सच में टाइगर अभी जिंदा है? अमेरिकी हमले को चकमा देकर 4 दिन बाद सामने आए ईरान के टॉप लीडर

ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद वहां एक तरह की मायूसी और अमेरिका के खिलाफ गुस्सा है. कब्रिस्तानों में भीड़ लगी है. सड़क पर प्रोटेस्ट चल रहा है. ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप खत्म हो चुकी है. खामेनेई के बेटे मोजतबा को नया सुप्रीम लीडर बनाने के थोड़ी देर बाद एक तस्वीर से ईरानियों का आत्मविश्वास फिर लौट आया. हां, एक वीडियो सामने आया और लोग कहने लगे 'अभी एक टाइगर जिंदा है.' दरअसल, ईरान के पूर्व प्रेसिडेंट महमूद अहमदीनेजाद जिंदा हैं. अमेरिकी हमले में उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है. अगर यह तस्वीर सच्ची है तो वह अमेरिका और इजरायली जासूसों को चकमा देने में कामयाब रहे हैं.

इससे पहले अमेरिका-इजरायल के संयुक्त हमले में अहमदीनेजाद के भी मारे जाने का दावा किया जा रहा था. कहा गया था कि खामेनेई की उस टॉप मीटिंग में वह भी गए थे. ईरान की सीनियर लीडरशिप और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को अमेरिका ने चुन-चुनकर निशाना बनाया है. वीडियो 4 मार्च को सामने आया जिसमें वह एक कब्रिस्तान में लोगों से मिल रहे है और सांत्वना जाहिर कर रहे हैं. हालांकि इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकती है.

Iran has released footage of former president Ahmadinejad being alive and well, visiting a martyrs cemetery https://t.co/aFHKdEz9ip pic.twitter.com/Pt9ghYmtDl Add Zee News as a Preferred Source — Abhijit Iyer-Mitra (@Iyervval) March 4, 2026

इससे पहले सोमवार को एक सूत्र के हवाले से तुर्किये की मीडिया में ऐसी खबर आई थी. सीक्रेट सलाहकार ने कहा था कि वह अहमदीनेजाद के टच में हैं और वह बिल्कुल ठीक हैं. यह खबर चौंकाने वाली है क्योंकि इजरायल ने तेहरान के सारे चौराहे, बड़े नेताओं के कमांडोज की डीटेल जुटाकर हमला किया था. एक साथ सारे बड़े लीडरों को खत्म करने का ऑपरेशन था लेकिन अहमदीनेजाद बच निकले.

सूत्र ने बताया था, 'कल (शनिवार-रविवार) उनकी सिक्योरिटी डिटेल से जुड़ी एक बिल्डिंग पर हमला हुआ था. उनके तीन बॉडीगार्ड (इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सदस्य) मारे गए. अहमदीनेजाद के अपने घर को कोई नुकसान नहीं हुआ. उस बिल्डिंग से 100 मीटर के दायरे में हमला नहीं हुआ.

कौन हैं अहमदीनेजाद?

- अहमदीनेजाद कोई साधारण नेता नहीं हैं. वह दिवंगत सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के राज में साल 2005 से 2013 तक ईरान के प्रेसिडेंट रहे हैं.

- इजरायल-अमेरिकी एयरस्ट्राइक में उनके भी मारे जाने की खबर आई थी. दो बार राष्ट्रपति रहने के साथ ही वह ईरान के प्रमुख कट्टरपंथी और राष्ट्रवादी नेता माने जाते हैं.

- वह अमेरिका और इजरायल के खिलाफ बहुत सख्त रुख के लिए जाने जाते हैं. राष्ट्रपति बनने से पहले वह तेहरान के मेयर थे.

- वह लोगों में काफी पॉपुलर हैं. उनके कार्यकाल में ही ईरान का परमाणु कार्यक्रम तेजी से बढ़ा और अमेरिका की नजर टेढ़ी हुई. ऐसे में अमेरिका उन्हें भी खत्म करना चाहता था.

