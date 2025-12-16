DNA: गाजा का दर्द दिखा, सिडनी का क्यों नहीं? आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन में सिलेक्टिव रवैया क्यों?

Sydney Beach Attack: आतंकवाद पर सेलेक्टिव मौन न केवल अन्याय को बढ़ावा देता है, बल्कि आतंकवादियों का दुस्साहस भी बढ़ाता है. ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बॉन्डी बीच पर दो दिन पहले आतंकी हमला हुआ था. दिनदहाड़े निहत्थे लोगों को धर्म देखकर मारा गया था.उसके बाद होना तो ये चाहिए था कि लोग इस आतंकी हमले के खिलाफ दुनिया भर में प्रदर्शन होते. लेकिन उल्टा हो रहा है. प्रदर्शन हो तो रहा है..लेकिन गाजा के समर्थन में.

गाजा को लेकर पूरी दुनिया में प्रदर्शन

सच यही है. दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में इस समय भी गाजा और फिलिस्तीन को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं. ब्रिटेन, जर्मनी, डेनमार्क और नीदरलैंड्स समेत कई देशों में लोग अचानक सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं. लेकिन उनके प्रदर्शन का एजेंडा आतंकवाद का विरोध नहीं है बल्कि गाजा है. वो गाजा जहां फिलहाल अपेक्षाकृत शांति है, जहां पिछले 2 महीनों से युद्धविराम लागू है. लेकिन उसी गाजा के नाम पर पूरी दुनिया कट्टरपंथी हिंसा का शिकार हो रही है.

आखिर अचानक क्या हुआ कि गाजा के समर्थन में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं. जबकि गाजा में इस समय सबसे ज्यादा शांति है. इजरायल के हमले पहले की तुलना में बहुत कम हैं. तीन दिन पहले हमास के एक कमांडर रईद साद को इजरायल ने मार गिराया था. लेकिन ऐसा कोई हमला नहीं हुआ जिससे आम लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ हो. फिर अचानक किस बात को लेकर दुनिया भर में विरोध शुरू हो गया है.

यहूदी विरोधी मॉड्यूल हो गया एक्टिव?

क्या ये सिडनी आतंकी हमले के दौरान एक आतंकवादी के मारे जाने और दूसरे के घायल होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या आतंकवादियों को गोली लगने से ये नाराज हैं? इन प्रदर्शनों के जरिए ये लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या प्रदर्शन के ज़रिए ये यूरोपीय देशों को डराना चाहते हैं? क्या ये यहूदी विरोधी आतंकी मॉड्यूल के सक्रिय सदस्य हैं? क्या इसी जमात के लोग फिलिस्तीन और गाजा के नाम पर आतंकवाद फैला रहे हैं?

यहूदी त्योहार मना रहे 15 लोगों की हत्या कर दी गई लेकिन इस नरसंहार का विरोध करने के लिए इनके पास समय नहीं है. सिडनी हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये नहीं उतरे. सिडनी में दुनिया ने आतंकवाद का सबसे घिनौना चेहरा देखा लेकिन ये लोग गाजा और फिलिस्तीन के नाम पर प्रदर्शन के लिए उतर गए.

आतंकियों की बर्बर हिंसा से ध्यान हटाने की चाल?

शायद ऐसा करके वो आतंकियों की बर्बर हिंसा से ध्यान हटाना चाहते हैं. शायद ये गाज़ा का नाम लेकर आतंकवाद के खिलाफ लोगों का गुस्सा कम करना चाहते हैं. इनके लिए बस एक ही मुद्दा है गाजा.गाजा के अलावा और किसी मुद्दे को लेकर ये सड़कों पर नहीं उतरना चाहते.

हम किसी भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन का विरोध नहीं कर रहे लेकिन आतंकवादी हमले के बाद भी आतंकवाद का विरोध नहीं करना गलत है. सिडनी हमले का विरोध करने की जगह गाजा के मुद्दे पर इस समय प्रदर्शन करना गलत है. ऐसा करके ये लोग आतंकवाद को आदर्शवाद बनाने में लगे हैं. आतंकवाद को जायज़ ठहराने के मकसद से सड़कों पर उतरकर गाजा के मुद्दे को बढ़ा-चढ़ाकर दिखा रहे हैं.

अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन का नेतृत्व करने वाले मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था- "हमारे समय की सबसे बड़ी त्रासदी बुरे लोगों का शोर नहीं, बल्कि अच्छे लोगों की भयानक चुप्पी है."

सिडनी नरसंहार के लिए कोई प्रदर्शन क्यों नहीं?

सिडनी के आतंकवादी हमले के बाद यही हो रहा है. गाजा प्रेमी पूरी दुनिया में जाग रहे हैं लेकिन आतंकवाद का विरोध करने वाले लोग सो रहे हैं. गाजा के नाम पर प्रदर्शन करने वाले लोगों को इंसानियत नहीं दिखाई देती है केवल मुसलमानियत दिखती है. दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इनके डर से भयानक चुप्पी साधे हुए हैं. उन्हें ये तो लगता है कि सिडनी हमला आतंकवादी कृत्य है लेकिन वो विरोध के लिए सड़कों पर नहीं उतर रहे. वहीं गाजा के नाम पर प्रदर्शन करने वाले वो लोग हैं जिनके लिए इंसानियत मर गई है.

गाजा को लेकर पिछले 2 साल से दुनिया भर में प्रदर्शन चल रहे हैं. क्या ये लोग कुछ दिनों के लिए गाजा मुद्दे पर प्रदर्शन छोड़कर आतंकवाद के खिलाफ सड़कों पर उतर नहीं सकते थे? क्या बॉन्डी बीच पर अटैक से इन्हें ठेस नहीं लगी है? क्या ये सिर्फ हमास की विचारधारा को ही आगे बढ़ाएंगे? हमास के आतंकवाद के खिलाफ इनके मुंह से कुछ क्यों नहीं निकलता?

सिडनी में धर्म देखकर लोगों को मारा

लेकिन ये लोग आतंकवाद को जायज ठहराने के लिए नए तरीके का सिस्टम विकसित कर रहे हैं. यूरोप की सड़कों पर प्रदर्शन करने वाला ये तबका मदरसे में नहीं पढ़ा है. इन्होंने पहले से आतंकवाद की ट्रेनिंग नहीं ले रखी है. ये अभिजात वर्ग के लोग हैं. लेकिन इसी तरह प्रदर्शन करते-करते किसी दिन बंदूक उठा लेते हैं. ठीक उसी तरह जैसे सिडनी में साजिद अकरम और उसके बेटे ने उठा ली.

सिडनी के बॉन्डी बीच पर आतंकवादी बाप-बेटे ने धर्म देखकर लोगों को मारा. उस दिन को चुना जब यहूदी धर्म से जुड़े लोग अपना त्योहार मना रहे थे. उस जगह को चुना जहां हजारों की संख्या में यहूदियों की भीड़ जमा थी. 10 साल की बच्ची से लेकर 87 साल के बुजुर्ग तक को आतंकवादियों ने अपनी गोली का निशाना बनाया.

लेकिन गाजा में मानवाधिकार उल्लंघन के नाम पर प्रदर्शन करने वाले लोगों को इन पीड़ितों का मानवाधिकार दिखाई नहीं देता.वैसे तो गाजा के नाम पर प्रोपेगेंडा करने और लोगों को कट्टर बनाने का पुराना इतिहास रहा है. लेकिन पिछले 2 वर्षों के दौरान इसमें और तेजी आई है.

सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्रोपेगेंडा के जरिए युवाओं में ज़हर भरा जा रहा है.

हमास जैसे संगठन की कार्रवाई को प्रतिरोध बताया जाता है और इस तरह हिंसा इनके लिए जायज हो जाती है.

यहूदियों के खिलाफ हिंसा को इसी नाम पर सही ठहराया जाता है.

अमेरिका, UK और ऑस्ट्रेलिया के शिक्षण संस्थानों में चरमपंथी नारे लगाए गए. इस दौरान हमास का समर्थन किया गया और इस तरह युवाओं की एक पीढ़ी को कट्टरपंथी बनाया गया.

गाजा के नाम पर प्रदर्शन के दौरान फिलिस्तीन एक्शन जैसे आतंकवादी संगठन भी शामिल होते हैं. वो इस तरह के प्रदर्शन का इस्तेमाल हिंसा को बढ़ावा देने में करते हैं.

गाजा मुद्दे का इस्तेमाल कर वो अपने संगठन में भर्ती भी करते हैं.

अब हम आंकड़ों के जरिए आपको बताएंगे कि किस तरह गाजा के नाम पर दुष्प्रचार करने वाले जाग रहे हैं और आतंकवाद का विरोध करने वाले सो रहे हैं. अक्टूबर 2023 में गाजा पर इज़रायल के हमले के बाद से बड़े-बड़े प्रदर्शन हुए हैं. आप कह सकते हैं, कि गाजा प्रेमी क्लब ने अपने एजेंडे के लिए पूरी दुनिया को दो सालों से हाइजैक किया हुआ है.

गाजा के नाम पर पिछले 2 सालों में 48,000 से ज्यादा प्रदर्शन पूरी दुनिया भर में हुए हैं.

एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 137 देशों में गाजा के नाम पर प्रदर्शन हुए.

दुनिया में जितने प्रदर्शन हुए उनमें से 15 प्रतिशत तो केवल गाजा के नाम पर किए गए. किसी एक मुद्दे पर प्रदर्शन का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है.

गाजा के नाम पर पिछले 2 साल के दौरान भारत में भी जोरदार प्रदर्शन हुए हैं. केरल के कोझिकोड में अक्टूबर 2023 में हुए प्रदर्शन के दौरान 2 लाख से ज्यादा लोग जुटे थे. संसद से लेकर सड़क तक गाज़ा के मुद्दे को तूल दिया गया. इस मुद्दे से भारत का सीधे तौर पर कोई लेना-देना नहीं है लेकिन इसके बावजूद लाखों लोग सड़कों पर उतरे, हजारों प्रदर्शन हुए.

अगर ये कहें कि गाजा के मुद्दे पर गाजा से ज्यादा प्रदर्शन भारत और यूरोप के देशों में हुए तो गलत नहीं होगा.

पहलगाम में भी हिंदुओं को धर्म पूछकर मारा था

दूसरी तरफ पहलगाम आतंकवादी हमला पूरी तरह भारत से जुड़ी हुई घटना है. भारत की जमीन पर हिंदुओं को धर्म पूछकर मारा गया. लेकिन इसके बावजूद न तो देश में, न ही विदेश में गाजा की तरह प्रदर्शन हुए. भारत के सिर्फ 50 से ज्यादा शहरों में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ भीड़ जुटी लेकिन उस स्तर पर नहीं जो एक विदेशी मुद्दे यानी गाजा को लेकर हुए थे. यानी भारत में भी मुट्ठी भर गाजा प्रेमी तो जागते रहे जबकि आतंकवाद के विरोधी लोग सो रहे थे.

आतंकवाद का नहीं हो रहा कोई विरोध

सिडनी आतंकी हमले के बाद भी वही हो रहा है. आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि तो दी जा रही है लेकिन आतंकवाद का जोरदार विरोध नहीं हो रहा है. हमले की घोर निंदा तो की जा रही है लेकिन कोई आंदोलन नहीं हो रहा है. लाखों लोगों की भीड़ नहीं जुट रही है.

कहा जाता है कि दुनिया में प्रदर्शन मुद्दों से नहीं बल्कि दुष्प्रचार की ताकत से तय होते हैं. गाजा के नाम पर जो प्रदर्शन हो रहे हैं, वो इसी सच्चाई को दिखाते हैं. गाजा के नाम पर एक नैरेटिव का इस्तेमाल किया जा रहा है. इसके तहत गाजा को पीड़ित के रूप में पेश किया जा रहा है जबकि आतंकवाद को राष्ट्रीय सुरक्षा में समेट दिया गया है. इसी नैरेटिव का नतीजा है कि आतंकी हमले के समय भी गाजा के नाम पर प्रदर्शन हो रहे हैं.