/टोक्यो की दशकों पुरानी बादशाहत का होगा अंत! जापान क्यों बनाने जा रहा नई राजधानी; एक चेतावनी के बाद लिया फैसला

Japan New Capital: जापान की गिनती दुनिया के सबसे ताकतवर और आधुनिक देशों में होती है. जापान का नाम अपने आप में एक ऐसे देश में गिना जाता है, जो आर्थिक रूप से संपन्न है. इस बीच जापान बहुत जल्द इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव करने जा रहा है. दशकों से जापान की शान रहा टोक्यो शहर अब अकेले इस देश की राजधानी नहीं रहेगा. जापान के इस कदम ने दुनिया को हैरान कर दिया है.
दरअसल, हाल में ही जापान की संसद ने एक बड़ा कानून पास किया है, जिसके तहत जापान की दो राजधानियां होंगी. जापान के निचले सदन से तो यह प्रस्ताव आसानी से पारित हो गया. हालांकि, ऊपरी सदन से यह प्रस्ताव बेहद मामूली अंतर से गिरते-गिरते बचा है. इन सबके बीच सवाल खड़ा होता है कि आखिर जापान की दो-दो राजधानियां बनाने की क्या जरूरत पड़ी. आइए इस विषय पर बात करते हैं...
हाल में ही सामने आई ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट बताती है कि अगले तीन दशक में टोक्यो में सात से ज्यादा तीव्रता के भूकंप आने की संभावना है. वैज्ञानिकों का अनुमान है कि करीब 70 प्रतिशत संभावना है कि टोक्यो में तबाही मचा देने वाले कई बड़े भूकंप कुछ वर्षों में आ सकते हैं. अगर वैज्ञानिकों का यह अनुमान सही साबित होता है, तो पूरा टोक्यो महज पल भर में मलबे में तब्दील हो सकता है.
ऐसे में पीएम कार्यालय, संसद और देश का पूरा बैंक सिस्टम पूरी तरीके से रुक जाएगा. बताया जा रहा है कि इसी खौफ से देश को बचाने के लिए जापान की सरकार ने बैकअप के तौर पर दूसरी राजधानी की तलाश की जा रही है. जापान की सरकार इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए नए राजधानी की तलाश की जा रही है.
जानकार मानते हैं कि केवल भूकंप का खौफ ही नहीं, बल्कि टोक्यो की बेतहाशा बढ़ती आबादी और इसका दबाव भी सरकार के नए फैसले की प्रमुख वजहों में से एक है. बता दें कि इस समय अकेले टोक्यो शहर में जापान की 30 प्रतिशत आबादी भरी पड़ी है. वहीं, देश की कमाई का पांचवां हिस्सा भी इसी हिस्से से आता है.
सरकार का मानना है कि सारा पैसा ताकत अकेले टोक्यो तक ही न सीमित रहे. बताया जाता है कि दूसरी राजधानी बनने के साथ वहां पर अरबों-खरबों का निवेश आएगा, जिससे देश के दूसरे शहरों की किस्मत भी खुलेगी और वहां पर एक असाधाराण विकास देखने को मिलेगा.
रिपोर्ट्स बताती है कि जापानी सरकार की ओर से संसद में पारित किए गए नए कानून के बाद कई बड़े और समृद्ध प्रांत देश की दूसरी राजधानी की कमान संभालने के लिए आगे आ गए हैं. संसद से पारित कानून कहता है कि नई राजधानी उसी शहर को बनाया जाएगा, जो भूकंप से सुरक्षित हो और सरकार चलाने की पूरी ताकत रखता हो.
माना जा रहा है कि इस रेस में देश के 4 बड़े शहर सबसे आगे हैं, जिनमें ओसाका, आईची और नागोया, फुकुओका और सपोरा का नाम शामिल है.
यूं देखें, तो जापान का ओसाका शहर देश की दूसरी राजधानी बनने का सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा है, लेकिन इस रास्ते में एक बड़ा खतरा है. जापान के वैज्ञानिकों का मानना है कि नानकई ट्रफ में आने वाला एक भूकंप ओसाका शहर के अधिकांश हिस्से पानी में डुबोने की क्षमता रखता है.
भले ही जापान की संसद ने राजधानी बनाने वाले नए कानून को पारित कर दिया हो, लेकिन इसको लेकर भी जापान में भारी राजनीति शुरू हो गई है. विपक्ष का कहना है कि पीएम सानाए ताकाइची केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए गठबंधन सहयोगी 'जापान इनोवेशन पार्टी' के इशारे पर काम कर रही हैं.
बताया जाता है कि ओसाका ही जेआईपी का गढ़ है. यही कारण है कि गठबंधन की ये पार्टी उस क्षेत्र में अपना दबदबा बनाए रखनी चाहती है. वहीं, अभी यह तय होना बाकी है कि सरकारी दफ्तर नए शहर में कब और कैसे शिफ्ट किए जाएंगे, इसको लेकर अभी प्लान नहीं बन सका है. हालांकि, यह तय है कि सरकार के इस फैसले से टोक्यो की बादशाहत को काफी चोट पहुंची है.