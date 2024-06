China: चीन के टॉयलेट में लगा टाइमर, कितनी देर से अंदर...कब आए बाहर, सब बताएगा, देखें Video

Timer in toilet: चीन में यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध विश्व धरोहर स्थल युगांग ग्रोटोज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है. दरअसल, यहां लगे टॉयलेट में स्थानीय प्राधिकरण ने कथित तौर पर टाइमर लगा दिया है.

सीएनएन की एक रिपोर्ट के अनुसार, यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल युगांग ग्रोटोज लोगों को काफी आकर्षित कर रहा है क्योंकि प्राधिकरण ने महिलाओं के शौचालय में कथित तौर पर टाइमर लगा दिए हैं. टॉयलेट में टाइमर लगे होने की बात तब सामने आई जब शांक्सी प्रांत के दातोंग शहर में बौद्ध स्थल पर आए एक पर्यटक ने इसे फिल्माया और वीडियो को एक सरकारी स्थानीय समाचार पत्र को भेजा. इस वीडियो में प्रत्येक टॉयलेट एक डिजिटल टाइमर के साथ दिख रहा है.

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि शौचालय खाली होने पर एलईडी पर हरे रंग में खाली होने का संकेत देता है. वहीं, जब शौचालय उपयोग में होता है तो स्क्रीन पर मिनटों और सेकेंडों में टाइमर चल रहा होता है. स्क्रीन पर यह भी दिख रहा होता है कि शौचालय कितने समय से उपयोग में है.

यूनोस्को स्थल में शामिल है युंगांग ग्रोटोज

चीन के शांक्सी प्रांत के डाटोंग शहर में स्थित युंगांग ग्रोटोज अपनी 252 गुफाओं और 51 हजार बुद्ध मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है. इसे साल 2001 में यूनेस्कों विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी. यहां हर साल लाखों पर्यटक आते हैं. साल 2023 में लगभग 30 लाख पर्यटक इसे देखने आए थे.

युंगांग ग्रोटोज के एक स्टाफ सदस्य का कहना है कि इस साल 1 मई से टॉयलेट टाइमर का उपयोग किया जा रहा है.

कई लोगों ने सोशल मीडिया पर इसे लेकर सवाल भी उठाया है. लोगों का कहना है कि इस तकनीक के लिए जितनी राशि का इस्तेमाल किया गया उस राशि में अतिरिक्त शौचालय के निर्माण पर बेहतर ढंग से खर्च किया जा सकता था.

Your time is counted!

Timers have been installed in the women's toilets in the Yungang Grottoes scenic area in Shanxi, China.

It is said that this is a way to cope with the increasing number of visitors to the Yungang Grottoes and the fact that the toilets in the scenic area… pic.twitter.com/TBs5htrLrQ

— Inconvenient Truths by Jennifer Zeng (@jenniferzeng97) June 9, 2024