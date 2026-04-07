ट्रंप का अल्टीमेटम खत्म, अब ईरान पर बरसने वाला है कहर! क्या 'पाषाण युग' में पहुंच जाएगा 'शिया मुल्क'?

Trump threat to Iran latest news: ईरान को दिए गए ट्रंप के अल्टीमेटम की समयसीमा आज रात पूरी हो जाएगी. इसके बाद ईरान पर अमेरिका का कहर टूट सकता है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को साफ चेतावनी दी है कि अगर मंगलवार शाम 8 बजे (ईस्टर्न टाइम) तक होर्मुज जलडमरूमध्य नहीं खोला गया तो पूरा देश एक ही रात में तबाह हो सकता है और वह रात कल रात (यानी आज रात) हो सकती है.

ईरान को खंडहर बना सकता है यूएस!

बताते चलें कि ईरान के खिलाफ चल रहे अपने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के 37 दिनों में अमेरिकी वायुसेना के लड़ाकू विमान 10 हजार से ज्यादा उड़ानें भरकर ईरान पर बम बरसा चुके हैं. इसकी वजह से उसका काफी बड़ा इलाका अब खंडहर बनने की हालत में पहुंच रहा है. ट्रंप प्रशासन ने धमकी दी है कि ईरान अगर अब भी नहीं झुका तो अगला चरण निर्णायक और विनाशकारी हो सकता है. ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करके दोहराया है कि अमेरिका उसके हर पुल और पावर प्लांट को निशाना बना सकता है.

ट्रंप की इन धमकियों को देखते हुए डिफेंस एक्सपर्ट अनुमान लगा रहे हैं कि यूएस अपने B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर, F-35 और F-15E जैसे विमानों के जरिए ईरान के प्रमुख पावर प्लांट्स, पुलों और दूसरे सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को 4-6 घंटे के भीतर भारी बमबारी करके नष्ट कर सकता है. इसकी वजह से ईरान में बिजली गुल हो जाएगी, पानी की सप्लाई रुकेगी और अस्पताल-संचार व्यवस्था ठप हो जाएगी. आशंका जताई जा रही है कि यूएस ऐसा एक्शन लेता है तो इससे देश पर से IRGC का नियंत्रण कमजोर होगा, जिससे आम जनता में असंतोष बढ़ सकता है. ट्रंप ने इसे एक रात की तबाही करार दिया है.

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खार्ग को ले सकता है कब्जे में

यूएस, अपने इस ऑपरेशन में ईरान के खार्ग द्वीप पर हमला करके तहस-नहस कर सकता है या फिर उसे अपने कब्जे में ले सकता है. ईरान का लगभग 90 प्रतिशत तेल निर्यात इसी द्वीप से होता है. यूएस पहले ही वहां लगे ईरानी एयर डिफेंस और रडार सिस्टम को कमजोर कर चुका है. ऐसे में उसे इस बार हमले में खास दिक्कत नहीं होगी. अमेरिकी सेना 82वीं एयरबोर्न डिवीजन, मरीन्स और स्पेशल फोर्सेस के साथ हेलीकॉप्टर हमले या एम्फीबियस लैंडिंग के जरिए भी द्वीप पर कब्जा कर सकती है. ऐसा करने से ईरान की तेल आय पूरी तरह बंद हो जाएगी और वह आर्थिक रूप से पंगु हो सकता है. जिसके बाद उसे अमेरिका के सामने घुटने टेकने पड़ सकते हैं.

सोशल मीडिया पर कुछ लोग यह भी चर्चा कर रहे हैं कि अगर ईरान नहीं झुका तो राष्ट्रपति ट्रंप उस पर परमाणु बम दागने का भी आदेश दे सकते हैं. हालांकि, मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए इस कयास में कोई सच्चाई नजर नहीं आ रही. वर्ष 1945 में दुनिया में पहली बार परमाणु बमों से हुई तबाही देखी थी. उसके बाद दुनिया में करीब 8 देश यह बम बना चुके हैं. वे देश कई बार युद्ध में भी फंसे हैं. इसके बावजूद उन्होंने कभी भी परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं किया.

क्या परमाणु बम का कर सकता है इस्तेमाल?

इसकी वजह ये है कि परमाणु बम विनाश लाता है और इसके प्रभाव से आसपास कई किलोमीटर तक सब कुछ तबाह हो सकता है. अगर यूएस गलती से भी ईरान पर परमाणु बम दागने का फैसला करता है तो उससे निकले रेडिएशन से पास के कुवैत, इराक, पाकिस्तान, सऊदी अरब, ओमान, यूएई भी भस्म हो सकते हैं या उन्हें रेडिएशन के गंभीर दुष्प्रभाव झेलने पड़ सकते हैं.

ऐसा करने से दुनिया में अमेरिका की किरकिरी होगी और उसके खिलाफ बड़ा जनमत तैयार हो जाएगा. जिससे उसका सुपरपावर का दर्जा हमेशा के लिए खो सकता है. ट्रंप प्रशासन भी इन सब बातों को समझता है, लिहाजा वह ऐसा फैसला करने से परहेज करेगा. बशर्ते, कि ईरान अपनी ओर से कोई बड़ी गलती करके यूएस को इस ब्रह्मास्त्र को इस्तेमाल करने का मौका न दे.

टिक-टिक कर रही ट्रंप की चेतावनी!

अब देखना होगा कि ट्रंप क्या फैसला लेते हैं और ईरान से कैसे अपनी बात मनवा पाते हैं. ट्रंप की 'एक रात' वाली चेतावनी अब घड़ी की सुइयों की तरह टिक-टिक कर रही है. अगर ईरान नहीं माना तो आज रात या कल सुबह अमेरिका का कहर वाकई टूट सकता है.