/मिडिल ईस्ट के लिए निर्णायक होगा ये महीना, अगस्त में ईरान-अमेरिका महायुद्ध का THE END?

US-Iran peace talks: जियोपॉलिटिक्स और कूटनीति के जानकारों का मानना है कि अगस्त का महीना मिडिल ईस्ट में जारी जंग के लिए निर्णायक हो सकता है. इसकी कई वजहें बताई जा रही हैं. पहली- ईरान के साथ चल रही अमेरिका की बातचीत, जिसके बारे में राष्ट्रपति ट्रंप लगातार यह दावा कर रहे हैं कि बातचीत अच्छी चल रही है और जल्द ही जंग खत्म हो सकती है.
हालांकि ये इतना आसान नहीं है. बातचीत में कई शर्तें ऐसी हैं, जिन पर ईरान और अमेरिका दोनों को ही अपने रुख से पीछे हटना पड़ेगा. तो क्या, ये संयोग इसी अगस्त में बनेगा? जानने की कोशिश करके हैं इस रिपोर्ट में.
दूसरी वजह ये है कि अमेरिकी मीडिया में चल रही रिपोर्टस के मुताबिक परमाणु कार्यक्रम तो नहीं, लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच जल्द समझौता हो सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान ओमान के साथ मिलकर वैकल्पित रास्ता बनाने के प्रस्ताव पर सहमत हो गया है.
तो क्या होर्मुज पर समझौते के बाद मिडिल ईस्ट की महाजंग खत्म हो जाएगी. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को तो यही लगता है.
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कह चुके हैं कि मैंने जो भी अब तक कहा है, उसके आधार पर मुझे लगता है, कि युद्ध बहुत जल्द खत्म हो जाएगा. मुझे नहीं लगता, कि अब वो (ईरान) ज्यादा दिन तक टिक पाएंगे.
हालांकि ट्रंप ऐसा दावा बार बार करते रहे हैं, कि समझौता ईरान के लिए सबसे बेहतर विकल्प होगा. इसके साथ ये भी दावा करते रहे हैं, कि ईरान ने खुद बातचीत की पहल की है. इस बार दावा है, कि ईरान के साथ बातचीत में अच्छी प्रगति हुई है. लेकिन होर्मुज में मौजूदा हालात कुछ और बयहां कर रहे हैं.
होर्मुज और बाब-अल-मंदेब में जहाजों की रोजाना आवाजाही घटी है.
समुद्री ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक, होर्मुज स्ट्रेट से गुरुवार को सिर्फ 2 जहाज गुजरे.
जबकि तनाव से पहले यहां रोज 130-140 जहाज गुजरते थे.
बाब-अल-मंदेब में भी शिपिंग ट्रैफिक लगातार घट रहा है.
इस बीच दुनिया के आठ बड़े शिपिंग संगठनों ने UN और IMO से अपील की है.
अपील में कहा गया है, कि होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर टोल न लगाया जाए.
टोल लगाने से शिपिंग महंगी होगी और वैश्विक महंगाई बढ़ेगी.
होर्मुज में पिछले दो दिनों में किसी जहाज पर हमला नहीं हुआ है. लेकिन जैसा ट्रंप को डर है, ईरान ने होर्मुज पर नियंत्रण के लिए तैयारी बड़ी कर ली है.
ईरान की संसद में ऐसा बिल पेश किया गया है, जिसमें अमेरिका, इजराइल और अन्य दुश्मन देशों के जहाजों की आवाजाही पर रोक लगाने का प्रस्ताव है. नियम तोड़ने वाले जहाजों पर उनके माल की कीमत का करीब 20% तक जुर्माना लगाने का भी प्रस्ताव है.
इधर यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने अलग जंग छेड़ रखी है. सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के मुताबिक, नजरान एयरपोर्ट पर हुए हूती विद्रोहियों के हमले में 11 नागरिक घायल हुए हैं. यमन की सरकार ने इस हमले का विरोध किया, तो हूती विद्रोहियों ने यमन की सेना पर ही हमले शुरू कर दिए.
हूतियों ने पूर्वी यमन में सेना के तीन ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया. हूती विद्रोहियों के मिसाइल और ड्रोन हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 58 हो गई है. हमलों में दर्जनों सैनिक घायल भी हुए हैं.
अगर अमेरिका के साथ समझौता होता है, तो हूती विद्रोहों को काबू करना अब ईरान की जिम्मेदारी बनती है. वहीं जानकारों का कहना है, ईरान के साथ जारी युद्ध में ट्रम्प ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हैं, जहां उनके पास सिर्फ दो विकल्प बचे हैं- या तो ईरान के बढ़ते प्रभाव को स्वीकार करें या फिर जंग को और आगे बढ़ाएं.
लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का हालिया बयान ये बताता है, कि वो जंग से पीछे ही हटेंगे, इसे आगे बढाने वाले हालात फिलहाल अमेरिका में नहीं है.