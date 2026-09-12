'दुनिया में शांति चाहिए तो घर से शुरू करें...,' BRICS समिट के लिए भारत पहुंचे शी जिनपिंग को तिब्बत की दो टूक

सिक्योंग पेन्पा त्सेरिंग ने चीन की ओर से तिब्बत पर कब्जा जमाने को लेकर पूछा कि उसे और कितनी जमीन चाहिए. उन्होंने कहा,' आपको और कितनी जमीन चाहिए? अगर शांति चाहिए तो आपको अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए, जब आपके अपने घर में ही शांति नहीं है तो आप बाहरी दुनिया में कैसे शांति की बात कर सकते हैं.' नेता ने शांति वार्ता को लेकर चीन से पूछा,' जब आप बातचीत, कम्युनिकेशन, डिप्लोमैटिक रिलेशन और जंग न करने की बात करते हैं, तो तिब्बतियों के साथ भी ऐसा ही करें. इस मामले को सुलझाने के लिए तिब्बती लोगों से बातचीत करें.'