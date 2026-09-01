/पाकिस्तान में 100 साल पुराने मंदिर को तहरीक-ए-लब्बैक ने गिराया! मदरसे के लिए जमीन कब्जाने का आरोप

पाकिस्तान में हिंदुओं पर होने वाला उत्पीड़न खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. जबरन धर्म परिवर्तन और फिर उनके धार्मिक स्थलों को तोड़कर वहां मस्जिद और मदरसे बनवाने की घटनाएं लगातार जारी हैं. हाल ही में एक बार फिर ऐसी ही खबर आई है. पंजाब के नारोवाल जिले के सिराज गांव में 100 साल से ज्यादा पुराने एक हिंदू मंदिर को गिरा दिया गया. स्थानीय लोगों और अल्पसंख्यक संगठनों का आरोप है कि मंदिर को जानबूझकर गिराया गया, जबकि प्रशासन की तरफ से इसे बारिश की वजह से क्षतिग्रस्त होना बताया जा रहा है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रतिबंधित कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (TLP) से जुड़े लोगों ने 21 अगस्त को इस मंदिर को गिरा दिया. करीब 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला यह मंदिर लाहौर से लगभग 130 किलोमीटर दूर सिराज गांव में मौजूद था. स्थानीय समूहों का दावा है कि मंदिर 100 से 125 साल पुराना था. उनका आरोप है कि मंदिर की जमीन पर कब्जा करने और वहां मौजूद मदरसे में इसे शामिल करने के इरादे से यह कार्रवाई की गई.
मंदिर गिराए जाने के बाद स्थानीय लोगों और एक राजनीतिक पार्टी ने शहबाज शरीफ सरकार से इस मामले में दखल की मांग की है. उन्होंने करीब 125 साल पुरानी इस इमारत को फिर से बनवाने और मंदिर की जमीन पर कब्जा हटाने की मांग की है.
वहीं, सरकारी पक्ष का कहना है कि मंदिर की इमारत बारिश की वजह से गिर गई है. इस दावे को लेकर स्थानीय लोगों और अल्पसंख्यक संगठनों ने सवाल उठाए हैं. मामले ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और उनकी संपत्तियों पर कब्जे को लेकर एक बार फिर बहस छेड़ दी है.
पाकिस्तान से आई इस खबर को लेकर विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने भी चिंता जाहिर की. उन्होंने X पर पोस्ट करते हुए लिखा,'पाकिस्तान से फिर एक दर्दनाक खबर आ रही है. मदरसा बनाने के लिए 100 साल से भी अधिक पुराने प्राचीन कालीन हिंदू मंदिर गिराया गया है. लाहौर से करीब 130 किमी. दूर नारोवाल के सिराज गांव में स्थित ये मंदिर लगभग 1,000 वर्ग मीटर जमीन पर बना हुआ था. इस मंदिर के टूटने से पाकिस्तान के अल्पसंख्यक संगठनों में बहुत गुस्सा है.'
पाकिस्तान से फिर एक दर्दनाक खबर आ रही है...
मदरसा बनाने के लिए 100 साल से भी अधिक पुराने प्राचीन कालीन हिंदू मंदिर गिराया गया है।
लाहौर से करीब 130 किमी. दूर नारोवाल के सिराज गांव में स्थित ये मंदिर लगभग 1,000 वर्ग मीटर जमीन पर बना हुआ था।
इस मंदिर के टूटने से पाकिस्तान के… pic.twitter.com/QxK1C9sZdF
— विनोद बंसल Vinod Bansal বিনোদ বনসল వినోద్ బన్సాల్ (@vinod_bansal) September 1, 2026
बंसल ने आगे लिखा,'अल्पसंख्यकों पर केंद्रित एक संगठन ने मुख्यमंत्री मरियम नवाज के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार से धार्मिक ढांचे को गिराने में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई तथा मंदिर के पुनर्निर्माण की मांग तो उठाई है किंतु देखना यह है कि पाकिस्तान की इस्लामिक कट्टरपंथियों की कठपुतली सरकार क्या कुछ कदम उठा पाती है.' उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से भी इस मामले की तरफ ध्यान देनी की मांग की है. पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं की जान माल, घर दुकान व मंदिरों पर होते अनवरत हमलों पर विराम जरूरी है.'
पाकिस्तान में हिंदू धार्मिक स्थलों पर तोड़फोड़ और ध्वस्तीकरण के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं. अमेरिकी विदेश विभाग की International Religious Freedom Report 2023 के मुताबिक, जुलाई 2023 में कराची के सोल्जर बाजार में मौजूद करीब 150 साल पुराने मारी माता मंदिर को भारी मशीनरी से ढहा दिया गया था. इससे पहले 2020 में खैबर पख्तूनख्वा के टेरी में ऐतिहासिक हिंदू मंदिर और समाधि परिसर को भीड़ ने ध्वस्त किया था. वहीं Human Rights Commission of Pakistan (HRCP) की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में कराची के कोरंगी इलाके में एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ कर मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया.
इसके अलावा, अमेरिकी विदेश विभाग की रिपोर्ट में पाकिस्तान के 365 हिंदू मंदिरों से जुड़े सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया कि इनमें सिर्फ 13 मंदिर Evacuee Trust Property Board (ETPB) के प्रबंधन में थे, जबकि 287 बिना देखरेख के पाए गए थे. ETPB का काम मुख्य रूप से विभाजन के बाद पाकिस्तान में छोड़ी गई हिंदू और सिख समुदाय की संपत्तियों, जिनमें मंदिर और गुरुद्वारे भी शामिल हैं, का प्रबंधन करना है.
पाकिस्तान के सेंटर फॉर सोशल जस्टिस (CSJ) के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2021 से दिसंबर 2024 के बीच अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों और महिलाओं के कम से कम 421 अपहरण और जबरन धर्म परिवर्तन के मामले दर्ज हुए. इनमें 282 हिंदू, 137 ईसाई और 2 सिख पीड़ित थे. 421 में से 2023 में सबसे ज्यादा 136 मामले दर्ज हुए, जबकि 2024 में 83 मामले सामने आए.