'दुनिया में शांति चाहिए तो घर से शुरू करें...,' BRICS समिट के लिए भारत पहुंचे शी जिनपिंग को तिब्बत की दो टूक

BRICS Summit 2026: चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग दिल्ली में आयोजित BRICS सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत पहुंच चुके हैं. भारत और चीन के पड़ोसी देश तिब्बत ने उनकी इस यात्रा के लिए जिनपिंग को पहले ही नसीहत दी थी और बातचीत के जरिए तिब्बत के मुद्दे को सुलझाने का आग्रह किया. तिब्बती समुदाय के लोगों ने कहा कि अगर चीन विश्व को बेहतर बनाने के लिए बेहद गंभीर है, तो उसे शांति की पहल अपने घर से ही करनी चाहिए.
सेंट्रल तिब्बती एडमिनिस्ट्रेशन (CTA) के नेता सिक्योंग पेन्पा त्सेरिंग ने BRICS समिट के बीच भारत-चीन के बीच बेहतर होते संबंध का स्वागत करते हुए लंबे समय से अनसुलझे पड़े तिब्बत के मुद्दे पर अधिक ध्यान देने की अपील की. उन्होंने कहा कि BRICS समिट में चीन की बढ़ती भागीदारी पर नजर रखनी चाहिए. उन्होंने कहा कि तिब्बत की ओर से हमेशा भारत-चीन समेत दुनिया के कई देशों के बीच बेहतर संबंधों का समर्थन किया गया है.
तिब्बती नेता त्सेरिंग ने कहा कि चीन सरकार से बात करने में सबसे बड़ी दुविधा विश्वास को लेकर है. उनपर भरोसा करना अपने आपमें बड़ी चुनौती है. वहीं, जब उनसे पूछा गया कि वह शी जिनपिंग को तिब्बतियों के साथ फिर से बातचीत शुरू करने को लेकर क्या बोलेंगे, तो उन्होंने चीनी राष्ट्रपति से मध्यम मार्ग नीति अपनाने की अपील की. नेता ने कहा कि बातचीत के जरिए ही समाधान निकलता है.
तिब्बती नेता सिक्योंग पेन्पा त्सेरिंग ने चीन को नसीहत देते हुए कहा कि उसे विश्व में शांति की बात करने से पहले अपने अंदर जरूर झांकना चाहिए. उन्होंने कहा,' अगर चीन वाकई में इस विश्व को रहने के लिए बेहतर जगह बनाने को लेकर गंभीर है तो सबसे पहले उसे चीन को ही रहने के लिए बेहतर जगह बनाना चाहिए. उसे दुनिया में शांति की शुरुआत अपने देश और समाज से करनी चाहिए.'
सिक्योंग पेन्पा त्सेरिंग ने चीन की ओर से तिब्बत पर कब्जा जमाने को लेकर पूछा कि उसे और कितनी जमीन चाहिए. उन्होंने कहा,' आपको और कितनी जमीन चाहिए? अगर शांति चाहिए तो आपको अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए, जब आपके अपने घर में ही शांति नहीं है तो आप बाहरी दुनिया में कैसे शांति की बात कर सकते हैं.' नेता ने शांति वार्ता को लेकर चीन से पूछा,' जब आप बातचीत, कम्युनिकेशन, डिप्लोमैटिक रिलेशन और जंग न करने की बात करते हैं, तो तिब्बतियों के साथ भी ऐसा ही करें. इस मामले को सुलझाने के लिए तिब्बती लोगों से बातचीत करें.'