Love Affair News: प्रेग्नेंट पत्नी से बोला 'बिजनेस ट्रिप' पर जा रहा हूं, थाइलैंड में गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ा गया; इस चूक से खुली पोल

Love Affair News in Hindi: कहते हैं कि रोमांस का अपना ही मजा होता है. इसके लिए इंसान कई बार खतरनाक कदम भी उठा लेता है. ऐसी ही एक घटना में पति अपनी गर्भवती पत्नी को 'बिजनेस ट्रिप' बताकर गर्लफ्रेंड को थाईलैंड लेकर पहुंच गया. हालांकि एक चूक से 4 दिनों बाद उसका भंडा फूट गया.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Dec 07, 2025, 05:16 PM IST
Husband took girlfriend to hotel: दक्षिणी थाईलैंड इस समय भारी बारिश और भयानक बाढ़ से जूझ रहा है. हालात इतने खराब हैं कि 80 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और लगभग 30 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं. हटयाई (Hat Yai) शहर, जो इस इलाके का सबसे बड़ा शहर है, वहां हालात सबसे ज्यादा खराब हैं. लेकिन आपदा के इस समय में भी एक युवक अवसर ढूंढ लिया. उसनी पत्नी से कहा कि वह 'बिजनेस ट्रिप' पर बाहर जा रहा है और फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल जा पहुंचा. लेकिन फिर कहानी में अचानक ऐसा ट्विस्ट आया कि पत्नी समेत पूरी दुनिया हिल गई. अब उसकी कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. 

'बिजनेस ट्रिप' के नाम थाईलैंड गया पति

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक, एक मलेशियाई व्यक्ति ने अपनी गर्भवती पत्नी से कहा कि वह 'ऑफिस के काम' से अपने कुछ साथियों के साथ थाईलैंड 'बिजनेस ट्रिप' पर जा रहा है. पत्नी ने बिना शक किए उसे जाने दिया. पत्नी उस वक्त गर्भवती थी और चौथे बच्चे को जन्म देने वाली थी. जब पति बिजनेस ट्रिप पर गया तो वह घर पर बच्चों के साथ उसका इंतजार कर रही थी.

जब उसे पता चला कि थाईलैंड के जिस इलाके में उसका पति 'बिजनेस ट्रिप' के लिए गया हुआ है, वहां पर बाढ़ आई हुई है तो वह घबरा गई. इसी बीच उसने सोशल मीडिया पर देखा कि थाईलैंड की एक महिला बाढ़ के बीच फंसे लोगों की मदद के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट @psmommyhannah पर रेस्क्यू पोस्ट अपडेट कर रही थी. घबराई हुई पत्नी ने उससे संपर्क किया और मदद की गुहार लगाई.

गर्लफ्रेंड के साथ होटल में कर रहा था ऐश

पत्नी ने बताया कि उसका पति हटयाई के एक होटल में अपने 'ऑफिस के दोस्तों' के साथ फंसा हुआ है और काफी समय से घर नहीं लौटा है. मदद करने वाली महिला ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की. उसने हटयाई में रहने वाले अपने रिश्तेदारों से संपर्क किया और उस होटल की जानकारी दी, जहां वह आदमी ठहरा हुआ था. रिश्तेदार होटल पहुंचे, जिससे पता किया जा सके कि वह सुरक्षित है या नहीं.

हालांकि जैसे ही सच्चाई सामने आई, सबके होश उड़ गए. जिसे पत्नी 'ऑफिस के साथी' समझ रही थी, वह कोई ऑफिस ग्रुप नहीं था. असल में पति पिछले चार दिनों से होटल के एक ही कमरे में अपनी प्रेमिका के साथ रह रहा था. मतलब साफ था कि 'बिज़नेस ट्रिप' सिर्फ एक बहाना था. असल में वह अपनी प्रेमिका के साथ छुट्टियां मना रहा था.

पतियों पर आंख मूंदकर न करें भरोसा

जब यह बात सोशल मीडिया पर शेयर हुई तो पोस्ट वायरल हो गई. हजारों लोगों ने उस पर अपनी राय दी. कुछ लोगों ने लिखा,'उसे सच्चाई जरूर बतानी चाहिए, चाहे सच कड़वा ही क्यों न हो.' कुछ ने कहा, 'सीधे पत्नी को बताने की बजाय उसके परिवार के किसी भरोसेमंद इंसान को पहले बताओ, ताकि उसे धीरे से समझाया जा सके.'

जिस महिला ने यह घटना शेयर की, उसने साफ किया कि उसका मकसद फेमस होना नहीं है. वह सिर्फ महिलाओं को सतर्क करना चाहती थी. उसने कहा, 'हम पत्नियों को अपने पति पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए. ज्यादा समझदार और सतर्क रहना जरूरी है.'

पत्नी को इस ट्रिक से करता था मैनेज

उसने यह भी बताया कि पत्नी को जरा भी शक नहीं हुआ, क्योंकि पति रोज उससे बात करता था. वह उसे रोज कॉल और मैसेज करता था, जिससे उसे लगता रहा कि सब कुछ ठीक है. सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करने वाली महिला ने कहा कि वह कोशिश करेगी कि पहले पत्नी के परिवार के किसी सदस्य से संपर्क करे, ताकि यह सच्चाई उसे अकेले न सुननी पड़े और उसे मानसिक सहारा मिल सके.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

