बचाने थे बोनस के 250 मिलियन डॉलर, AI की सलाह पर निकाल दिए एग्जीक्यूटिव; कोर्ट में अपने फैसले पर फंस गई कंपनी

South Korean e-gaming company Krafton: बोनस के पैसे बचाने के लिए AI की सलाह पर एग्जीक्यूटिव निकाल देने का फैसला कंपनी को भारी पड़ गया. अदालत ने कंपनी को इस फैसले पर फटकार लगाते हुए तीनों एग्जीक्यूटिव को बहाल करने और उनका बोनस देने का फैसला दिया है.
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South Korean e-gaming company Krafton News: एक कंपनी के CEO ने 250 मिलियन डॉलर का बोनस बचाने के लिए ChatGPT से कानूनी सलाह ली, लेकिन उसका यह दांव उल्टा पड़ गया. अदालत ने जोर दिया कि कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स को इस तरह के फैसले अपने विवेक से लेने चाहिए. उन्हें इस तरह के अहम फैसलों को AI पर आउटसोर्स नहीं करना चाहिए.
रिपोर्ट के मुताबिक, दक्षिण कोरिया ई-गेमिंग कंपनी क्राफ्टन (Krafton) ने चैटजीपीटी (ChatGPT) की मदद से अपने एक स्टूडियो के प्रमुखों को हटाने की योजना बनाई, जिससे उसे 250 मिलियन डॉलर का बोनस न देना पड़े. जब यह मामला अमेरिकी अदालत में पहुंचा तो कोर्ट ने इसे रद्द करने का आदेश दे दिया और हटाए गए लोगों को बहाल करने को कहा.
फॉर्चून की रिपोर्ट के अनुसार, यह विवाद 2021 में क्राफ्टन कंपनी की ओर से Subnautica गेम के स्टूडियो (Unknown Worlds Entertainment) को 500 मिलियन डॉलर में खरीदने से शुरू हुआ. इस डील में 250 मिलियन डॉलर का एक्सट्रा अर्न-आउट बोनस देना भी तय किया गया था, अगर वह अपने कुछ सेल्स टारगेट हासिल कर ले.
समझौते में यह भी सुनिश्चित किया गया था कि Unknown Worlds कंपनी स्वतंत्र रहेगी और सह-संस्थापक चार्ली क्लीवलैंड (Charlie Cleveland), मैक्स मैकग्वेर (Max McGuire) और सीईओ टेड गिल (Ted Gill) मातहत काम करेंगे, जब तक वैध कारण से हटाए न जाएं.
इस डील के बाद पिछले साल क्राफ्टन कंपनी के सीईओ चंघन किम (Changhan Kim) ने इसे खराब डील माना और खुद को धोखा खाया महसूस किया. उनकी लीगल टीम ने चेतावनी दी कि अगर उन्होंने किसी भी कारण से तीनों निदेशको को हटाया तो भी उन्हें बोनस देना पड़ेगा और इससे मुकदमा व प्रतिष्ठा खोने का भी जोखिम होगा.
इसके बाद किम ने चैटजीपीटी से सलाह दी. चैटबॉट ने पहले कहा कि अर्न-आउट रद्द करना मुश्किल है, लेकिन बाद में उसने Project X नामक टास्क फोर्स बनाने, स्टीम (Steam) पर पब्लिशिंग राइट्स हासिल करने, गेम कोड पर नियंत्रण पाने, विवाद को क्वालिटी और फैन ट्रस्ट का मुद्दा बताने तथा लीगल डिफेंस तैयार करने की सलाह दी. AI ने फैंस के लिए पब्लिक मैसेज भी ड्राफ्ट किया.
किम ने चैटजीपीटी की सलाह को मानते हुए चार्ली क्लीवलैंड, मैक्स मैकग्वेर और सीईओ टेड गिल को बिना किसी वैध कारण के हटा दिया. उन तीनों ने इस बर्खास्तगी को सही ठहराते हुए कोर्ट में अर्जी दाखिल की. सुनवाई के बाद अदालत ने अपने फैसले में बर्खास्तगी को गलत बताया.
अदालत ने अपने डिसीजन में कहा कि क्राफ्टन कंपनी ने ब्रेक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है. कोर्ट ने कहा कि एग्जीक्यूटिव्स को इतने बड़े मुद्दे पर अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए फैसला लेना चाहिए था. उसे यह फैसला AI पर नहीं छोड़ना चाहिए था.
कोर्ट ने किम को आदेश दिया कि टेड गिल को दोबारा से सीईओ के रूप में बहाल किया जाए. गिल को कंपनी के सह-संस्थापकों को वापस लाने का अधिकार दिया गया. साथ ही बोनस पीरियड को रुकावट की वजह से आगे बढ़ा दिया गया है. क्राफ्टन कंपनी ने बयान जारी कर इस फैसले पर असहमति जताई है और कहा कि वह इसके खिलाफ कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है.