दुनिया की इकलौती जगह, जहां घड़ी का कोई काम नहीं! आधी रात को फुटबॉल खेलते हैं लोग

Timeless Island: आज हम जिस जगह के बारे में बता रहे हैं वहां किसी काम का कोई टाइम टेबल नहीं है. जब मन करे खेलो, जब मन करे सो जाओ, जब मर्जी स्कूल और जब मर्जी ऑफिस. चलिए जानते हैं ये जादुई जगह कहां पर है.

Nov 21, 2025, 04:31 PM IST
Timeless Island: आपने बचपन से यही सुना होगा कि हर काम टाइम टेबल से करना चाहिए या समय पर करना चाहिए. स्कूल का होम वर्क हो या बाहर जाकर खेलना, हम हर चीज का टाइम टेबल बनाते थे. स्कूलों में भी यही सिखाया गया कि हर काम समय से करो. लेकिन आज हम जिस जगह के बारे में बता रहे हैं वहां किसी काम का कोई टाइम टेबल नहीं है. जब मन करे खेलो, जब मन करे सो जाओ, जब मर्जी स्कूल और जब मर्जी ऑफिस. चलिए जानते हैं ये जादुई जगह कहां पर है.

कोई नहीं रोकेगा
सोचकर देखिए एक ऐसी जगह जहां कोई भी काम घड़ी देखकर नहीं होता है. जहां घड़ी ही ना हो. एक ऐसी दुनिया जहां सब अपनी घड़ी लेकर चलते हों और वो घड़ी है मर्जी की घड़ी. सुबह 11 बजे सोकर उठो तो कोई टोकने वाला न हो, राज को 3 बजे फुटबॉल खेलो तो कोई रोके ना और सुबह 4 बजे मछली पकड़ो तो कोई मना न करे. सोचो 2 महीने तक दिन ही निकला रहे, सुरज डूबे ही नहीं तो कैसा होगा. सोचकर ही मजा आ रहा है, लेकिन ये सच है. चलिए जानते हैं कहां ये ख्वाबों की दुनिया. 

अपनी मर्जी से स्कूल जाते हैं बच्चे
दरअसल नॉर्वे का सोम्मारॉय आइलैंड ऐसी जादुई जगह है जहां पर घड़ियां नहीं हैं. यहां स्कूल-ऑफिस का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है. यहां के लोग टाइम से नहीं, बल्कि मूड के हिसाब से काम करते हैं. जब मन करे सोते उठते हैं. ये दुनिया की इकलौती टाइमलेस जगह है, यहां घड़ी जैसी चीज की कोई जरूरत नहीं है. दरअसल, सोम्मारॉय आइलैंड आर्कटिक सर्कल से थोड़ा ऊपर बसा हुआ है. इस आइलैंड पर 300 लोग रहते हैं. यहां गर्मियों में 20 मई से 18 जुलाई तक “मिडनाइट सन” रहता है. इसका मतलब ये है कि यहां 69 दिन और 69 रातें सूरत डूबता ही नहीं है. यानी 69 दिनों में एक भी रात नहीं होती 24 घंटे सूरज निकलता रहता है. यहां के लोगों को घड़ी से कोई लेना देना नहीं है. 
ऐसा होता है रात का नजारा
यहां के लोगों को घड़ी देखने की जरूरत नहीं होती है. ये जरूरत के हिसाब से चलते हैं. यहां जब मन करे दुकानें खुल जाती हैं और जब मन करे लोग खेलने लगते हैं. यहां रात को 3 बजे लोग बीच पर फुटबॉल खेलते हैं. जिसे जब भूख लगे तब खाओ, जब नींद आए तब सो जाओ. यहां के लोगों के लिए टाइम मायने नहीं रखता है. टाइम तो बस यहां टूरिस्ट्स के लिए ही है. 

दो महीने तक रहता है अंधेरा
गर्मियों के मौसम में तो यहां सूरज ढलता ही नहीं है, लेकिन सर्दियों में दो महीने के लिए सूरज गायब हो जाता है. इसे पोलर नाइट कहते हैं. नवंबर से लेकर जनवरी तक यहां सूरज नहीं निकलता है. ये अंधेरा कोई डराने वाला अंधेरा नहीं, बल्कि यहां हर रात नॉर्दर्न लाइट्स (औरोरा बोरेलिस) आसमान में नाचती है. इन लाइट्स को देखने के लिए कई देशों से लोग यहां आते हैं. लोग रात को बाहर बैठकर इन लाइट्स को देखते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यहां करीब 70 घर हैं इसके अलावा यहां एक कैफे, छोटा सा होटल और एक स्कूल भी है. यहां के टीचर का कहना है कि बिना नींद पूरी किए बच्चे क्लास में आते ही नहीं और हम भी फोर्स नहीं करते हैं.

