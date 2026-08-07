/मिडिल ईस्ट संकट के बीच बड़ा उलटफेर, तीन मुस्लिम देशों ने मिलाया हाथ, एक पर हमला तीनों पर माना जाएगा वार

Middle East Crisis: पश्चिम एशिया में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच मुस्लिम जगत में एक बड़ा कूटनीतिक बदलाव देखने को मिला है. इस्लामी दुनिया के सबसे पवित्र शहर मक्का में शुक्रवार को तीन प्रमुख मुस्लिम देशों सऊदी अरब, तुर्किये और पाकिस्तान ने एक ऐतिहासिक संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं.
सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्किये के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप एर्दोगन, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर की मौजूदगी में हुआ यह समझौता पिछले एक साल से चल रही गुप्त कूटनीतिक बातचीत का नतीजा है, जिसे क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है.
संयुक्त बयान के अनुसार, इस समझौते का मुख्य उद्देश्य किसी भी संभावित बाहरी आक्रमण के खिलाफ 'सामूहिक प्रतिरोध'को मजबूत करना है. समझौते में स्पष्ट किया गया है कि तीनों में से किसी भी एक देश पर होने वाले सशस्त्र हमले को तीनों देशों पर हमला माना जाएगा.
यह गठबंधन सैन्य और कूटनीतिक लिहाज से बेहद रणनीतिक माना जा रहा है. इसमें शामिल तुर्किये नाटो (NATO) गठबंधन में दूसरी सबसे बड़ी सेना वाला देश है, जबकि पाकिस्तान एकमात्र परमाणु हथियार संपन्न मुस्लिम देश है. इसके अलावा सऊदी अरब वैश्विक ऊर्जा बाजार का टॉप तेल निर्यातक और खाड़ी क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली देश है.
अब सवाल ये है कि आखिर यह तीनों मुस्लिम देश एक साथ क्यों आए हैं? दरअसल, पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र पिछले कुछ समय से गंभीर सैन्य संकट से जूझ रहे हैं. हाल के महीनों में अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों, विशेष रूप से 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज' से होने वाले ऊर्जा परिवहन पर बुरा असर पड़ा है. सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देश लगातार मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रहे हैं, जिससे उनकी ऊर्जा अवसंरचना और आर्थिक सुरक्षा को भारी खतरा पैदा हुआ है.
वहीं दूसरी ओर,इजरायल की आक्रामक सैन्य कार्रवाइयों और ईरान के साथ बढ़ते टकराव ने क्षेत्रीय स्थिरता को पूरी तरह हिला कर रख दिया है. पारंपरिक सुरक्षा गारंटियों पर अनिश्चितता के बीच, ये तीनों देश अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय स्वायत्तता को मजबूत करने के लिए एक साथ आए हैं.
तुर्किये के अधिकारियों के अनुसार, यह समझौता पूरी तरह से रक्षात्मक प्रकृति का है और यह किसी विशिष्ट देश के खिलाफ लक्षित नहीं है. साथ ही, यह समझौता किसी मौजूदा द्विपक्षीय या बहुपक्षीय व्यवस्था को खत्म नहीं करता, बल्कि अन्य क्षेत्रीय देशों के शामिल होने के लिए भी खुला है.
विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता तीनों देशों के पुराने सैन्य संबंधों को नया आधार देगा. पाकिस्तान के पास रक्षा जनशक्ति और वायु रक्षा प्रणालियों का अनुभव है. तुर्की उन्नत ड्रोन और आधुनिक सैन्य विनिर्माण तकनीक में अग्रणी है, जबकि सऊदी अरब रक्षा प्रौद्योगिकी और निवेश में बड़ा वित्तीय योगदान दे सकता है.मक्का में हुआ यह ऐतिहासिक समझौता न केवल खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा संरचना को नया आकार दे सकता है, बल्कि कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर तीनों देशों के वैश्विक प्रभाव को भी बढ़ा सकता है.