900 मीट्रिक टन फ्यूल और 60 हजार मीट्रिक टन गैस से भरा तेल जहाज समंदर में क्यों हुआ लावरिस? कैसे बना ‘टिकिंग टाइम बम' तो मचा हल्ला

Ticking time bomb Fuel Tanker: मिडिल-ईस्ट में ईरान से जंग के कारण दुनिया में तेल और गैस को लेकर पहले ही भारी तनाव है. इसी बीच भूमध्य सागर में 900 टन फ्यूल और 60 हजार टन एलएनजी से भरा एक टैंकर लावारिस हो गया है. जो इन दिनों इटली और माल्टा के पास भटक रहा है. जिसे ‘टिकिंग टाइम बम’ क्यों कहा जा रहा है.
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Russian-flagged vessel Arctic Metagaz: ईरान से जुड़ी जंग और मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण दुनिया भर में पहले ही तेल और गैस को लेकर भारी हलचल मची हुई है. कई देशों को डर है कि अगर ऊर्जा सप्लाई बाधित हुई तो पूरी दुनिया में तेल बाजार में बड़ा संकट पैदा हो सकता है. इसी बीच भूमध्य सागर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने दुनिया की चिंता और बढ़ा दी है. समंदर में एक विशाल टैंकर कई दिनों से बिना चालक दल के भटक रहा है. इस जहाज में करीब 900 मीट्रिक टन फ्यूल और लगभग 60 हजार मीट्रिक टन तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) भरी हुई है. यही वजह है कि इसे अब “टिकिंग टाइम बम” कहा जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह रूसी झंडे वाला टैंकर का नाम Arctic Metagaz है. समझते हैं पूरी बात.
रिपोर्ट्स के अनुसार यह जहाज रूस के उत्तरी बंदरगाह मुरमान्स्क से मिस्र की ओर जा रहा था. लेकिन 3 मार्च को भूमध्य सागर के अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में इस पर ड्रोन हमला हो गया. हमले के बाद जहाज में आग लग गई और उसका एक हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हालात बिगड़ते देख जहाज पर मौजूद करीब 30 क्रू मेंबर्स को तुरंत लाइफबोट के जरिए जहाज छोड़ना पड़ा. बाद में लीबिया के तट रक्षक बल ने इन सभी को सुरक्षित बचाकर बेंगाजी बंदरगाह पहुंचाया गया.
इटली के समुद्री अधिकारियों के मुताबिक जहाज में मौजूद कार्गो बेहद संवेदनशील है. इसमें करीब 900 मीट्रिक टन डीजल फ्यूल और लगभग 60,000 मीट्रिक टन एलएनजी है. ड्रोन हमले के बाद जहाज का बाहरी हिस्सा बुरी तरह झुलस गया है और उसमें एक बड़ा छेद भी हो गया है. जहाज थोड़ा एक तरफ झुका हुआ दिखाई दे रहा है. अगर जहाज को समय रहते काबू में नहीं किया गया तो बड़ा हादसा हो सकता है.
यह टैंकर फिलहाल इटली और माल्टा के बीच समुद्र में भटक रहा है. अधिकारियों को डर है कि तेज हवाओं के कारण यह जहाज इटली के समुद्री क्षेत्र के और करीब पहुंच सकता है. इसी वजह से इटली सरकार ने इस मामले को लेकर आपात बैठक बुलाई. अधिकारियों ने चेतावनी दी कि इस जहाज को किसी भी बंदरगाह पर लाना बेहद जोखिम भरा होगा. इटली के एक अधिकारी ने इसे “गैस से भरा टिकिंग टाइम बम” बता रहे हैं.
पर्यावरण संगठन WWF ने भी इस मामले को लेकर चेतावनी दी है. संगठन का कहना है कि अगर जहाज से गैस या तेल समुद्र में फैलता है तो इससे समुद्री जीवन को भारी नुकसान हो सकता है. जिस इलाके में यह जहाज भटक रहा है, वहां भूमध्य सागर की कई संरक्षित प्रजातियां पाई जाती हैं. अगर यहां बड़ा रिसाव हुआ तो मछली पकड़ने का कारोबार, समुद्री पारिस्थितिकी और पर्यटन उद्योग को बड़ा झटका लग सकता है.
रूस का दावा है कि इस जहाज पर हमला यूक्रेनी नौसैनिक ड्रोन ने किया. हालांकि यूक्रेन ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है. फिलहाल इटली और माल्टा दोनों देशों ने समुद्र में टगबोट और प्रदूषण नियंत्रण जहाज तैनात कर दिए हैं और पूरे हालात पर नजर रखी जा रही है.