछले दो वर्षों में 40 शहरों और जिलों में छोटे–मोटे उद्योग स्थापित किए जा चुके हैं. इसके बावजूद कागज की कमी इतना बड़ा मुद्दा है कि इसे तुरंत हल करना जरूरी है.

विदेश नीति के एक्सपर्टों के मुताबिक, उत्तर कोरिया पर लगे अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों ने उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़कर रख दी है. उसके पास विदेशों से चीजें खरीदने के लिए पर्याप्त संख्या में डॉलर नहीं है. जिसका सीधा असर कागज, स्याही, मशीनरी और रसायनों के आयात पर पड़ा. ऐसे में देश में कागज उत्पादन लगभग ठप हो गया है. किम जोंग के लिए चिंता की बात ये है कि कागज न होने की वजह से वे अपना-प्रसार नहीं करवा पा रहे हैं.