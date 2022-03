3 सगी बहनों ने एक ही दूल्हे से एक साथ रचाई शादी, रखी अजीबोगरीब शर्त

One Groom Wedding With Three Sisters: लड़कियों ने खुद युवक के सामने शर्त रखी कि उसे तीनों बहनों से एक साथ शादी करनी होगी. बाद में जब युवक के पास कोई विकल्प नहीं बचा तो उसने शादी के लिए हां कर दी.