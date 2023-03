H3N2 के खतरे के बीच दुनिया से कब खत्म होगा Coronavirus, वैज्ञानिकों ने लगाया ये अनुमान

Three years of coronavirus: कोरोना महामारी के तीन साल पूरे हो चुके हैं. तीन साल 11 मार्च 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कोरोनावायरस (Coronavirus) को महामारी घोषित किया था. तीन साल बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है. अब दुनिया में नए वायरस का खौफ है. भले ही कोरोना सबके लिए जानलेवा न हो लेकिन ये निष्क्रिय होकर भी बहुत हद तक हमारे साथ है. ऐसे में ये जरूरी है कि हमने क्या सीखा है?

कोविड ने किया कड़ा प्रहार सार्स-कोव-2, जिसे अब हम कहते हैं, वह वायरस जो कोविड का कारण बनता है, के प्रति शुरू में एक धीमी वैश्विक प्रतिक्रिया थी. इससे वायरस को पैर जमाने का मौका मिल गया, जिससे अप्रत्याशित रूप से तेजी से वायरल फैलता चला गया. महामारी के 3 साल बाद, अधिकांश देशों में लगभग सभी कोविड प्रोटोकॉल हट चुके हैं. इसके बावजूद ये साफ है कि कोरोना के वायरस ने दुनिया पर कड़ा प्रहार किया है. अब तक लगभग 68 करोड़ से अधिक संक्रमण और 68 लाख से अधिक अधिक मौतें दर्ज हुई हैं. जबकि असल आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है. 70 साल बाद आई जीवन प्रत्याशा में गिरावट जीवन प्रत्याशा पर इसके प्रभाव से इसकी मार को अच्छी तरह से समझा जा सकता है. 2020 और 2021 में दुनिया भर में जीवन प्रत्याशा में तेज गिरावट देखी गई, जो पिछले 70 साल से निर्बाध रूप से बढ़ रही थी. जीवन प्रत्याशा में इस गिरावट की वजह बनी अतिरिक्त मृत्यु दर अभी जारी है. इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है, जहां 2022 में ऐतिहासिक औसत से 20,000 से अधिक लोगों की जान जाने का अनुमान है. कोरोना ने मेडिकल सेक्टर में बाधित किये ये काम अमीर और गरीब देशों में समान रूप से स्वास्थ्य प्रणालियों पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्याप्त रूप से जारी है. स्वास्थ्य सेवाओं में व्यवधान के कारण मृत जन्म, मातृ मृत्यु दर और डिलीवरी के बाद होने वाले डिप्रेशन में बढ़ोतरी हुई है. नियमित बाल टीकाकरण कवरेज में कमी आई है. मलेरिया, तपेदिक और HIV की रोकथाम से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम बाधित हो गए हैं. लंबे कोविड की मार दुनिया भर में लंबे समय तक रहने वाले कोविड के और सबूत सामने आए हैं. 2022 के अंत तक कम से कम साढ़े छह करोड़ लोगों के इस दुर्बल करने वाले सिंड्रोम का अनुभव करने का अनुमान लगाया गया था. ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर का अनुमान है कि सार्स-कोव-2 से संक्रमित 5-10% लोग लंबे समय तक कोविड विकसित करते हैं, जिनमें लक्षण 3 महीने से अधिक समय तक बने रहते हैं. बीमारी का कोई अंत नजर नहीं आता हम यह नहीं मान सकते कि महामारी प्राकृतिक रूप से अपने आप चली जाएगी, यह वह स्थिति होती है, जहां कुछ समय हानिरहित रूप से मौजूद रहने के बाद वायरस का अस्तित्व खत्म हो जाता है. वास्तव में, ऐसा कोई संकेत नहीं है कि ऐसा कुछ निकट भविष्य में होने वाला है. आगे क्या होना चाहिए? 1. राजनेताओं को खुलकर बोलने की जरूरत है. हमारे राजनीतिक नेताओं को जनता के साथ खुलकर संवाद करने की जरूरत है कि महामारी खत्म नहीं हुई है. उन्हें इस बात पर जोर देने की जरूरत है कि हमारे सामने अभी भी गंभीर बीमारी के साथ-साथ लंबे कोविड के रूप में चिंता करने वाली एक असाधारण समस्या है. यदि हमारे राजनेताओं ने ऐसा किया, तो जनता को अपने बूस्टर टीके लगवाने, परीक्षण और इलाज कराने और इनडोर वेंटिलेशन में सुधार और उच्च गुणवत्ता वाले मास्क पहनने जैसे उपायों को अपनाने की अधिक संभावना होगी. लंबे समय तक चलने वाले कोविड से निपटने के लिए स्वास्थ्य प्रणाली को भी बहुत मजबूत करने की आवश्यकता है. 2. संक्रमण से बचना अब भी जरूरी वायरस को दबाना अब भी जरूरी है. अभी भी नए कोविड के बोझ को कम किया जा सकता है. जैसा नेचर पत्रिका में हाल ही में प्रकाशित इस लेख में चर्चा की गई है. ऐसी चीजें हैं जो हम अभी यह सुनिश्चित करने के लिए कर सकते हैं कि हम सभी सुरक्षित हवा में सांस लें, जिसमें सार्स-कोव-2 के साथ ही अन्य वायरस भी न हों. 3. नए ज्ञान और तकनीक को अपनाएं हमें विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और नए ज्ञान और उत्पादों को तेजी से अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए. कुछ दिन पहले हमने मधुमेह की दवा मेटफॉर्मिन के साथ लंबे समय तक चलने वाले कोविड के इलाज के लिए एक आशाजनक नए दृष्टिकोण का परीक्षण किया था. ऐसे में कई प्रकार के नए कोविड टीकों का परीक्षण किया जा रहा है, जैसे कि नाक में दिए जाने वाले स्प्रे, जो गेम चेंजर हो सकते हैं. वायरस अपने आप खत्म नहीं होगा वैज्ञानिकों का कहना है कि जैसे कि हम आज महामारी के चौथे साल में प्रवेश कर रहे हैं, हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि यह वायरस अपने आप खत्म हो जाएगा.