/जिसने कोर्ट में ट्रंप को बचाया, अब वही संभालेगा अमेरिका का न्याय विभाग! कड़ी टक्कर में 1 वोट से मिली जीत

Todd Blanche Attorney General: ट्रंप के पूर्व निजी वकील टॉड ब्लैंच अमेरिका के नए अटॉर्नी जनरल बन गए हैं. अमेरिकी सीनेट ने 50-49 के करीबी अंतर से उनके नाम को मंजूरी दी. इस फैसले के साथ ही अब अमेरिका के न्याय विभाग की पूरी कमान टॉड ब्लैंच के हाथों में आ गई है. शनिवार तड़के हुए मतदान में सीनेट ने 50-49 के मामूली अंतर से उनके नाम पर मुहर लगाई.
अप्रैल में पूर्व अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी को पद से हटाए जाने के बाद से ही टॉड ब्लैंच कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल के रूप में विभाग का नेतृत्व कर रहे थे. टॉड ब्लैंच के नाम की पुष्टि को लेकर सीनेट में तीखी राजनीतिक बहस देखने को मिली. डेमोक्रेट्स के अलावा रिपब्लिकन पार्टी के भीतर से भी कुछ सीनेटरों ने न्याय विभाग की स्वायत्तता को लेकर अपनी चिंताएं जताईं.
रिपब्लिकन सीनेटर सुजैन कोलिन्स (मेन) और लिसा मुर्कोव्स्की (अलास्का) ने अपनी ही पार्टी के फैसले के खिलाफ जाते हुए ब्लैंच के विरोध में वोट दिया. अलास्का की सीनेटर लिसा मुर्कोव्स्की ने कहा 'देश को एक ऐसे अटॉर्नी जनरल की जरूरत है, जो प्रशासन के सबसे खराब फैसलों पर अंकुश लगा सके. मुझे इस बात का भरोसा नहीं है कि ब्लैंच ऐसा कर पाएंगे.'
सीनेटर बिल कैसिडी के समर्थन के बाद टॉड ब्लैंच के नाम पर अंतिम मुहर लग पाई. कैसिडी ने यह फैसला यह मानते हुए लिया कि राष्ट्रपति की तरफ से ब्लैंच ही सबसे बेहतर विकल्प थे, सीनेटर कैसिडी और ट्रंप के बीच सालों से जारी कड़वाहट के कारण पूरा वाशिंगटन उत्सुकता से उनके फैसले का इंतजार कर रहा था. इस वोटिंग के साथ ही सीनेट रिपब्लिकन और ट्रंप प्रशासन के बीच ब्लैंच के नाम को लेकर लंबे समय से चला आ रहा विवाद अब खत्म हो गया है.
इससे पहले सीनेटर जॉन कॉर्निन और थॉम टिलिस की आपत्तियों को दूर करने के लिए ब्लैंच को विवादित 'एंटी-वेपनाइजेशन फंड' को समाप्त करने और आईआरएस (IRS) टैक्स समझौतों पर स्पष्टीकरण का एक ज्ञापन जारी करना पड़ा था, जिसके बाद ही उनका नामांकन सीनेट में आगे बढ़ सका.
टॉड ब्लैंच ने अप्रैल 2023 में न्यूयॉर्क की अपनी प्रसिद्ध लॉ फर्म से इस्तीफा देकर डोनाल्ड ट्रंप के आपराधिक मामलों की पैरवी शुरू की थी. वे ट्रंप के खिलाफ दर्ज तीन अलग-अलग संघीय मामलों और न्यूयॉर्क के हश-मनी केस में प्रमुख वकील थे. ये वही ब्लैंच हैं, जिनकी कानूनी टीम ने ही राष्ट्रपति की शक्तियों और सुरक्षा दायरा बढ़ाने वाले सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले और फ्लोरिडा में क्लासिफाइड दस्तावेजों से जुड़े मामले को खारिज कराने में सफलता हासिल की थी.
अमेरिका में अटॉर्नी जनरल देश के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी और न्याय विभाग (DOJ) के प्रमुख होते हैं, जो सरकार के सभी कानूनी मामलों की मुख्य जिम्मेदारी संभालते हैं. आसान शब्दों में कहें तो FBI, संघीय अभियोजन और कानून-व्यवस्था से जुड़ी तमाम बड़ी संघीय संस्थाएं उन्हीं के मार्गदर्शन में काम करती हैं.
अटॉर्नी जनरल के पास बड़ी ताकत होती है, लेकिन वह अपनी मर्जी से हर फैसला नहीं ले सकता. उसे कानून, अदालत और संसद (कांग्रेस) के नियमों के दायरे में रहकर काम करना पड़ता है, फिर भी उसकी ताकत इसलिए अहम है, क्योंकि वही यह तय करता है कि देश में कौन से मामलों और कानूनों को प्राथमिकता दी जाएगी.
अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन इसके लिए सीनेट की मंजूरी मिलना जरूरी होता है. अगर राष्ट्रपति अपने किसी करीबी या भरोसेमंद व्यक्ति को इस पद पर बिठाता है, तो वह व्यक्ति सरकार की कानूनी नीतियों और फैसलों को लागू करने में बेहद अहम भूमिका निभाता है. चूंकि टॉड ब्लैंच को ट्रंप का करीबी माना जाता है, इसलिए ये सवाल है कि इससे ट्रंप को क्या फायदा हो सकता है?
टॉड ब्लैंच ट्रंप की लीगल टीम के मुख्य वकील रहे हैं. उन्होंने ही ट्रंप के खिलाफ दर्ज विभिन्न आपराधिक मामलों (जैसे कि क्लासिफाइड दस्तावेज मामला और चुनाव हस्तक्षेप मामला) में कानूनी रणनीति बनाई थी. अब माना जा रहा है कि DOJ का प्रमुख बनने के बाद वे विभाग की प्राथमिकताओं को सीधे कंट्रोल करेंगे, ऐसे में ट्रंप और उनके समर्थकों से जुड़े मामलों पर सख्त रवैया खत्म होगा या वे पूरी तरह बंद भी हो सकते हैं.
दरअसल, पूर्व अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी को हटाए जाने के बाद, ट्रंप को एक ऐसे नेतृत्वकर्ता की जरूरत थी जो शत-प्रतिशत उनके साथ तालमेल बिठा सके. अब माना जा रहा है कि ब्लैंच के आने से न्याय विभाग में उच्च पदों पर अधिकारियों और अभियोजकों के फेरबदल के जरिए प्रशासन की इच्छा के अनुरूप नीतियां लागू करना ट्रंप के लिए आसान हो सकता है.
अमेरिकी न्याय विभाग और एफबीआई द्वारा जारी जेफरी एपस्टीन से जुड़े दस्तावेजों (एपस्टीन फाइलों) में डोनाल्ड ट्रंप का नाम कई बार आया है. हालांकि उन पर कोई आपराधिक गतिविधि साबित नहीं हुई है. जेफरी एपस्टीन मामले की जांच और उससे जुड़ी फाइलों का रखरखाव अमेरिकी न्याय विभाग और एफबीआई (FBI) के अधीन आता है. अब चूंकि टॉड ब्लैंच अटॉर्नी जनरल बन चुके हैं, इसलिए एपस्टीन फाइल मामले की जांच विभाग के पास ही रहेगा.
कार्यवाहक भूमिका के दौरान ब्लैंच ने न्याय विभाग में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक बदलाव किए हैं. अब औपचारिक पुष्टि के बाद उनके नेतृत्व में विभाग नीचे दी गई कुछ प्राथमिकताओं पर काम कर सकता है.
पूर्व एफबीआई निदेशक जेम्स कोमी सहित अन्य राजनीतिक हस्तियों के खिलाफ न्याय विभाग के तथाकथित 'हथियारीकरण' के मामलोंकी जांच तेज हो सकती है. इसके अलावा ट्रंप प्रशासन की सख्त अप्रवासन नीतियों को लागू करना शामिल है. सरकारी योजनाओं में हो रही वित्तीय धोखाधड़ी और गड़बड़ियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाना जैसे अहम कदम भी हैं.