US में हर साल अरबों डॉलर गंवाकर भारत लौट आते हैं IT प्रोफेशनल? ये 'समझौता' छीन रहा गाढ़े पसीने की कमाई

What harm will Totalization Pact to Indians: हर साल हजारों कुशल भारतीय पेशेवर एच-1बी और एल-1 जैसे अस्थायी वर्क वीजा पर अमेरिका जाते हैं. वे अमेरिका के टेक सेक्टर और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं. लेकिन इन वर्कर्स के अरबों डॉलर अमेरिकी सिस्टम में चले जाते हैं और कभी उन्हें वापस नहीं मिल पाते. इसकी मुख्य वजह ये है कि भारत और अमेरिका के बीच 'टोटलाइजेशन एग्रीमेंट' नाम का कोई द्विपक्षीय सोशल सिक्योरिटी समझौता नहीं है. इस समझौते के न होने से भारत हर साल अरबों डॉलर गंवा देता है.

टोटलाइजेशन एग्रीमेंट क्या है?

सहयोगी वेबसाइट WION की रिपोर्ट के मुताबिक, टोटलाइजेशन एग्रीमेंट दो देशों के बीच सोशल सिक्योरिटी सिस्टम को जोड़ने वाला औपचारिक समझौता है. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि इन देशों के नागरिक अमेरिकी सोशल सिक्योरिटी लाभ ले सकें या अगर वे अपने देश के सिस्टम में पहले से योगदान दे रहे हैं, तो अमेरिकी सिस्टम में भुगतान से बच सकें. यह डबल टैक्सेशन से बचाता है, यानी एक ही कमाई पर दोनों देशों के सोशल सिक्योरिटी टैक्स न चुकाने पड़ें. साथ ही, यह वर्कर्स को दोनों देशों के वर्क क्रेडिट जोड़कर रिटायरमेंट या डिसेबिलिटी बेनिफिट्स के लिए योग्य बनाता है. अमेरिका ने कनाडा, यूके, जर्मनी, दक्षिण कोरिया और जापान समेत 30 से ज्यादा देशों के साथ ऐसे पैक्ट साइन किए हैं, लेकिन भारत के साथ नहीं.

भारत ने क्यों नहीं किया पैक्ट?

भारतीय सरकार ने कई सालों से डिप्लोमैटिक कोशिशें की हैं, लेकिन बातचीत अभी तक सफल नहीं हो पाई है. भारत ने अपनी सोशल सिक्योरिटी कवरेज की डिटेल्स शेयर की हैं, जो 930 मिलियन लोगों को कवर करती हैं, लेकिन अमेरिका भारत के सिस्टम (जैसे ईपीएफओ) को अपने मॉडल के बराबर नहीं मानता, जिसकी वजह से बातचीत चलती जा रही है.

भारतीय आईटी वर्कर्स को कितना हो रहा नुकसान?

अस्थायी वीजा पर काम करने वाले भारतीय प्रोफेशनल्स को अमेरिकी पेरोल टैक्स चुकाना पड़ता है, जो फेडरल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन एक्ट (फिकॉ) के तहत आता है. इसमें सोशल सिक्योरिटी के लिए 6.2 प्रतिशत और मेडिकेयर के लिए 1.45 प्रतिशत, कुल 7.65 प्रतिशत उनकी ग्रॉस सैलरी से कटता है. नियोक्ता इसे ऑटोमैटिक काट लेते हैं. लेकिन अमेरिकी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के लिए कम से कम 10 साल का योगदान जरूरी है. चूंकि ज्यादातर एच-1बी और एल-1 वर्कर्स 6 साल के अंदर भारत लौट आते हैं, इसलिए वे बेनिफिट्स के हकदार नहीं बनते और उनका पैसा 'फॉरफिट' हो जाता है.

हार्वर्ड जर्नल ऑन लेजिस्लेशन के मुताबिक, एच-1बी और एल-1 वीजा पर यूएस गए भारतीय हर साल अमेरिकी सोशल सिक्योरिटी में करीब 3 बिलियन डॉलर का योगदान देते हैं. 2002 से 2012 के बीच ही भारतीय वर्कर्स ने 27.6 बिलियन डॉलर से ज्यादा दिए थे. पिछले दो दशकों में यह रकम दसियों बिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है.

कहां चले जाते हैं भारतीयों के अरबों डॉलर?

वर्कर्स के अमेरिका छोड़ने पर यह पैसा उसके खाते में वापस नहीं आता और न ही किसी पर्सनल अकाउंट में रखा जाता. इसके बजाय यह पैसा अमेरिकी सोशल सिक्योरिटी ट्रस्ट फंड्स में शिफ्ट हो जाता है, जो 'पे-एज-यू-गो' सिस्टम पर चलता है. यानी आज के वर्कर्स अमेरिका के वर्तमान रिटायर्ड लोगों के बेनिफिट्स फंड को स्पांसर करते हैं. भारतीय वर्कर्स के लिए यह पैसा एक ऐसा 'ब्लैक होल' है, जहां से कोई रिटर्न नहीं.

भारत को छोड़कर इन देशों से यूएस ने किए पैक्ट

जिन देशों के पास अमेरिका के साथ पैक्ट है, वहां वर्कर्स को फायदा मिलता है. उनके सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स ट्रांसफर हो जाते हैं या विदेश में पेमेंट होता है. एक देश में काम के साल दूसरे देश के बेनिफिट्स में जोड़े जाते हैं. अगर होम कंट्री के सिस्टम में कवर हैं, तो डबल टैक्सेशन से छूट मिलती है. उदाहरण के लिए, जर्मन वर्कर्स जर्मनी और अमेरिका के काम के साल जोड़कर किसी भी देश में बेनिफिट ले सकते हैं. कनाडियन वर्कर्स कैनेडियन पेंशन प्लान में योगदान दे रहे हैं तो अमेरिकी सोशल सिक्योरिटी से बच सकते हैं. ब्राजील ने 2015 में पैक्ट साइन किया और अब इसे लागू कर रहा है. लेकिन भारत, जहां सबसे ज्यादा एच-1बी वर्कर्स हैं, अभी भी इंतजार कर रहा है.

लगातार टालमटोल करता आ रहा है यूएस

भारत ने बार-बार इस पैक्ट की मांग की है, क्योंकि उसके नागरिकों को भारी नुकसान हो रहा है. लेकिन अमेरिका टालमटोल कर रहा है. मुख्य समस्या यह है कि भारत का सोशल सिक्योरिटी सिस्टम (ईपीएफओ पर आधारित) अमेरिकी मॉडल से अलग है, जिसमें गारंटीज की कमी मानी जाती है. इस वजह से भारतीय वर्कर्स सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं.

अपने पैसे गंवाकर लौट आते हैं भारतीय

ऐसा नहीं है कि यूएस में बसे किसी भी ग्रीन कार्ड होल्डर को यह पैसा नहीं मिलता. उन्हें यह लाभ तो मिलता है लेकिन तभी जब उन्हें वहां रहते हुए 10 साल हो गए हों. जबकि अधिकतर भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स इससे पहले ही अपने देश लौट आते हैं, इसलिए यह सुविधा बहुत कम लोगों को फायदा देती है.

भारतीयों के पैसों से बूढ़ी आबादी को दे रहा हेल्थ सब्सिडी

भारतीय प्रोफेशनल्स की ओर से दिए इन अरबों डॉलर से अमेरिका अपनी बूढ़ी होती आबादी को हेल्थ सब्सिडी दे रहा है. इसकी वजह से भारतीय वर्कर्स अनजाने में अमेरिकी रिटायरमेंट सिस्टम के अहम योगदानकर्ता बन गए हैं. वह भी बिना किसी रिसिप्रोकल बेनिफिट के. ऐसे में भारत-अमेरिका के बीच टोटलाइजेशन एग्रीमेंट की मांग जोर-शोर से उठ रही है. ऐसा पैक्ट न केवल डबल पेरोल टैक्सेशन रोकेगा बल्कि यूएस से लौटने वाले भारतीयों के लिए पेमेंट या रिफंड के रास्ते भी खोलेगा. जब तक यह समझौता नहीं होता, भारतीय आईटी वर्कर्स के अरबों डॉलर ऐसे ही गायब होते रहेंगे.