चीन और ईरान में क्या कोई सीक्रेट डील हुई? जिन दो जहाजों को पहले रोका, उन्हें होर्मुज में मिला ग्रीन सिग्नल

Iran and China Relation: सोमवार (30 मार्च) को दो चीनी जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट से निकलने की अनुमति मिल गई है, जिसके बाद यह शिप चीन की ओर बढ़ने लगे हैं. इससे पहले शुक्रवार ही ये जहाज चीन की ओर आ रहे थे, लेकिन किसी कारणवश दोनों जहाजों ने यू-टर्न ले लिया और होर्मुज स्ट्रेट से वापस जाने लगे. जिन दो जहाजों को दूसरी कोशिश में होर्मुज स्ट्रेट से निकलने की अनुमति मिली है, उनका नाम CSCL Indian Ocean और CSCL Arctic Ocean है.

दरअसल, चीनी शिपिंग कंपनी COSCO से जुड़े ये जहाज पहली बार गत शुक्रवार को होर्मुज स्ट्रेट से निकलने की कोशिश में थे. लेकिन अचानक इन जहाजों ने अपना रास्ता बदल दिया और होर्मुज को पार करने की बजाय यह वापस जाने लगे. इसके बाद सवाल खड़ा हुआ कि ईरान ने जब चीन के जहाजों को इस संकरे रास्ते से जाने की अनुमति दी है, तो फिर दोनों जहाज वापस क्यों जाने लगे.

दोनों चीनी जहाजों को मिली होर्मुज स्ट्रेट से निकलने की अनुमति

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, इन दोनों चीनी जहाजों ने पहली बार शुक्रवार (27 मार्च) को खाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की थी, लेकिन वह अचानक वापस लौट गए. जिस दौरान यह घटना हुई उस समय ईरान ने चीनी जहाजों को सुरक्षित गुजरने की अनुमति देने का भरोसा दिया था. जिसके बाद तमाम सवाल खड़े हुए.

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अहम क्यों मानी जा रही ये घटना?

गौरतलब है कि होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है. माना जाता है कि दुनिया के 20 प्रतिशत कच्चे तेल और गैस की सप्लाई इसी रास्ते की जाती है. मिडिल ईस्ट में जारी जंग के कारण ईरान ने इस रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया है. ईरान की ओर से इस स्थान से गुजरने वाले जहाजों पर निगरानी रखी जा रही है. ईरान ने केवल पांच देशों के जहाजों को यहां से गुजरने की अनुमति दी है. इस लिस्ट में भारत और चीन का भी नाम है.

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चीन को लगा था झटका

पूरी दुनिया उस वक्त हैरान रह गई जब, चीन के दो जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार करने से पहले ही वापस लौट गए. इस घटना के बाद माना जा रहा था कि इन जहाजों को गुजरने में मुश्किल हो सकती है, लेकिन अपनी दूसरी कोशिश के बाद यह जहाज होर्मुज स्ट्रेट को पार कर चुके हैं.

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