TikTok Ban: अमेरिका में भी बैन हो सकता है टिकटॉक, USFCC ने गूगल और Apple से इसलिए की सिफारिश

TikTok May Ban in US: शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक (TikTok) पूरी दुनिया में फेमस है और रोज कामयाबी की नई-नई ऊंचाइयां छू रहा है, लेकिन कुछ कमियों की वजह से कई देशों में इसका विरोध भी खूब होता है. विरोध की वजह से कई देश की सरकार इस पर प्रतिबंध भी लगा चुकी है. भारत में भी यह ऐप बैन है, अब खबर है कि अमेरिका में भी इसे प्रतिबंधित करने की मांग उठ रही है. यूएस फेडरल कम्युनिकेशंस कमिशन (USFCC) के एक नेता ने चीन से संबंधित डेटा सुरक्षा चिंताओं की वजह से ऐप्पल और गूगल से इस ऐप को अपने ऐप स्टोर से हटाने को कहा है.

बता दें कि अमेरिका में भी लगातार पॉपुलर हो रहे टिकटॉक का मालिकाना हक चीनी कंपनी बाइटडांस के पास है. जब डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तब इस कंपनी को अमेरिकी जांच का सामना करना पड़ा था. FCC के आयुक्तों में से एक, ब्रेंडन कैर ने ट्विटर के माध्यम से Apple के सीईओ टिम कुक और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई के साथ एक लेटर साझा किया. इस लेटर में उन रिपोर्टों और अन्य घटनाक्रमों की ओर इशारा किया गया है, जिसमें टिकटॉक ने इन दोनों कंपनियों की ऐप स्टोर नीतियों का उल्लंघन किया है.

TikTok is not just another video app.

That’s the sheep’s clothing.

It harvests swaths of sensitive data that new reports show are being accessed in Beijing.

I’ve called on @Apple & @Google to remove TikTok from their app stores for its pattern of surreptitious data practices. pic.twitter.com/Le01fBpNjn

— Brendan Carr (@BrendanCarrFCC) June 28, 2022