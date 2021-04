Joe Biden के बेड़े में शामिल होगा 2222 किलोमीटर/घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने वाला Supersonic Jet, तस्वीरें वायरल

वॉशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) के पास जल्द ही ऐसा विमान (Plane) होगा, जो हवा से दोगुनी रफ्तार से उड़ान भर सकेगा. कैलिफोर्निया की एक कंपनी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और कंपनी ने अपने अत्याधुनिक विमान की कुछ फोटो भी जारी की हैं, जिसे अगले कुछ सालों में अमेरिकी एयरफोर्स को सौंप दिया जाएगा. सुपरसोनिक जेट (Supersonic Jet) का इस्तेमाल अमेरिकी राष्ट्रपति की यात्राओं के साथ-साथ कार्यकारी शाखा के विशिष्ठ मेहमानों के लिए किया जा सकता है.

इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के अनुसार, कुछ समय पहले खबर आई थी कि कैलिफोर्निया की एक स्टार्ट-अप कंपनी अमेरिकी एयरफोर्स के साथ मिलकर एक सुपरसोनिक प्लेन का निर्माण कर रही है. इस स्टार्ट-अप का नाम एक्जोसोनिक (Exosonic) है और इसने अपने लो-बूम सुपरसोनिक जेट से अमेरिकी सेना को काफी प्रभावित किया था. जिसके बाद पिछले साल अमेरिकी राष्ट्रपति और कार्यकारी एयरलिफ्ट निदेशालय ने उसके साथ सुपरसोनिक प्लेन के निर्माण के लिए एक कॉन्ट्रेक्ट किया.

#Supersonic Air Force One? Renderings show cabin interior of #US presidential jet that could fly at nearly twice the speed of sound designed by Exosonic The presidential plane is a 31-passenger version of the company's concept for a 70-passenger commercial jet. pic.twitter.com/6DXpwxXGMV

— Hans Solo (@thandojo) April 3, 2021