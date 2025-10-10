Ynys Enlli: 11 लोगों वाले इस आइलैंड को किरायेदारों की तलाश, जहां इंसानों से ज्यादा हैं भेड़ें, लेकिन नहीं आती है बिजली

Remote Island Seeks New Tenants: दुनिया में कई देशों में आबादी लगातार बढ़ रही है, लेकिन एक ऐसी भी जगह हैं जहां इंसानों से ज्यादा भेड़ और दूसरे मवेशी बसते हैं. हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड के रिमोट आइलैंड 'यनीस एनली' (Ynys Enlli) की, जिसे बार्डसे आइलैंड (Bardsey Island) भी कहा जाता है. जो नॉर्थ वेल्स (North Wales) के लिन प्रायद्वीप (Llyn Peninsula) में स्थित है. अब यहां के लोगों को नए किरायेदार की जरूरत है जो नेचर लविंग हों.

किरायेदारों को चरानी होगी भेड़-बकरियां

20 साल में पहली बार इस आइलैंड के ओनर्स ने किरायेदारों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं, उन्हें नेचर लविंग फैंमिली की तलाश है जो 200 भेड़ों और 25 वेल्स ब्लैक कैलट को मैनेज कर सकें. इस मौके को उन्होंने "अपॉर्चुनिटी ऑफ ए लाइफटाइम" (opportunity of a lifetime) बताया है. हालांकि किसी के लिए यहां रहना आसान नहीं होगा क्योंकि इस आइलैंड में बिजली नहीं है.



(फोटो-cherishproject.eu)

नहीं मिलेगी बिजली और वाटर सप्लाई

यहां के अधिकारी एक परिवार या कपल की तलाश कर रहे हैं जो आइलैंड के इस छोटे से समुदाय में शामिल हो सकें, जहां भेड़ों की तादाद इंसानों से ज्यादा है और जिसे बिजली, वाटर सप्लाई जैसी पब्लिक यूटिलिटीज की जरूरत न हो. उनको फार्मिंग करनी होगी जो यहां के ओनर और बार्डसे आइलैंड के ज्वॉइंट वेंचर का हिस्सा है.



(फोटो-Bardsey Island Trust)

कैसे जीते हैं यहां के लोग?

2007 से इस जमीन पर गैरेथ रॉबर्ट्स खेती कर रहे हैं, जो 1973 से एनली का दौरा कर रहे हैं. इंग्लैंड की तुलना में आयरलैंड के ज्यादा करीब होने के कारण, यनीस एनली में बिजली, कार और टेलीफोन नहीं हैं. सभी कपड़े हाथ से धोए जाते हैं और शौचालयों में खाद डाली जाती है.

किरायेदार को मिलेगी इतनी जमीन

इस रोल में 12 लोगों के एक स्थायी मौसमी समुदाय में शामिल होना शामिल है जो जमीन और समंदर पर काम करते हैं, विजिटर्स का स्वागत करते हैं और विरासत और वन्यजीवों की रक्षा करते हैं. इस मौके की समय-सीमा सितंबर 2026 में 2 मील लंबे जमीन के टुकड़े पर ट्रांसफर होने की है.



(फोटो-Bardsey Island Trust)

5 साल का 'हैंडओवर पीरियड'

बार्डसे आइलैंड ट्रस्ट, जो इस आइलैंड को ओन और मैनेज करता है, उनके एक प्रवक्ता ने कहा, "एनली एक अनोखी जगह है,अगर आप चाहें तो इसे एक 'हैंडओवर पीरियड' भी कह सकते हैं. ये जीवन भर का एक सुनहरा अवसर है. हम खेती का अनुभव रखने वाले एक परिवार या जोड़े की तलाश कर रहे हैं. आदर्श रूप से, वो वेल्श भाषी होंगे क्योंकि ये आइलैंड की रोजमर्रा की भाषा है और इसकी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है. नए किरायेदारों के लिए, सबसे बड़ी बात समुदाय का हिस्सा होना है - द्वीप पर जीवन का हिस्सा होना. ट्रस्ट के पास एक 5 साल की संरक्षण योजना है और किरायेदारों को भरपूर मदद मिलेगी."

सिर्फ 11 लोग रहते हैं यहां

एनली, 20,000 संतों का फेमस समाधि स्थल, एक डीपली स्प्रिचुअल प्लेस भी है, जिसने सेल्टिक काल से तीर्थयात्रियों को अट्रैक्ट किया है. यहां तक पहुंचने के लिए कुख्यात खतरनाक बार्डसे साउंड को पार करके नाव की सवारी करनी पड़ सकती है. यहां सिर्फ 11 लोग रहते हैं और इस आइलैंड का एरिया महज 1.79 वर्ग किलोमीटर है.