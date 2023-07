ऑस्ट्रेलिया के समुद्र तट पर मिली यह रहस्यमयी चीज क्या है, चंद्रयान-3 से क्यों जोड़ा जा रहा है इसका लिंक?

Australia News: पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के ग्रीन हेड तट पर एक रहस्यमयी वस्तु मिली है, जिसके बाद से अटकलें लगाई जा रही हैं कि यह भारत से लॉन्च किए गए चंद्रयान-3 से जुड़ा मलबा हो सकता है. बता दें चंद्रयान-3 का प्रक्षेपण शुक्रवार को अपराह्न 2.35 बजे किया गया. चंद्रयान-3 को ले जाने वाला 642 टन वजन का, 43.5 मीटर ऊंचा रॉकेट LVM-3 श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था. उल्लेखनीय है कि ट्रेजेक्ट्री को ऑस्ट्रेलियाई आसमान में महाद्वीप के ऊपर से गुजरते हुए देखा गया था.

ट्विटर पर अटकलें लगाई जा रही हैं कि यह रहस्यमयी वस्तु LVM-3 के खर्च किए गए चरणों में से एक हो सकती है. हालांकि ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष एजेंसी ने इसकी पुष्टि नहीं की है. वहीं भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने भी अब तक चुप्पी साध रखी है. यह भारत से किसी पुराने PSLV प्रक्षेपण का एक खर्च हुआ चरण भी हो सकता है.

We are currently making enquiries related to this object located on a beach near Jurien Bay in Western Australia.

The object could be from a foreign space launch vehicle and we are liaising with global counterparts who may be able to provide more information.

[More in comments] pic.twitter.com/41cRuhwzZk

— Australian Space Agency (@AusSpaceAgency) July 17, 2023