130 साल पुरानी मूर्ति के नीचे मिला टाइम कैप्सूल, जानें क्यों होता है इसका इस्तेमाल

रिचमंडः अमेरिका के वर्जीनिया में रॉबर्ट ई ली नाम के जनरल की 130 साल पुरानी मूर्ति के नीचे लंबे समय से जमीन में दबा एक टाइम कैप्सूल मिला है. इस टाइम कैप्सूल के मिलने की जानकारी वर्जीनिया के गवर्नर राल्फ नॉर्थम ने ट्वीट कर दी है. नॉर्थम ने ट्वीट किया, 'उन्होंने इसे ढूंढ लिया!'

उन्होंने कहा, 'यह संभवत: वही टाइम कैप्सूल है जिसकी हर कोई तलाश कर रहा था.' साल 1887 में एक अखबार में छपे आर्टिकल में लिखा था कि जनरल राबर्ट ई ली के मूर्ति के नीचे टाइम कैप्‍सूल छिपाया गया था. इस टाइम कैप्‍सूल में बटन, करेंसी, नक्‍शा, अब्राहम लिंकन की दुर्लभ तस्‍वीर और भी कई चीजें हैं.

They found it! This is likely the time capsule everyone was looking for. Conservators studying it—stay tuned for next steps! (Won’t be opened today) pic.twitter.com/3lWrsPGZd2

— Governor Ralph Northam (@GovernorVA) December 27, 2021