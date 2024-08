PM Modi in Ukraine: ‘आज की तारीख एतिहासिक’ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा पर यूरोपीय यूनियन के राजदूत का बड़ा बयान

PM Modi Ukraine Visit News: भारत में यूरोपीय यूनियन के राजदूत हर्वे डेल्फिन ने शुक्रवार को कहा कि 23 अगस्त एक ऐतिहासिक तारीख है. उन्होंने कहा कि इस दिन यूक्रेन का आधिकारिक राष्ट्रीय ध्वज दिवस होता है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा के साथ मेल खाता है.

बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युद्धग्रस्त देश यूक्रेन की यात्रा पर शुक्रवार को राजधानी कीव पहुंचे. देश के 1991 में स्वतंत्र होने के बाद से यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन यात्रा है.

This #23August is a landmark date as it is National Flag Day & coincides with the historical visit of PM @narendramodi to Kyiv.

will continue to support the country & nation in defending itself against aggression. will prevail! #StandWithUkraine pic.twitter.com/FhfwNrrFWF

— Hervé Delphin (@EUAmbIndia) August 23, 2024