कोरोना: ओमिक्रॉन क्‍यों माना जा रहा सबसे ज्‍यादा खतरनाक? सिर्फ ये है वो वजह

Those who had COVID-19 may be reinfected more easily: वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO) की ताजा र‍िपोर्ट के अनुसार, कोव‍िड-19 का नया वैर‍िएंट ओमिक्रॉन उन लोगों को ज्यादा बड़ा खतरा बन सकता है ज‍िनको पहले कोव‍िड हो चुका है. हालांक‍ि ये बात एक सीम‍ित डेटा के आधार पर कही जा रही है.