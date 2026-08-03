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टोक्यो की दशकों पुरानी बादशाहत का होगा अंत! जापान क्यों बनाने जा रहा नई राजधानी; एक चेतावनी के बाद लिया फैसला

जापान की सरकार ने एक संसद से एक ऐसा बिल पारित कराया है, जिससे दशकों से बनी टोक्यो की बादशाहत समाप्त हो जाएगी. नए कानून के तहत जापान में अब दो-दो राजधानियां होंगी.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 03, 2026, 02:27 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 02:30 PM IST
टोक्यो की दशकों पुरानी बादशाहत का होगा अंत! जापान क्यों बनाने जा रहा नई राजधानी; एक चेतावनी के बाद लिया फैसला

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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