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भगवान श्री राम के अपमान से उबला बांग्लादेश! हजारों हिंदुओं ने ढाका में निकाला मशाल मार्च, सरकार को दिया 72 घंटे का अल्टीमेटम

Bangladesh Hindu Protest News in Hindi: भगवान श्री राम के अपमान से बांग्लादेश के हिंदू लगातार उबल रहे हैं. हजारों हिंदुओं ने शुक्रवार रात राजधानी ढाका में मशाल जुलूस निकालकर सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 20, 2026, 04:31 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 04:31 AM IST
भगवान श्री राम के अपमान से उबला बांग्लादेश! हजारों हिंदुओं ने ढाका में निकाला मशाल मार्च, सरकार को दिया 72 घंटे का अल्टीमेटम

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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