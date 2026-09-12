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'दुनिया में शांति चाहिए तो घर से शुरू करें...,' BRICS समिट के लिए भारत पहुंचे शी जिनपिंग को तिब्बत की दो टूक

Tibetan Community On Xi Jinping India Visit: चीन के राष्ट्रपति शी जिनिंपग की भारत यात्रा को लेकर तिब्बत ने उन्हें सलाह दी है. तिब्बती नेता ने कहा कि अगर जिनपिंग दुनिया में शांति चाहते हैं, तो इसके लिए उन्हें इसकी शुरुआत अपने देश से करनी चाहिए.

Written ByShruti Kaul
Published: Sep 12, 2026, 01:30 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 01:30 PM IST
'दुनिया में शांति चाहिए तो घर से शुरू करें...,' BRICS समिट के लिए भारत पहुंचे शी जिनपिंग को तिब्बत की दो टूक

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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