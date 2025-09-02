DNA: चीन में 'पहलगाम' सुनते ही पाकिस्तान 'धड़ाम'! SCO घोषणापत्र में गूंजा आतंकवाद का मुद्दा, झेंप गए शहबाज शरीफ
SCO 2025: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियां अमेरिका को किस दिशा में ले जाएंगी, कितना नुकसान पहुंचाएंगी. इसका जवाब तो आने वाला वक्त देगा. लेकिन एक देश ऐसा है जिसके हुक्मरान उसे मानों पूरी तरह जला चुके हैं. वो मुल्क है पाकिस्तान और अब हम SCO बैठक में पाकिस्तान की फजीहत का विश्लेषण करते हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 02, 2025, 01:38 AM IST
Tianjin declaration on Pahalgam and terror: एससीओ (SCO) की बैठक में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की जमकर बेइज्जती हुई. SCO बैठक के दौरान पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन एक दूसरे से मिले. दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच कुछ हल्की फुल्की बात हुई और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे चल दिए. वहीं कुछ दूर पर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ भी खड़े थे और उन्हे कोई तवज्जो नहीं मिल रही थी.

शहबाज के सीने में सांप लोट गए होंगे!

जिस रास्ते से दोनों गुजरे वहां शहबाज शरीफ भी खड़े थे लेकिन ना तो पुतिन और ना ही मोदी ने उनकी तरफ देखा और शहबाज शरीफ तिरछी नजरों से दोनों को जाते हुए देखते रहे. उस वक्त शहबाज के अंदर क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता. लेकिन SCO में जो पाकिस्तान के साथ हुआ वो दुनिया ने देखा हम ऐसा क्यों कह रहे हैं. ये समझने के लिए आपको SCO के साझा बयान के कुछ हिस्से बेहद गौर से पढ़ने चाहिए.

SCO का ज्वाइंट डिक्लेरेशन

SCO के ज्वाइंट डिक्लेरेशन में पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया गया है. साझा बयान में उस CROSS BORDER TERRORISM का भी जिक्र किया गया है. जो करीब 80 सालों से पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी का हिस्सा रहा है. एससीओ घोषणापत्र में दो टूक कहा गया है कि आतंकवाद को लेकर दोहरे मानदंडों को सदस्य देश किसी भी सूरत में कबूल नहीं करेंगे. 

पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

इस बयान का पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ेगा. इसका विश्लेषण बताएं, उससे पहले आपको कुछ फ्लैशबैक में ले जाते हैं, वो महीना था जून का और तारीख थी 25 और 26 जून. उस समय चीन के चिंगदाओ में SCO सदस्यों के रक्षामंत्रियों की बैठक हुई थी तब SCO के सदस्य देशों ने आतंकवाद पर जो साझा बयान जारी किया था. उसमें पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र नहीं था. जिसके बाद रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने वो साझा बयान स्वीकार करने से इंकार कर दिया था. रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने SCO के मंच से साफ कहा था आतंकवाद पर सेलेक्टिव अप्रोच भारत कबूल नहीं करेगा.

SCO के मंच से आतंकवाद पर सख्त प्रहार

रक्षामंत्रियों की बैठक में पहलगाम का जिक्र नहीं होने की वजह से ही भारत ने अपने कूटनीतिक प्रयासों को आगे बढ़ाया. जिसका परिणाम है कि वर्तमान बैठक में ना सिर्फ पहलगाम हमले का जिक्र किया गया, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी SCO के मंच से आतंकवाद पर सख्त प्रहार किया.

हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि SCO के साझा बयान में पाकिस्तान के अंदर हुए बलूच बागियों के हमलों का भी जिक्र किया गया. लेकिन ये जिक्र रक्षामंत्रियों की बैठक के दौरान प्रस्तावित साझा बयान में भी था. इस बार बदलाव करके पहलगाम आतंकी हमले और CROSS BORDER TERRORISM को जोड़ा गया है...इसी वजह से  ये बयान पाकिस्तान के लिए एक चेतावनी माना जा रहा है. इस चेतावनी को समझने के लिए आपको SCO के JOINT DECLARATION में प्रयोग किए गए शब्दों को डीकोड करना होगा.

SCO के JOINT DECLARATION में CROSS BORDER शब्द का प्रयोग किया गया है. कूटनीतिक मंचों पर भारत ने हमेशा पाकिस्तान प्रायोजित आतंक को इसी शब्द से परिभाषित किया है. साथ ही इस बयान में आतंक पर DOUBLE STANDARDS का भी जिक्र किया गया है. ये बात पूरी दुनिया को मालूम है कि GOOD TERRRORIST और BAD TERRORIST पाकिस्तानी सरकार और फौज की नीतियों का पुराना हिस्सा रहा है.

हो सकता है कि जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान अपनी कथित फर्जी जीत के झूठ का ढिंढोरा पीटा था. ठीक उसी तरह इस बयान को भी तोड़ मरोड़कर पाकिस्तान कुछ यूं पेश कर सकता है कि SCO में शहबाज शरीफ झंडे गाड़कर आए हैं. लेकिन सच यही है कि SCO के मंच पर हमेशा पाकिस्तान के ऊपर चीन का वरद हस्त रहा करता था, लेकिन इस बार तो चीन ने भी पाकिस्तान से अपना कथित समर्थन मानों पीछे खींच लिया है.

Shwetank Ratnamber

