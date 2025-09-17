एडल्ट्री रोकने के लिए इस मुस्लिम देश ने कटवाया Wi-Fi कनेक्शन, एक राज्य में कामकाज ठप

Taliban leader bans Wi-Fi​: अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने इंटरनेट के जरिए देश में फैल रहे व्याभिचार (adultery) यानी अनैतिकता को रोकने के लिए एक प्रांत में फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया है. अगस्त 2021 में तालिबान द्वारा सत्ता हथियाने के बाद से यह पहली बार है जब इस तरह का प्रतिबंध लगाया गया है. आपको बताते चलें कि अफगानिस्तान के उत्तरी बल्ख प्रांत में सरकारी कार्यालयों, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक संस्थानों और घरों में वाई-फाई इंटरनेट नहीं है. हालांकि, मोबाइल इंटरनेट चालू है. प्रांतीय सरकार के प्रवक्ता हाजी अताउल्लाह जैद ने कहा कि हमारे नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा के पूर्ण प्रतिबंध के आदेश के बाद बल्ख में अब केबल इंटरनेट की सुविधा नहीं है.

इंटरनेल से फैलती है अश्लीलता: अखुंदजादा

जैद ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया, 'यह कदम अनैतिकता को रोकने के लिए उठाया गया है और देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए देश के भीतर एक विकल्प बनाया जाएगा'. हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि केबल इंटरनेट बैन के लिए बल्ख प्रांत को क्यों चुना गया या क्या यह प्रतिबंध अन्य प्रांतों में भी लागू होगा?

अंदरखाने हो रहा विरोध लेकिन डर के मारे साधी चुप्पी

बल्ख के एक निवासी ने कुछ दिन पहले अपने घर में कनेक्टिविटी संबंधी समस्या देखी और अपने सर्विस प्रोवाइडर के कस्टमर केयर पर संपर्क किया तो उन्हें बताया गया कि ये एक तकनीकी समस्या है, जिसे सुलझा लिया जाएगा. वहीं तालिबान प्रशासन के अफसरों की पिटाई से डरे एक शख्स ने नाम का खुलासा न करने की शर्त पर बताया कि इतने हाइटेक युग में इंटरनेट बैन करना मेरी समझ से परे है, लेकिन क्या करें डर सबको लगता है. उनके फैसले का विरोध करने पर वो भयानक सजा देते हैं.

कम स्पीड से दिक्कत लोगों ने सुनाई आपबीती

स्थानीय लोगों ने आपबीती सुनाते हुए एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि उनके इलाके में मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत कम होता है. क्योंकि ये धीमा और बहुत महंगा है. एक कारोबारी ने कहा मेरी फैमिली में एक स्टूडेंट (बच्चे) समेत छह लोग हैं. हम सभी को वाई-फाई की ज़रूरत थी. वाईफाई बैन के आदेश से जिंदगी थम गई है. उसने कहा, 'अगर यह प्रतिबंध जारी रहा, तो ये फैसला न सिर्फ मेरे बिजनेस बल्कि दूसरों के बिजनेस को भी खा जाएगा, क्योंकि हमारा सारा कारोबार इंटरनेट पर ही होता है. ऐसा हुआ तो मुझे मज़ार-ए-शरीफ़ (बल्ख की राजधानी) छोड़कर दूसरे प्रांत में जाना पड़ सकता है क्योंकि मैं यह नुकसान नहीं उठा सकता.

दिक्कत क्या है?

दरअसल अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के अधिकारी कभी सुरक्षा कारणों से खासकर धार्मिक त्योहारों के दौरान, विस्फोटक उपकरणों के विस्फोटों को रोकने के लिए मोबाइल फोन नेटवर्क सस्पेंड कर देते हैं.