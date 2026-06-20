शुक्रवार को ढाका में निकाले गए जुलूस में हिंदू समुदाय के लोगों ने कहा कि अब सिर्फ पोलाश बाड़ी में ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश के सभी 64 जिलों में एक-एक करके राम मंदिर बनाए जाएंगे. उन्होंने इस बात पर गुस्सा जताया कि तारिक रहमान सरकार कट्टरपंथियों के प्रति नरम रवैया अपना रही है, जिसकी वजह से हिंदुओं के खिलाफ उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है. उन्होंने मांग की कि सरकार को हिंदुओं की सुरक्षा के इंतजाम सुनिश्चित करने चाहिए.

(ANI)